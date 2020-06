Pedro Martín: “Tenerife ha estado a la altura, pero nos queda trabajo y los necesitaremos a todos”

Por Clara Morell y Daniel Tovar

El salón de plenos del Cabildo de Tenerife ha acogido hoy un convulso debate del estado de la Isla en el que, a veces predominando un tono bronco, los distintos consejeros, presentes o en conexión telemática, han compartido sus opiniones sobre el rumbo que deben tomar las políticas durante los próximos años y dada la crisis generada por la Covid-19. Así, el equipo de Gobierno (PSOE-Cs) anunció una nueva línea de obras de depuración de aguas, un Plan de Movilidad insular o la búsqueda de un nuevo centro sociosanitario que supla las deficiencias que presenta el Febles Campos. Por su parte, los grupos de CC-PNC y el PP han afirmado que esta programación del Ejecutivo “llega tarde”, acusándoles de “inmovilismo” y “escasa negociación” para hacer uso del remanente o del superávit.

El presidente tinerfeño, el socialista Pedro Martín, inició el debate haciendo un preámbulo sobre las diferentes acciones que se han emprendido en los últimos meses, dadas las distintas amenazas a las que se ha tenido que enfrentar la Isla, desde la rotura de la tubería de Balten, pasando por el cero energético, la quiebra de Thomas Cook, el anuncio del cierre de bases de Ryanair, los episodios de calima e incendios o emergencia sanitaria por el coronavirus. Sobre todas estas circunstancias tan adversas, Martín manifestó que Tenerife “ha estado a la altura”, aunque avisó de que, a partir de ahora, se enfrentar a un “cambio exponencial”. “Nos queda trabajo y vamos a necesitarlos a todos”, concretó, para dar paso a los portavoces.

CIUDADANOS

El vicepresidente primero del Cabildo y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, aseguró que el Gobierno insular PSOE-Cs ha hondado, durante su primer año de mandado, en las “cloacas de Coalición Canaria”.

Sin ir más lejos, señaló que los actuales miembros de la Corporación hallaron deudas millonarias en empresas públicas. Citó, incluso que en una de ellas presuntamente se pagaban 6 millones de euros a una entidad bancaria “sin saber cuál era el motivo” para abonar dichas cantidades.

En relación a este asunto, el consejero avanzó que los ajustes realizados supondrán un ahorro de 5 millones de euros a la institución, los cuales se destinarán “a lo Tenerife necesita, y no a llenar la caja de una entidad bancaria”

Enrique Arriaga, además, afirmó, dirigiéndose al portavoz de los nacionalistas, Carlos Alonso, que su partido había “tejido” una red de “agencias de colocación”. Y tachó de “impresentables” algunas de sus conductas, como “jugar con el futuro de los mayores” en referencia al programa Ansina. “Hemos estado un año buceando en las cloacas de Coalición Canaria, y cada día nos sorprendemos más”, añadió

SÍ PODEMOS

María José Belda, portavoz de Sí Podemos, centró su primera intervención en el legado de CC tras tres décadas al frente de la institución. A este respecto, afirmó que “la sombra” de los nacionalistas “continúa alargándose”, debido a la solicitud de la fiscal anticorrupción de imputar a los exalcaldes laguneros Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, en el marco del llamado caso Reparos.

En su alegato, la consejera citó otras actuaciones que están o estuvieron en manos del Ministerio Público, como el caso Las Teresitas. Asimismo, aseguró que “CC ha permitido el fortalecimiento de mafias nocturnas y no nocturnas”, aludiendo al asesinato del empresario Carlos Machín, acribillado en los aparcamientos de la Escuela de Idiomas nivariense por, presuntamente, su relación con el caso Corredor.

Manteniendo un tono bronco, la consejera de la formación morada recordó que “18 años más tarde, todavía no tenemos operativos determinados hospitales que fueron anunciados”. De igual manera, hizo mención a otras infraestructuras convertidas en “mamotretos”, en las que, según dijo, ha quedado una “mancha de corrupción”, como el Auditorio de Tenerife.

