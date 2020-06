Francisco Linares: “En esta pandemia, la administración local ha jugado y seguirá jugando un papel crucial”

El alcalde villero se muestra optimista con el futuro pese a que la Covid-19 es una pandemia sanitaria “que ha paralizado al mundo” con consecuencias “trágicas” para la economía y en el caso de Canarias, para el turismo. Esa visión lo lleva a sostener que de las cosas malas “también se sacan cosas buenas” y por eso confía que de esta situación “saquemos consecuencias positivas y que la sociedad que emane de la misma sea más igualitaria, justa y solidaria”.

-¿Cómo ha afectado la Covid-19 al Ayuntamiento villero?

“Pienso que similar a la mayoría de los ayuntamientos canarios. La Orotava ha tenido una afectación de la pandemia global, impactante, sorpresiva y totalmente inédita, jamás en la historia más reciente del último siglo habíamos sufrido una situación semejante a ésta. Una buena parte de la ciudadanía del municipio y además en muy pocos días, perdió sus trabajos de toda la vida, se quedó llena de temores e innumerables dudas y como siempre ha pasado, hemos sido los ayuntamientos, como administración más cercana, los que hemos tenido que hacer frente a una serie de demandas económicas y en muchas ocasiones, de acompañamiento personal. En esta situación la Administración local ha jugado y seguirá jugando un papel crucial”.

-¿Fue necesario crear medidas específicas para ayudar a determinados sectores, como los autónomos y las pymes?

“Fue y seguirá siendo necesario tomar medidas económicas específicas para varios sectores de la ciudadanía. Así, todas las fuerzas políticas de la Corporación hemos llegado a un gran acuerdo institucional que plasmamos en la firma de un Pacto Municipal para la Reactivación Social y Económica de La Orotava. Este plan tiene una dotación económica de 1.300.000 euros y supondrá un importante impulso al tejido productivo local. En este plan se ha tenido en cuenta sobre todo a las pymes y a los pequeños autónomos y también hemos fortalecido el músculo financiero del área de Bienestar Social. De forma general se otorgarán importantes bonificaciones de tasas e impuestos a toda la ciudadanía. Somos conscientes que, en estos momentos tan terribles, los ayuntamientos tenemos que arrimar el hombro y el de La Orotava lo ha hecho, seguirá haciéndolo y además, sin tener en cuenta las siglas políticas ya que todos los grupos han aportado propuestas y sugerencias, las cuales han sido tenidas en cuenta por el Gobierno con unidad de criterios y coherencia pensando exclusivamente en el bienestar de los villeros y de las villeras. Con la pandemia no debe haber confrontación política, son tiempos de sumar y de colaborar entre todas y todos”.

-¿Cómo se comportaron los vecinos en los correspondientes cambios de fase? ¿Esperaba más sanciones?

“El comportamiento de la ciudadanía a lo largo de toda la etapa del confinamiento ha sido absolutamente ejemplar y modélica. La inmensa mayoría de las vecinas y de los vecinos están teniendo una actitud colaboracionista y responsable, acorde a la situación, ha prevalecido la precaución, la solidaridad y la prudencia. La ciudadanía fue consciente desde el primer momento que la mejor vacuna contra la Covid-19 era quedarse en casa y eso fue lo que hizo mayoritariamente”.

-¿Fue duro como alcalde tomar la decisión de suspender las fiestas patronales?

“Suspender las Fiestas del Corpus en honor a nuestros Santos Patronos ha sido una decisión muy dura, totalmente inesperada y jamás pensada por nadie. Las fiestas de un pueblo siempre tienen un fuerte carácter emocional y en nuestro caso, forman parte de la idiosincrasia y la historia de La Orotava. Hacía 129 años que no se suspendían, la última vez fue en 1891 de forma total por una pandemia de viruela y la otra en 1897 de forma parcial por estar en obras la parroquia de La Concepción. Las Fiestas Patronales de La Orotava son algo más que unas fiestas, son un profundo y arraigado sentimiento. Pese a ello, ha imperado el sentido común y la prudencia sanitaria y eso nos llevó a la suspensión de forma unánime y consensuada”.

-Hace tiempo también advirtió de que muchos ayuntamientos quebrarán si no los dejan utilizar los ahorros (remanente de tesorería y superávit). ¿Cuál es la situación de las arcas municipales en estos momentos?

“Desde hace muchos años los ayuntamientos canarios estamos luchando para poder utilizar nuestros superávit y remanentes de tesorería, que no son otra cosa que los ahorros que los contribuyentes tienen depositados en las entidades bancarias. En el caso de La Orotava, la situación de su economía es muy saneada, no tiene deudas, tampoco ha solicitado ningún préstamo, no está sometido a Plan de Ajuste y tiene suficiente liquidez financiera. Ahora bien, el día que nos autoricen a poder utilizar nuestros ahorros, estaremos en capacidad real no solo de ayudar a la ciudadanía, sino también de crear un plan de inversiones municipal valiente y ambicioso, que genere actividad económica, dinamice el tejido productivo local y sea capaz de generar empleo”.

