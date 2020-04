Trabajadores afectados por ERTEs en Canarias critican lentitud en los pagos cuando se proyecta una renta mínima

Trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) en Canarias han criticado este jueves la lentitud que se está produciendo en los pagos de los mismos, al tiempo que el Gobierno central proyecta una renta mínima.

Así se desprende de las declaraciones de trabajadores de diferentes sectores y de autónomos consultados por Europa Press, y que se han visto afectado de una u otra forma por la repercusión de la crisis sanitaria del coronavirus en el plano económico.

En este sentido, el trabajador de una empresa privada del sector del ocio radicada en Las Palmas de Gran Canaria explica que en su caso el ERTE comenzó el 25 de marzo y si bien la empresa le pagó los días trabajados, los siete días restantes del mes de marzo no los cobrará, en principio, hasta la fecha comprendida entre los días 10 y 15 de mayo junto al mes de abril.

“En mi caso es una semana y no me ha afectado mucho pero gente que empezó el ERTE el 14 de marzo, que es mitad de mes, está en la misma situación”, matizó.

Añadió que a este retraso hay que sumar los “fallos” en las bases de datos sin actualizar de los trabajadores en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), puesto que explicó que en su caso que está casado y con hijos, aparece en las listas del SEPE como soltero y sin hijos.

Esto, puntualizó, “repercute en la prestación a recibir” aunque admitió que el SEPE debido a que no tiene actualizadas las bases de datos de los trabajadores ha informado que “reconocerá de oficio el aumento de las prestaciones de las personas afectadas por ERTE que corresponda por tener hijos a su cargo, aumentando en estos casos las cantidades que corresponda”, sin que sea necesario que los afectados tengan que realizar reclamación alguna.

Ante esta situación y la proyección por parte del Gobierno central de impulsar ahora una renta mínima, consideró que primero “deberían de cobrar todas las personas que están en ERTE y posteriormente cuando se vea que existe capacidad económica de responder a todo, se activen mecanismos como la renta mínima”.

“DEMASIADA BUROCRACIA Y MUCHA DESIDIA”

Por su parte, un trabajador del sector hostelero en la capital grancanaria resume su opinión acerca de lo que está ocurriendo con el pago de los ERTEs por parte del Gobierno central y el anuncio de nuevas ayudas en que existe “demasiada burocracia y mucha desidia”.

Para este empleado del sector de la hostelería todo “esto es un cachondeo”, apuntando que la “culpa” de todo la tiene “la burocracia porque el tema de los ERTEs está siendo lento”, algo que achacó a que “no hay personal” suficiente en el SEPE para afrontar esta situación inesperada.

En su caso, expone, su ERTE comenzó el 1 de abril, por lo que sospecha que hasta el mes de junio “no va a ver un duro”, al tiempo que admite que “tampoco tiene claro cómo y cuánto va a cobrar”.

Respecto a la renta mínima que ha anunciado el Gobierno central se pregunta a “quién va dirigida, bajo qué criterio, quién justifica el criterio o si habrá que completar con 300 papeles como para las ayudas a los préstamos y las hipotecas”, mientras ironiza que las apuestas “han bajado, el queroseno ha bajado y la contaminación también”.

“UNOS VIVEN Y OTROS TRABAJAN PARA LOS QUE VIVEN”

En el caso de los autónomos, un taxista de la capital grancanaria aseguraba que “no” le pueden hablar de renta mínima y “mucho menos de igualdad”, ya que tiene la sensación de que en España “siguen existiendo clasismos, unos viven y otros trabajan para los que viven”.

Por ello, cuestionó el que se esté hablando ahora de una renta mínima en España “cuando a muchos autónomos les privan del derecho de trabajar, te niegan el derecho de tener ingresos pero, por otra parte, no te quitan ni uno solo de los impuestos”.

“En mi caso, me limitan al 20 por ciento de los días el poder salir a la calle a trabajar, pero además me restan un 25 por ciento del número de plazas que puedo transportar en mi vehículo”, explicó para preguntarse “¿Y me pides –la administración– pruebas de que mi actividad tiene una reducción de ingresos?”.

Por último, se quejó de que “han pasado 34 días” desde que se declarara el estado de alarma en España por el coronavirus y es ahora cuando les informan de que les van a hacer llegar un kit de productos de desinfección (dos mascarillas y un gel de hidroalcohol) desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, “34 días después”, clama.