Mari Brito: “Queremos conocer los contagios por municipio, no para difundirlos, sino para colaborar de manera más eficiente en la crisis”

Matemática, meticulosa, disciplinada y tenaz son algunas de las cualidades que le han servido a Mari Brito (Igueste de Candelaria, 1977) para ser la primera alcaldesa de Candelaria -desde hace cinco años- y la primera mujer que preside la Federación Canaria de Municipios, ahora en tiempos convulsos para la gestión política, demostrando su indiscutible vocación municipal y su experiencia como vocal durante cuatro años de la FEMP. Antes de la crisis del coronavirus ya exigía acabar con el techo de gasto para que los ayuntamientos dispongan de los millones de euros que tienen invernando en los bancos. Y con más razón, ahora pide que se libere el candado para gestionar la crisis.

-Es usted alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Fecam. Empecemos hablando de su municipio. ¿Cómo ha aceptado la ciudadanía el confinamiento?

“En general, el pueblo de Candelaria ha tenido un comportamiento ejemplar, respondiendo con responsabilidad a las medidas excepcionales del estado de alarma, que ha supuesto un cambio radical en nuestros hábitos de vida. Está siendo muy especial el comportamiento de los más pequeños, para quienes puede ser más difícil el día a día en casa, siendo su comportamiento un ejemplo para todos”.

-¿Económicamente cómo ha incidido en el Ayuntamiento y qué servicios y recursos económicos se han ampliado?

“En este período hemos agilizado el pago a proveedores y las ayudas de emergencia social, afrontando el pago de 900.000 euros en estos conceptos, gracias al esfuerzo del personal municipal: en Servicios Sociales se han otorgado 52 ayudas económicas de primera necesidad y se ha ampliado la partida del Banco de Alimentos para atender a las personas más vulnerables. Por otro lado, estamos trabajando en un paquete de medidas de carácter económico (impuestos y tasas, ayudas a autónomos y pymes radicados en Candelaria, etc.), complementarias a las establecidas por los gobiernos Estatal y Autonómico, y consensuadas en la Fecam”.

-Visto lo visto, aún sin un horizonte firme sobre el final del estado de alarma, ¿el presupuesto municipal de 2020 debe quedar sobre la mesa o no?

“En este momento, estamos centrados en poner todos los medios a nuestro alcance para atender las situaciones diarias que nos plantean nuestros vecinos, prestando los servicios públicos esenciales con todas las garantías sanitarias, dotando al personal municipal de todas las herramientas necesarias para ello. Los costes asociados a la gestión actual van con cargo al presupuesto 2020, ya aprobado. En el estado de incertidumbre actual, planificamos en la medida de lo posible y abordaremos, en su caso, las modificaciones que se precisen”.

-Siempre se ha dicho que los Servicios Sociales de Candelaria han funcionado bien. ¿Se han visto ahora desbordados?

“Desde Servicios Sociales estamos trabajando intensamente para atender las necesidades de nuestra población, siempre ha sido nuestra prioridad. En la situación actual, se ha incrementado la demanda de productos de alimentación, cubierta con el Banco de Alimentos Municipal, que aglutina las aportaciones del Ayuntamiento, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD) y diversas donaciones. Estamos dando respuesta a 278 familias. Por otro lado, se está atendiendo de manera presencial a más de 100 mayores con el Servicio de Ayuda a Domicilio, a lo que sumamos la atención telefónica diaria y la puesta en marcha del servicio de asesoramiento y apoyo psicosocial. Nuestros mayores esfuerzos están centrados en reforzar el sistema de protección social y procurar el bienestar de nuestra ciudadanía”.

-¿Teme que no hayan recursos suficientes para atender a los miles de parados que va a dejar el coronavirus por su dramática estela?

“Vamos a poner todos los medios humanos y materiales de los que disponemos para atender estas situaciones. La colaboración entre las administraciones será fundamental. Tenemos que trabajar en coordinación, aunando y complementando todos los esfuerzos para favorecer la recuperación económica, del tejido laboral y productivo, sin dejar a nadie atrás”.

-Todos dicen ahora que las medidas tomadas por el Gobierno central han llegado tarde, y muchos que han incrementado la incertidumbre con el goteo de decretos. ¿Usted se imaginaba una crisis de esta magnitud?

“Yo creo que nadie se podía imaginar una crisis sanitaria de esta magnitud. Es una situación inédita y compleja, en la que nadie tiene experiencia, que precisamente obliga a adoptar medidas de forma vertiginosa y ágil, teniendo en cuenta la evolución de la situación, meditando cada toma de decisiones para, prioritariamente, preservar la salud de la población. En mi opinión, es momento de que todos los que tenemos una responsabilidad pública nos pongamos a trabajar a destajo y de forma coordinada para acabar juntos con el virus, no de hacer política con ello”.