PARTIDO POPULAR

La consejera insular Zaida González, en representación del Partido Popular, acusó al grupo de Gobierno PSOE-Cs de divulgar “noticias humo”, a su parecer, sin contenido. Además, advirtió de que “llevan un año sin quejarse”, dado que “aceptaron la reducción del Fdcan, que no se concrete el uso del superávit o el remanente”, bajo lo que consideró “un silencio cómplice”. “Se pone de manifiesto un Gobierno inmóvil”, dijo.

Sobre el Plan de Movilidad referenciado por el vicepresidente del Cabildo y portavoz del Grupo Mixto (Ciudadanos), Enrique Arriaga, la popular apuntó que su intervención había sido “impresentable”, puesto que “se olvida que el PP presentó en los distintos mandatos la realización de un Plan de Movilidad, y que CC, junto con el PSOE, votaban en contra”.

Por otro lado, González afeó a los responsables de la Administración insular que existiera “falta de transparencia y ausencia de compromiso con la palabra dada”, aparte de “falta de liderazgo para poner en marcha políticas que acaben con el desempleo”. “La Isla superó los 100.000 desempleados por primera vez desde 2016, unas cifras donde ni siquiera se incluyen los ERTE”, detalló.

Y sobre el tono que ha imperado a lo largo de la sesión, con alocuciones dirigidas a Carlos Alonso, expresidente tinerfeño, por el legado de Coalición Canaria, alegó que “no podemos seguir en un debate del odio hacia CC, debemos avanzar”.

PARTIDO SOCIALISTA

Marián Franquet, titular de Acción Social en el Cabildo y portavoz del Partido Socialista, destacó que con la moción de censura presentada ahora hace un año en la Corporación, que desbancó a CC del poder, los nacionalistas “dejaron de ser el eje pendular en el que se sostenía cualquier hoja de Gobierno, ya fueran la primera o la tercera fuerza, daba igual”.

De este modo, explico que “se acabaron las inauguraciones de carreteras que no llevaban a ningún sitio o de las piscinas vacías. Se acabó la política descabezada a golpe de ocurrencia”. Aparte, señaló que ahora “por primera vez, los beneficios de las empresas públicas van destinados a financiar políticas sociales”.

Todo ello “por el bien de Tenerife”, de acuerdo con su alegato, e incluso “por el bien de CC”, que ahora en la oposición “empieza a dar importancia a las políticas medioambientales”.

Y con respecto a lo que hallaron socialistas y consejeros de Cs al entrar a gobernar en la institución, dijo que “nos encontramos sin ordenadores o con ordenadores vacíos”, por lo que afirmó no compartir “las formas” de proceder de los coalicioneros.

COALICIÓN CANARIA

Carlos Alonso, como portavoz de CC-PNC, quiso recordar que entre las víctimas del coronavirus también se encuentran muchos miembros de la tercera edad. Una afirmación a través de la cual quiso hacer mención al programa Ansina, creado por su partido. “Este Cabildo no puede salir de la crisis con la palanca del odio y dejando a la gente atrás, sin servicios de atención. Se ha hablado de la vulnerabilidad del mayor, y lo que hacemos es crear inseguridad con la eliminación de un servicio que se podrá mejorar, pero que daba apoyo a muchos mayores”, aseguró.

De otra parte, se mostró convencido de que la mejor forma de resumir el estado actual del Cabildo es “incertidumbre”, visto que “no sabemos cuándo finalizará la cuarentena. El estado de alarma es también el estado de la improvisación, porque la situacón que tenemos ahora es única”. Y concretó que, en su opinión, “las decisiones llegan tarde y colocan a Tenerife en una posición subordinada”.

Sobre el ambiente de crispación predominante, Alonso aseveró que “el discurso de excluir a CC no es el que esta sociedad necesita, sino uno pegado a la sociedad, no uno triunfalista como el que he escuchado hoy al presidente”. “Lo cierto es que, a pesar de que ha habido un incremento en el presupuesto de este año, eso se debe a los compromisos del año pasado”, cuando él era titular de la institución, añadió.