-En el caso de La Orotava el superávit asciende a 25 millones de euros. ¿Qué prioridades tiene el Ejecutivo municipal a la hora de gastar este dinero?

“La prioridad absoluta es la ciudadanía más vulnerable, así tenemos que centrarnos como objetivo fundamental y prioritario dar calidad de vida a la población. Una segunda prioridad tiene que ser ayudar a la reactivación del tejido productivo local, para lo cual estableceremos importantes bonificaciones de tasas e impuestos a los comerciantes, a las pymes y en general, a todos los pequeños autónomos del municipio”.

-¿Cree que el Gobierno de Canarias está exigiendo lo suficiente a Madrid en este sentido?

“Creo que el Gobierno de Canarias tiene que jugar un papel de liderazgo claro, exigente y contundente ante Madrid, nunca debe caer en la tentativa de ejercer el servilismo partidista. Su papel tiene y debe ser de plena exigencia reivindicativa ante el Estado para solicitar compensaciones económicas para Canarias. Esta comunidad es una de las más afectadas por la pandemia y una de la que sufrirá peores consecuencias económicas. Este factor debe ser entendido y atendido por Madrid y tiene que verse reflejado en un plan de ayudas especial por parte del Estado”.

-Usted avisó que como alcalde no pagará a los bancos el 0,5% del dinero depositado. ¿Cumplirá su palabra?

“Hace unos meses las entidades bancarias comenzaron hacer rondas recaudatorias por todos los ayuntamientos, también pasaron por el de La Orotava porque pretendían cobrar un 0,5% por los depósitos municipales que tuviera en dichos bancos. Nosotros nos negamos a ello y no abonó dicho impuesto. Además, retiró de dichas entidades bancarias todos sus depósitos. Así, sacamos seis millones de euros del BBVA, Banco Santander y Bankia, trasladando de forma inmediata dicha cantidad a otras entidades bancarias que no nos penalizarán con ese 0,5%. Por lo tanto, no solo lo dijimos, sino que también lo hicimos y seguiremos haciéndolo. Consideramos que en los momentos en los que estamos, pagar impuestos a los bancos a cambio de nada es inexplicable e inmoral. El dinero de los contribuyentes ahora más que nunca es para ellos, para cubrir sus necesidades y dar ayudas, nunca para pagar a los bancos.”

-¿Qué proyectos han quedado paralizados como consecuencia de la actual situación?

“Más que paralizados, los grandes proyectos para La Orotava han quedado aplazados. Estamos a la espera de saber con qué recursos económicos podemos contar (superávit y remanente) y cuando lo sepamos, construiremos y elaboraremos un nuevo Plan de Inversiones 2020-2023 que jugará un papel fundamental es la reactivación de la economía local. Por lo tanto, no renunciamos a ningún proyecto de futuro para La Orotava, trabajaremos en coordinación con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias para que estos proyectos vitales para el municipio salgan adelante y se lleven a la práctica”.

-¿Por qué CC cambió tan repentinamente su posicionamiento en el Congreso de los Diputados respecto al Estado de Alarma?

“CC nunca hace cambios repentinos, cuando se han hecho cambios siempre ha sido fruto del diálogo y los acuerdos con el Gobierno de España. En este caso, la negociación fue llevada a cabo para la prolongación de los ERTE, la cual está vinculada a la paralización turística en Canarias y será hasta la finalización del presente año. Hubo punto de encuentro y acuerdo con el Gobierno central y por eso votamos favorablemente a la prolongación del Estado de Alarma”.

-¿Es partidario de que CC presente una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz?

“El grupo municipal de CC en la capital, liderado por José Manuel Bermúdez, desde el minuto uno de la pandemia, ha tenido una actuación responsable y de colaboración con el grupo de gobierno. CC nada ha tenido que ver con la dimisión de un concejal de Ciudadanos. En ningún órgano colegiado del partido a nivel local ni insular se ha hablado de ninguna moción de censura. En los momentos en los que estamos hay que hablar de sumar y reconstruir, y eso es lo que CC ha hecho a lo largo de esta pandemia”.

-¿Qué le parece que AIS-CC entre a formar parte del Gobierno municipal de San Juan de la Rambla?

“AIS es un partido asociado a CC, pero con autonomía propia, sus decisiones las toman desde la libertad y con el aval de sus órganos colegiados, nunca han sido un partido tutelado, su capacidad de acción y su libertad de actuación es total. Su trayectoria de responsabilidad y seriedad los avala, y por lo tanto, las decisiones que tomen siempre serán buscando los mejor para la ciudadanía de San Juan de la Rambla”.