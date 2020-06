Se lía en Twitter por esta polémica y vieja charla de Sabina y Pérez-Reverte

Es complicado que pase un solo día sin polémica en Twitter en torno a lo que es o no fascismo y quien es o no fascista. Y para ese debate no es necesario ni que el asunto sea actual.

Porque este miércoles la red social del cabreo perpetuo anda polarizada por una entrevista de 2016 de El Mundo a Joaquín Sabina y Arturo Pérez-Reverte.

Entre otros asuntos, la pareja habla de la situación en Cataluña y, en un momento dado, Pérez-Reverte plantea que como él es jacobino lo habría resuelto en el siglo XVIII a cuchillo: “Pero ya no tiene solución, ya es otra cosa. Puedes pasar a cuchillo a una población entera a cuchillo en el siglo XI, pero en el XXI. La España del XVIII perdió la ocasión”.

“Me adhiero a la propuesta de mi compañero”, dice un sonriente Sabina en un ambiente de conversación claramente distendida, a lo que Pérez-Reverte apostilla: “Bromas aparte, pensemos que la Revolución Francesa hizo una Francia jacobina y con futuro mientras que nosotros nos quedamos anclados en los viejos fueros medievales. Todos esos resabios hacen que ahora estemos pagando el precio de una Historia deformada y no resuelta”.

Reverte:

“Lo d Catalunya lo hubiera solucionado en el SXVIII a cuchillo. Chas Chas Chas. Pero ahora ya no tiene solución”

Sabina:

“Me adhiero a lo q dice Reverte” Doncs ja ho teniu. El problema va ser q no ens van poder exterminar. Si això no et fa aixecar dl sofà jo ja no sé… pic.twitter.com/Sb1zJKNoc3 — L’Àvia Maria🔻 (@avia_antifa) June 2, 2020

Ante esto, Sabina apostilla: “Yo, que llevo en mis venas gotas de sangre jacobina, recurriré en este caso a la tradición histórica de la izquierda: ¡Vayamos al internacionalismo! Regresar al aldeanismo identitario no tiene sentido, así que no siento ningún respeto por el asunto catalán”.

Esta conversación, publicada el 14 de febrero de 2016 por El Mundo, ha polarizado por enésima vez a Twitter, que en esta mañana ha llevado a sus dos protagonistas hasta las principales tendencias. Y también a Joan Manuel Serrat, arrastrado por la controversia.

Sabina, Pérez Reverte, Santiago Segura, Sergio Ramos, Pablo Motos, Serrat… Todos son fachas! Al final solo van a quedar los Marqueses de Galapagar. — Puchi Demond (@DemondPuchi) June 3, 2020

Si esto lo hubiéramos dicho algún catalán o vasco de los contrarios ya nos hubieran apaleado y directos a prisión!!

De Arturo Pérez si me lo podía esperar pero de

Sabina.. ??!! El golpe te ha trastocado… sois unos cretinos…!!! https://t.co/pyNzGZRmxZ — Judit Aros (@Juditaros) June 3, 2020