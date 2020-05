Indignación en las redes por estos vídeos: “Tenerife me suda las p*******, iré y mearé en sus playas”

Varios lectores del DIARIO nos han hecho llegar estos dos vídeos en los que un sujeto arremete de forma sumamente irrespetuosa y desproporcionada contra la isla de Tenerife. Su discurso, que avala una profunda ignorancia respecto a la propia isla, está lleno de palabras inexactas e hirientes. “Hay una isla, que debe estar a la altura de Madagascar, en la que queda un reducto de personas extrañas”, explica.

“Van cogiendo desechos de África, de España y de Europa y los van llevando a una isla”, dice en referencia a Tenerife. A pesar de que reconoce que no ha estado nunca en este bendito paraíso, supone que “hay como jaulas, y entonces tú puedes ir viendo a la gente”. Hasta aquí el primer vídeo.

En el segundo, donde el varón muestra una actitud incluso más chulesca que en el primero, confiesa que “Tenerife me suda las pelotas, es una isla que cuando me apetezca iré, me mearé en vuestro agua y me volveré a Madrid”.