Canarias reclama medidas turísticas cuanto antes para que otros destinos “no nos adelanten”

Diario de Avisos / Agencias

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, reclamó ayer a la Unión Europea que mueva ficha “cuanto antes” y articule las medidas turísticas necesarias para proceder a la reapertura del subsector. En caso contrario, dado que las comunidades “dependen de los tiempos” que se marcan en el ámbito comunitario, abre la puerta a establecer negociaciones directamente con aerolíneas, turoperadores u hoteles. En un foro digital turístico organizado por eldiario.es y en el que coincidió con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, la consejera canaria comentó que el pasaporte sanitario “ayudaría muchísimo”, lo mismo que los test en origen ”antes de subir al avión”, y al volver o las apps con tecnología blockchain, que se sumarían a los protocolos sanitarios que han diseñado las aerolíneas.

Asimismo, se ha mostrado partidaria de fijar acuerdos de “reciprocidad” entre comunidades autónomas o países y establecer “corredores verdes” entre territorios que tengan las mismas características epidemiológicas. “Si no, el confinamiento no habrá servido de nada”, ha señalado, lamentando en ese sentido que Reino Unido, primer mercado de turistas extranjeros para el Archipiélago lleva el desarrollo de la pandemia “más atrasada” y además ya no es territorio comunitario tras el brexit, lo que obliga a otro tipo de negociaciones. “Hay que erradicar el miedo a volar y a viajar y que la gente vaya viendo que somos un destino seguro y que vamos adaptándonos a la nueva realidad”, señaló.

Castilla ha apelado a “tener todo preparado” para cuando se pueda reabrir la actividad turística y en ese contexto enmarcó el plan Canarias Fortaleza donde se estudia la experiencia integral del turista desde que sale de su casa hasta que llega al lugar de destino. Castilla comentó que el cero turístico en las Islas “ha sido muy doloroso” porque el turismo es la principal industria de Canarias y está ocasionando grandes pérdidas, por ejemplo, más de 7 millones diarios de ingresos para las instituciones.

Por ello, volvió a recordar a la ministra que es “fundamental” prorrogar los ERTE en el turismo hasta final de año porque supone la “supervivencia” del subsector, reflexionando incluso acerca de que las ayudas públicas que se den a las empresas deben servir para mantener el tejido económico.

En este sentido, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, insistió ayer, en la misma línea que el presidente del Grupo CIO, Francisco Javier Zamorano en una entrevista concecida este domingo a DIARIO DE AVISOS, en que España vaya abriendo sus fronteras porque países como Grecia, Italia y Portugal “se están quedando con los turistas”. “Hay que proteger al sector turístico porque es importantísimo en nuestro país, especialmente en las Islas”, subrayó Garamendi.

El dirigente empresarial ha indicado que el turismo factura en España 12.000 millones de euros en junio, 16.000 millones en julio, 18.000 millones en agosto y 13.000 millones en septiembre. “Son datos muy importantes. Cuanto antes lo hagamos, mejor”, ha dicho Garamendi, que no quiere que se arruine el mes de julio, por lo que considera que el acuerdo específico sobre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en este y otros sectores muy afectados por la crisis debería firmarse cuanto antes.

De la misma manera, la Alianza para la Excelencia Turística Exceltur señaló que “las ganas de viajar hoy superan al miedo a viajar. No perdamos la oportunidad ahora por burocracias administrativas de que se ralenticen estas ganas y nos pasen por delante otros países”. Italia o Grecia “ya están moviendo ficha”.