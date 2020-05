Santa Cruz pagó a Radio Club por una actuación no celebrada en el Carnaval de 2018

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó algo más de 40.000 euros a Radio Club Tenerife por una actuación contratada para el Carnaval de 2018 que finalmente no tuvo lugar. Aunque el Organismo de Fiestas capitalino, entonces presidido por la concejal Gladis de León (Coalición Canaria) ya debía de ser conocedor de la ausencia del cantante y compositor colombiano Sebastían Yatra, siguió adelante con el acuerdo previsto pese al presunto incumplimiento de lo estipulado en el Pliego de Condiciones Administrativas, a tal punto que fue días después de celebrarse el concierto donde tenía que haber actuado dicho artista cuando se firmó el contrato con la emisora de la Cadena Ser y se abonaron las cantidades acordadas como si nada hubiera pasado.

Por añadidura, tanto el contrato como los pagos derivados del mismo se materializaron antes de que el secretario municipal validase la contratación que nos ocupa, justo al revés de lo contemplado en la normativa que regula este tipo de actuaciones administrativas en las Corporaciones locales.

Estas presuntas irregularidades, que inevitablemente traen a la memoria el caso Juan Luis Guerra (ya denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción y fechado en la edición de 2019 de la fiesta por excelencia de la capital tinerfeña), figuran en un expediente municipal al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS tras solicitar una copia del mismo al Ayuntamiento capitalino formalmente ante el Registro General, y por el que también se han interesado los grupos municipales de Unidas Podemos y, curiosamente, Coalición Canaria, a pesar de que entre sus filas, ahora en la oposición y entonces en el equipo de gobierno capitalino, sigue figurando la ya citada edil Gladis de León.

A dedo

Los hechos que hoy desvela este periódico parten de un acuerdo suscrito entre Fiestas y Radio Club para la actuación de un elenco de artistas en los días 11, 12 y 17 de febrero de 2018, y que se llevó a cabo mediante un procedimiento negociado sin publicidad (a dedo) y tramitación de urgencia, al que se recurre por la supuesta exclusividad que la emisora tenía con dichos artistas para esos días. Sobre la elección de ese modelo de procedimiento, es de justicia reseñar que no resulta ninguna novedad en este tipo de contrataciones artísticas para el Carnaval capitalino, pero también que no son pocos los juristas que discuten si, realmente, está justificado recurrir al mismo habitualmente, dado que, por su naturaleza, se reserva a las excepciones que no encuentran su debido encaje en la norma general.

Sea como fuere, que sea a través de este tipo de procedimiento es relevante para el caso que nos ocupa, por cuanto si se contrata con Radio Club es porque la emisora se compromete a cumplir con lo recogido en la propuesta municipal sobre dichas actuaciones carnavaleras, y en la misma Sebastián Yatra figuraba como indiscutible estrella destacada.

El coste total para las arcas municipales fue de 176.550 euros, IGIC incluído. A cambio, Radio Club se comprometió a que el día 11 (Domingo de Carnaval) actuasen en el escenario de la avenida de Anaga los artistas DJ Nano, José AM DCruz y Ray Castellano (10.700 euros), mientras que en la plaza de la Candelaria lo harían Evian, Miller Brown, Claritexl, Piso 21, Carlos Baute [“o similar”, se apostilla en la documentación] junto a los DJ Charli Rodríguez y Óscar Martínez (21.400 euros).

Para el día 12, Lunes de Carnaval, figura como único artista en la velada nocturna el que finalmente no vino, Sebastián Yatra, con un coste de 40.660 euros y, para que conste, sin la apostilla reflejada en el caso de Baute. Por último, para el día 17 (Sábado de Piñata) en la avenida de Anaga amenizarían el Carnaval de Día el grupo Gente de Zona, Olga Tañón y Juan Magán, por un total de 103.790 euros.

Del dicho al hecho

Pero una cosa fue lo pactado y otra distinta lo que pasó, dado que justo se cayó del cartel esa gran estrella internacional reservada para la noche del Lunes de Carnaval de 2018 (12 de febrero).

