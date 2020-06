Pedro Martín: “Estoy disgustado con la remodelación del Gobierno porque Tenerife queda relegada”

El secretario general del PSOE en la isla de Tenerife, Pedro Martín, manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS su “disgusto” por el hecho de que la remodelación del Gobierno de Canarias, que preside el aruquense Ángel Víctor Torres -también del PSOE-, haya supuesto el adiós al equilibrio territorial habitual entre los titulares de las distintas consejerías, por cuanto, finalmente, dos dirigentes nacidos en la Isla Picuda, como son Teresa Cruz y María José Guerra, tienen como relevo al grancanario Blas Trujillo y a la conejera Manuela Armas al frente de los departamentos de Sanidad y Educación, respectivamente.

“Con estos cambios, el Gobierno de Canarias queda descompensado hacia la provincia de Las Palmas”, aseguró ayer a este periódico Martín, quien quiso poner por delante que “los nuevos consejeros son personas muy capaces y estoy convencido de que harán un buen trabajo”, manifestó tras confirmar Torres que, como se había filtrado, esos eran los cambios en su gabinete.

“No soy insularista”, aclaró Martín, “porque esa es una mentalidad que ha hecho mucho daño a Canarias, pero eso no nos puede hacer olvidar que Tenerife es el territorio que aporta más votantes, concejales, alcaldes, consejeros insulares y diputados y diputadas al PSOE de Canarias, y con esta remodelación su presencia en el Gobierno autonómico ha quedado rebajada, completamente relegada”.

Aunque Pedro Martín se negó de forma rotunda a desvelar intimidades del partido, sí se sabe que en los últimos días se negoció la posibilidad de que la remodelación también incluyera una redimensión de las áreas, de tal modo que se evitara lo que finalmente pasó, como es el hecho de que los dos únicos consejeros tinerfeños que siguen (Julio Pérez en Presidencia y José Antonio Valbuena en Transición Ecológica) son titulares de departamentos sin relevancia presupuestaria.

“Aquí, en Tenerife, hay personas capaces de desempeñar algunas de las capacidades más importantes que se puedan dar en el Ejecutivo autonómico”, añadió Martín, para apostillar que “si me preguntan que si estoy contento, tengo que responder que no, que estoy disgustado”.

Sobre si no sirve de justificación la excepcionalidad inherente a la pandemia actual, Pedro Martín, que también es el presidente del Cabildo de Tenerife, quiso aclarar que “a pesar de todo, hemos querido ser responsables, durante los cambios en la pandemia, por lo que está sucediendo, y porque teníamos que ir de la mano de Torres, que ha hecho un trabajo magnífico y así lo entendemos, pero ahora no nos podemos callar. Ni comparto el resultado de la remodelación, ni la apoyo”, insistió el que fuera alcalde de Guía de Isora, consciente del impacto que producirán, a buen seguro, sus declaraciones a DIARIO DE AVISOS.

Resta recordar que la hasta entonces consejera de Sanidad regional, la tinerfeña Teresa Cruz Oval, fue cesada en tal cargo a primeros del pasado mes de abril en pleno confinamiento por la Covid-19 tras perder la confianza del propio Ángel Víctor Torres, siendo sustituida por su compañero Julio Pérez hasta ahora. Por su parte, la también tinerfeña María José Guerra dimitió a finales del mes pasado al entender que no gozaba de la confianza de la comunidad educativa.

Cinco socialistas de la provincia oriental, tres de la occidental

Tal y como queda el Gobierno ahora, de los ocho cargos del PSOE cinco corresponden a la provincia oriental (cuatro de Gran Canaria y una de Lanzarote), mientras que solo tres son de la occidental (dos de Tenerife y una de La Palma). Los otros tres, de los partidos coaligados, son dos más de Gran Canaria y la restante, de La Gomera. No hay herreños.