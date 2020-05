Wolfgang Kiessling, presidente de Loro Parque: “El Gobierno me puede obligar a cerrar, pero dudo que me ordene abrir”

El empresario de origen alemán afincado en Tenerife desde hace años es propietario de una de las mayores empresas turísticas de las Islas que aglutina al Loro Parque, el parque acuático Siam Park, el Hotel Botánico y el Poema del Mar (Gran Canaria). Desde el pasado 15 de marzo todas sus instalaciones permanecen cerradas por el decreto del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Ni un solo visitante durante más de 40 días. Algo “insólito”, un “tiempo nunca vivido” antes, asegura el empresario de 83 años, pero confía en que pronto volverá la normalidad. Eso sí, augura unas consecuencias económicas muy “profundas”. Hace un par de días lanzó en las redes sociales un mensaje de tranquilidad sobre el estado de los animales del Loro Parque, y señaló que el zoológico tiene reserva de comida para los mamíferos acuáticos y para los pájaros para al menos seis meses. Asegura que todos los empleados están bien y que actualmente mantiene a 173 personas, entre los que se encuentran los tres veterinarios, los dos enfermeros, las tres personas de laboratorio y la baby station completa. Eso sí, sobre las medidas de desescalada insistió en que todos quieren reabrir el parque, pero no lo hará antes de que la situación de la Covid-19 esté bien controlada y “podamos estar seguros”. La entrevista se realiza, la pasada semana, en las instalaciones del Loro Parque en Puerto de la Cruz donde continúa trabajando buena parte del personal y donde los animales continúan entrenando tres veces al día y realizan sus shows.

-¿Cómo está viviendo toda esta situación tan dramática sanitaria y económicamente?

“Nadie se imaginaba que viniera, así del cielo, algo tan grave, pero nosotros estamos preparados. Tenemos reservas de alimentos para los animales del parque para al menos seis meses”.

-¿Cree que en Canarias la recuperación económica se producirá antes?

“Canarias siempre serán unas Islas afortunadas. Si somos prudentes en pocas semanas podremos estar libre de todo y para ello es importantísimo, aunque vaya en contra de mis propios intereses, mantener la entrada de turistas a ce, hasta que los mercados exteriores también estén a cero”.

-¿Y cómo puede mantener esta situación una empresa como la suya, dependiente casi al 100% del turismo?

“Pues con muchos gastos. Mire, en estos momentos tengo 173 personas que están trabajando en la empresa. Justo ahora acabo de firmar sus nóminas. He pagado también a todos los proveedores… pero fíjese que yo veo toda esta situación con tranquilidad, porque en primer lugar esto nos toca a todos. No es que los chinos viven bien y nosotros no. Esto lo estamos pasando todos, por lo que la pregunta es: ¿cómo se va a recuperar el mundo? ¿Cómo se va a recuperar España o Canarias? He hablado con mis amigos en China y están fatal”.

-¿Y cómo salimos de esta? ¿Cómo se pone la economía a funcionar de nuevo en todo el mundo?

“Si yo supiera esto… Francamente, pienso que vamos a entrar en un nuevo mundo. Todo va a cambiar. Nos cuesta mucho poder pagar a nuestros jubilados, pero sacamos miles de millones de la Unión Europea. Cuando esto acabe nos despertaremos y vendrá otra gran catástrofe sobre nosotros”.

-¿La económica?

“Eso es”.

-¿Y qué le parecen las medidas de desconfinamiento del Gobierno? Muchos empresarios y hoteleros no creen que puedan abrir. No les es rentable, sin turistas y con todas las medidas que tienen que adoptar, sobre todo de limitación de los aforos. Sus empresas son de las grandes perjudicadas.

“Le voy a aclarar algo. Yo no soy una empresa estatal. A mí me pueden decir por una razón como esta del coronavirus: tienes que cerrar tus empresas, o ha muerto el Rey y tienes que cerrar por un día de luto nacional, pero dudo que si no me pagan los salarios de mis empleados, que me ordenen a abrir”.

-Más claro imposible… entonces abrirá cuando usted crea que es viable para la empresa.

“Por supuesto, y cuando yo crea que la situación es segura para mis empleados y los visitantes”.

-¿Cuándo cree que podrá abrir? ¿Puede mantener su negocio abierto al 30% de su capacidad y solo dependiendo del turismo local?.

“Mire, si yo abro mañana puerta del Loro Parque, por ejemplo, y me vienen 500 personas perdería dinero a chorros. Es mejor permanecer cerrado y quedarme en el ERTE por lo menos hasta poder recibir a 1.000 o 1.500 personas. En el Hotel Botánico ocurre lo mismo”.

