El emotivo mensaje de los famosos africanos que bailan con un ataúd

El grupo de africanos que carga con un ataúd mientras baila se popularizó en plena pandemia global por el coronavirus a través de memes que circulan por WhatsApp y por las redes sociales.

La escena siempre ha sido la misma; los que cambian son sus protagonistas, quienes están en peligro antes de que aparezcan ellos para confirmar un ‘desenlace fatal’.

Aprovechando su repercusión, estos ghaneses se han reunido en torno a un féretro para mandar un mensaje a todos los sanitarios del mundo y también al resto de la ciudadanía. Para los primeros, una muestra sincera de agradecimiento. Para los segundos, un consejo: “Recuerda, quédate en casa o baila con nosotros”.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz

— Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020