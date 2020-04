‘One World: #TogetherAtHome’ de Lady Gaga: el festival más grande del año lo verás desde tu sofá

Más de 100 artistas internacionales se dan cita este sábado por la noche en uno de los conciertos más ambiciosos de los últimos años, en un evento online con el objetivo de recaudar fondos contra la pandemia de coronavirus que azota al mundo.

‘One World: Together At Home’ está organizado por Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la famosa cantante Lady Gaga.

The Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, The Killers, Stevie Wonder, Taylor Swift y Billie Eilish son las últimas supestrellas en confirmar su actuación, pero la lista de artistas continúa y deja a cualquiera con la boca abierta:

Chris Martin (Coldplay), Christine & The Queens, Pharrell, Jennifer Lopez, Andrea Bocelli, J Balvin, Lizzo, John Legend, Billie Joe Armstrong (Green Day), Eddie Vedder (Pearl Jam), Alicia Keys, Celine Dion, Camila Cabello, Sam Smith, Adam Lambert, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Billy Ray Cyrus, Burna Boy, Charlie Puth, Common, Ellie Goulding, FINNEAS, Hozier, Jack Johnson, Jessie J, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Liam Payne, Luis Fonsi, Michael Bublé, Milky Chance, Natti Natasha, Niall Horan, Rita Ora, Sebastián Yatra, Sheryl Crow y Zucchero.

El evento durará ocho horas y las últimas dos serán una franja especial que emitirán cadenas de televisión de todo el planeta, incluyendo TVE, que comenzará la retransmisión a las 20.00 horas.