Denuncian otro abuso policial en Estados Unidos: le quita la mascarilla y le ataca con gas pimienta

La muerte esta semana de George Floyd en Mineápolis tras pasarse casi nueve minutos con su cuello aprisionado por la rodilla del agente de Policía Derek Chauvin, quien ya ha sido detenido, ha desatado protestas, disturbios y saqueos en la ciudad más poblada del estado de Minesota, ahora bajo estado de emergencia, pero también en otras zonas importantes del país como Nueva York, donde denuncian a través de un vídeo compartido en Twitter otro supuesto abuso policial, esta vez contra un manifestante.

En la escena se ve como un agente le retira la mascarilla a un hombre que estaba en la protesta con los brazos en alto y le ataca con gas pimienta. El tuit acumula más de 32.000 retuits.

I am heartbroken and disgusted to see one of my family members a young black man w/his hands up peacefully protesting and an NYPD officer pulls down his mask and pepper sprays him. @NYCSpeakerCoJo @BPEricAdams @FarahNLouis @JumaaneWilliams @NewYorkStateAG @NYPDShea cc: @EOsyd pic.twitter.com/tGK5XWS0bt