-Imagino que económicamente el mantenimiento de los empleados y las instalaciones y los animales del Loro Parque estará siendo muy duro.

“Muy duro. Hemos tenido que reducir en más de 1.000 personas nuestra plantilla y estoy agradecido de que el Gobierno haya permitido los ERTE, porque de esta manera los empleados pueden mantener su empleo. Sin los ERTE estaríamos en bancarrota. Tenga en cuenta que, para nosotros, el bienestar de los animales que habitan en el Loro Parque es fundamental. Solo en pescado necesito cada día para los animales 1 tonelada. Además, los departamentos que se ocupan del cuidado de las diferentes especies siguen funcionando con normalidad, aunque por turnos, para garantizar al mismo tiempo la salud de los empleados. Todos los animales que participan habitualmente en shows, como las orcas, los delfines o los loros, siguen entrenando tres veces al día. De esta forma, los animales pueden mantenerse felices y ocupados, y cumpliendo con su rutina, aunque no haya público. Para ello necesitamos a sus entrenadores y a los veterinarios que están pendientes todo el tiempo”.

-Habla usted de las medidas, como por ejemplo, la de los ERTE. ¿Cree que el Gobierno está adoptando las medidas necesarias para arrancar la actividad económica? Hay muchos empresarios que dicen que el Estado siempre llega tarde.

“Mire, yo le tengo que dar las gracias al Gobierno que va todos los días a hacer su trabajo, porque si yo estuviera en su lugar no sé si sería capaz; y no importa lo que hagas que siempre lo criticará”.

-¿Cree que Canarias podría salir beneficiada de esta crisis y recibir a todos aquellos turistas que tienen ganas de vacaciones porque se sienten seguros?

“Mire, no lo vendemos lo suficiente, pero la seguridad en Canarias es la bomba. Si usted va a la Costa Azul, no es seguro que llegue con su maleta al pueblo. Hay guardaespaldas en todas las esquinas y aquí es diferente. También hay que recordar que pocos lugares que yo conozco en el mundo tienen la seguridad sanitaria que hay en las Islas. Tenemos unos hospitales fantásticos. Además de un aire puro. Lo que falta es la promoción”.

-Bueno, creo que todos los turistas que vienen a la Isla vienen al Loro Parque.

“Hay gente que no viene. Pero, ¿usted se imagina promocionar Florida sin el Seaword o sin Disneyworld? Loro Parque y el Siam Park es un valor añadido a la promoción de las Islas. Pero este es otro tema. Yo veo que la recuperación será muy lenta y se prolongará de seis meses a 1 año”.

-O sea, que calcula un año más o menos para volver a la normalidad.

“Si, más o menos”.

-Casi por nuestra temporada alta que es el invierno.

“Mire cuando yo hice mis cálculos hace 50 años de abrir un parque en Tenerife me preocupé mucho de abrir el 17 de diciembre para estar en lo que se llamaba la temporada alta y en Navidad. Pero si usted ve mis estadísticas hoy, el mes de diciembre es el mes más flojo que tengo de todo el año, y los que yo había dejado con una reducción de empleados fue julio y agosto. En esos dos meses, casi ganamos el dinero de todo el año. Sinceramente, yo en diciembre veré algunos negocios y hoteles con precios muy bajos, pero poco más. Mire, nosotros estamos preparados para abrir. Muy tranquilos porque los animales y el personal están bien. Ni un solo empleado ha estado infectado. Miramos cuidadosamente la apertura para no abrir demasiado tarde, pero tampoco demasiado pronto. Queremos abrir cuanto antes para traer turistas y, viendo el futuro, dependeremos mucho de los canarios, pero también tendrán sus propios problemas, con meses sin salario”.

-Imagino que estará acostumbrado a las críticas, pero, ¿qué opina de aquellos que piensan que en Loro Parque no se cuida a los animales?

“Mire, en Loro Parque hemos afrontado esta situación de forma muy cuidadosa, teniendo siempre como prioridad el bienestar de los animales. Invito a todos los seguidores de Loro Parque a desoír las críticas infundadas de los activistas por los derechos de los animales, dado que la mayoría ni siquiera trabajan con ellos y no son especialistas en la materia. Nosotros sabemos lo que hacemos. Nuestros empleados son los que quieren a los animales, los que entienden a los animales, los que conviven con ellos, los que tienen su simpatía”.