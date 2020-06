Hosteleros ven “alivio” en la fase 3, que supone rondar entre el 50 y el 60 por ciento de su negocio

El sector de la hostelería ve como un “alivio” la fase 3 de la desescalada, que supone llegar a un 50 ó 60 % de su nivel de facturación, pero advierte de que el negocio “de verdad” no llegará hasta que haya movilidad entre regiones.

A partir de la fase 3 se puede consumir en las barras de los establecimientos con distancia de 2 metros y suben los aforos.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, señala a Efe que la fase 3 es “un alivio” y “un gran avance” para el sector.

Pero precisa que lo que hace falta para que el negocio despegue es la movilidad entre regiones. “Hemos avanzado y estamos en un buen punto, pero el negocio, cuando empieza, es con la movilidad geográfica”, recalca.

En la fase 3 se ha logrado que los pub y negocios de ocio nocturno puedan abrir, destaca Cuevas, que agrega que lo que ocurrirá es que lo hagan al final de la semana, a partir del jueves o el viernes.

Porque “el empresario está deseando abrir y empezar a facturar”, ya que se juntan los meses de invierno, que en Cantabria “son muy duros”, con el tiempo de cuarentena.

La mayoría de empresas hosteleras que han abierto siguen manteniendo en Erte a parte o a la mayoría de su plantilla.

Según las estimaciones de la Asociación de Hostelería, la mayoría de las empresas medias y grandes de Cantabria tienen en sus plantillas dados de alta entre un 30 ó un 40 % de sus trabajadores. Y el resto sigue en Erte porque todavía no hay suficiente trabajo.

La Asociación de Hostelería no comparte la regulación por aforo y cree que con la distancia social es suficiente. “Lo que hace falta es la distancia, no creemos en el tema de los aforos”, dice Cuevas, que no entiende que un bar “pueda estar al cien por cien en Comillas, pero no en Santander”. “Lo vemos absurdo”, remata.