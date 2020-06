El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife readapta las instalaciones deportivas municipales a la nueva realidad

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha readaptado las instalaciones deportivas municipales cubiertas a la fase actual de la desescalada por el coronavirus (COVID-19) con, entre otras medidas, la ampliación del aforo de utilización de las mismas por parte de los usuarios.

La concejala de Deportes, Elena Mateo, confirma que los deportistas de la mayoría de los clubes de la capital “han podido retomar sus actividades y entrenamientos en este periodo de vuelta a la normalidad en el que nos encontramos actualmente”.

Mateo, que se ha interesado por el estado de las instalaciones permanentemente, recuerda que todo este proceso ha sido posible “gracias a la aplicación de todas las medidas de limpieza y desinfección, tanto en el interior de las instalaciones deportivas como en la parte exterior, así como zonas comunes, vestuarios, accesos y elementos de juego. Hemos sido muy cuidadosos en el cumplimiento de los protocolos de sanidad e higiene recomendados por el Estado y las distintas federaciones deportivas, así como con la instalación de señalética informativa para los usuarios”.

De esta forma, la actividad deportiva transcurre con absoluta normalidad en las pistas de tenis ubicadas junto al Pabellón Paco Álvarez, el Pabellón Ana Bautista, el Pabellón de La Salud, el Pabellón Pancho Camurria y las piscinas Dácil Cabrera Flores (Añaza) y David González Rodríguez. Cada instalación no sobrepasa el 50% de su aforo y los entrenamientos se realizan por turnos con grupos no superiores a las 20 personas. Además, para acceder y salir de las mismas es obligatorio el uso de mascarilla. Durante la práctica deportiva o el entrenamiento no es necesario utilizarla.

En el caso de la Piscina Municipal Dácil Cabrera Flores, además, se recuperan desde el próximo martes 23 las clases dirigidas, que se imparten de 7:15 a 21:15 horas. El programa incluye bike, yoga, fitness aquagym, abs30, pilates, funcional, cardiobox, gap y latín dance. Los usuarios de esta instalación deberán reservar las actividades en la app del centro y, si quedasen plazas libres, a través de la recepción de la misma.

En todas las instalaciones deportivas municipales se cumplen las normas sanitarias y de seguridad contempladas en la Orden del Ministerio de Sanidad 399/2020, artículo 42, y el resto de medidas aplicables. En caso de incumplimiento de las mismas, el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se reserva el derecho de expulsión de las instalaciones deportivas municipales por seguridad de los demás usuarios y trabajadores.