-¿Y a nivel canario, le parece oportuno que se haya cambiado de responsable a mitad del río con la que está cayendo en la sanidad de las Islas? Me refiero el cese de Teresa Cruz.

“Ciertamente, se podría pensar que esta decisión en el marco de esta crisis, como poco, no se entiende, pero el Gobierno de Canarias con su presidente, Ángel Víctor Torres, al frente, y en el ámbito de su competencia directa, tiene la legitimidad para tomar las decisiones que crea oportunas, cuando lo crea oportuno. Él argumentó que lo hacía “pensando en el interés general”, y lo que nunca debemos olvidar los políticos es pensar en el bien común. Yo no voy a entrar en si fue oportuno o no, lo que sí agradezco profundamente es el trabajo y dedicación de Teresa Cruz en el tiempo a cargo de la Consejería, al tiempo que le deseo a su sucesor todo el acierto en la gestión de esta crisis”.

-Como presidenta de la Fecam, hay consenso entre los 88 ayuntamientos para exigir los remanentes positivos, sin embargo, muchos avisan ya de lo injusto que sería que ese dinero se lo quedara el Estado, como se ha especulado. ¿Usted qué dice a esa posibilidad?

“Considero que debemos ser los ayuntamientos los que gestionemos nuestro superávit y remanentes, y no me cabe la menor duda de que todos pensamos en el mismo sentido. En el ámbito de la Fecam, seguimos colaborando con el resto de administraciones, porque tenemos claro que la coordinación y la unidad de acción son imprescindibles para superar esta situación. Por tanto, para ello, para atender las necesidades de nuestros vecinos, y continuar manteniendo los servicios municipales necesitamos poder gestionar nuestros fondos. Es una reivindicación que no es nueva, y en este momento cobra todo su sentido. No nos podemos olvidar de que somos la puerta en la que tocan los vecinos cuando tienen un problema, y nuestra responsabilidad es buscar la solución”.

-¿Cree qué también se está aprovechando la situación para sacar réditos políticos? ¿Lo nota usted en la Fecam?

“La Fecam aglutina a todos los ayuntamientos canarios. Nuestra razón de ser es la defensa y promoción del municipalismo por encima de cualquier diferencia política. Y es nuestra responsabilidad y compromiso impulsar cualquier iniciativa que contribuya a ello, apelando a la unidad de acción y firmeza en nuestros planteamientos como colectivo. Los órganos de gobierno y consultivos de la federación debaten y formulan propuestas en beneficio de nuestros vecinos, y se elevan a las administraciones correspondientes, defendiendo los intereses comunes de los ayuntamientos, buscando solución a los problemas. Agradezco a todos su enorme implicación y dedicación. Estoy muy satisfecha con el trabajo que estamos realizando”.

-Algunos ayuntamientos están dando datos de los contagiados en sus municipios. ¿Eso es correcto, o queda a libre disposición de cada alcalde?

“Nosotros no hemos recibido ninguna instrucción por parte de la Consejería de Sanidad de que podamos o no podamos informar del número de contagios, ni tenemos acceso tampoco a estos datos. Este asunto lo hemos tratado en las reuniones del Comité Ejecutivo de la Fecam con el Gobierno de Canarias. Hemos solicitado contar con dicha información por dos motivos muy claros: proteger a la población de nuevos contagios y ayudar a los afectados en todo lo que necesiten. Nuestra intención no es tener los datos para difundirlos, sino para colaborar en la gestión de esta crisis de manera más eficiente”.

-Grupos de gobiernos locales, como el de La Laguna, se han bajado los sueldos un 30%. ¿Qué me dice como alcaldesa y presidenta de la Fecam?

“El tema de la reducción de sueldos no se ha tratado en la Fecam. Desde la Fecam, que es mi postura también como alcaldesa, entendemos que las retribuciones en el sector público son medidas de carácter estructural y es más que probable que sea el propio Estado quien las regule en todos los niveles de la Administración. Ahora mismo, creemos que es necesario centrarnos en todas aquellas medidas destinadas a la protección social y seguir insistiendo en las reivindicaciones que venimos haciendo. Las corporaciones locales tenemos más de 4.500 millones de euros, del superávit de 2019, que necesitamos desbloquear para destinar a gasto social y abordar políticas de empleo. Tenemos que insistir en la supresión del 0,5% sobre los depósitos bancarios municipales. Adoptaremos las medidas que sean necesarias atendiendo a criterios consensuados y unidad de acción. No solucionaremos el problema de la falta de liquidez a la que estamos abocados si no conseguimos poder gestionar el superávit y los remanentes con los que contamos todos los ayuntamientos”.