No se sabe por qué Yatra finalmente no actuó ese día en el Carnaval santacrucero, dado que, a pesar de tratarse de una modificación sustancial del Pliego de Condiciones Administrativas elaborado para este expediente, nada se recogió en el mismo sobre este respecto. En las redes sociales del propio Yatra se puede comprobar que, en realidad, actuó un día antes, el 11, en Barranquilla (Colombia), así como que voló el día 13 desde Bogotá a Múnich con escala en Madrid.

En lugar de este colombiano, quien acabó actuando el día 12 en el Carnaval capitalino fue Carlos Baute, como informó en su día la propia web de Radio Club, a pesar de que el venezolano estaba contratado para el día anterior por un coste sensiblemente inferior.

Aunque ya chirría el hecho de que solo Yatra costaba más de 40.000 euros mientras que Baute y otros artistas salían por algo más de 21.000 euros, mucho más relevante es que fue días después, concretamente el 16 de febrero, cuando el Organismo de Fiestas firmó con Radio Club el contrato por estas actuaciones, pero en los términos acordados inicialmente, que permanecieron inalterables en lo que al expediente municipal se refiere.

Es más, la emisora ni siquiera llegó a presentar la carta de exclusividad sobre los derechos de Yatra para ese día, señal inequívoca de que su ausencia era conocida con suficiente antelación respecto al día en que estaba prevista su actuación.

“Estricta sujeción”

Para hacerse una idea de la presunta irregularidad, cabe resaltar que en dicho contrato, suscrito por la concejala Gladis de León en nombre de Fiestas y por Lourdes Santana en representación de Radio Club, esta última “se compromete a efectuar el servicio de Actuaciones Artísticas del Carnaval con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que le es de aplicación y que forma parte inseparable del contrato”.

Al igual que se firmó el contrato ignorando el incumplimiento del pliego por lo que respecta a Yatra, el Ayuntamiento procedió igualmente al abono de lo estipulado, unos pagos que se hicieron efectivos en tres partes. El mismo día de la firma del contrato se produjo la primera transferencia a Radio Club por un total de 30.100 euros. La segunda, de 40.850 euros, tuvo lugar tres días después, el 19. En cuanto a la tercera, por valor de 103.780 euros, acaeció el día 20, completando así los 176.550 euros estipulados. Las fechas de dichos pagos adquieren particular relevancia al recordar que el secretario municipal no validó esta contratación hasta el día 21.

Otra de las cuestiones que llaman la atención es el hecho de que el coordinador de musicales de la SER en Canarias, Alberto Palenzuela, figure en este expediente como representante de Radio Club, pero también como supuesto agente de algunos de los artistas contratados para estas actuaciones de 2018, así como la prisa dada a la hora de la tramitación: el mismo día (16 de febrero de 2018) se dataron desde las resoluciones dictadas por Gladis de León hasta la firma del contrato con Radio Club y el primero de los pagos.

No constan ni añadidos al expediente ni una posterior contraprestación

Al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no le consta que exista más documentación sobre la contratación suscrita con Radio Club para actuaciones del Carnaval celebrado en 2018 que la facilitada a DIARIO DE AVISOS. Igualmente, desde la Corporación capitalina tampoco se tiene noticia de que, con posterioridad a la celebración del contrato en cuestión, tuviera lugar algún tipo de contraprestación o similar entre la emisora y el Organismo de Fiestas, a pesar de que se había acordado la actuación estelar de un artista, el cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra, que finalmente no se produjo, siendo sustituido por el venezolano de ascendencia canaria Carlos Baute.

Dichas aclaraciones fueron solicitadas desde este periódico a pesar de que lo pertinente no es, precisamente, ni trocear un expediente de estas características ni celebrar un trato posterior que no se refleje en el mismo, pero la experiencia adquirida gracias al caso Juan Luis Guerra obligaba a cuestionarse si algo así había tenido lugar un año antes.

Hay que tener en cuenta que tanto en 2018, cuando se cayó del cartel anunciado el citado Sebastián Yatra, como en 2019 con Juan Luis Guerra, el gerente del Organismo de Fiestas santacrucero era el mismo, José Ángel Alonso, quien, en el caso del dominicano, sorprendió a propios y extraños al desvelar que guardaba en su casa documentación municipal de la que no había copia en las dependencias municipales.

Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento ha sido clara: no consta.