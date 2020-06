Martín debate con Maroto la estrategia turística de la Isla de los próximos meses

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha planteado a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Reyes Maroto, su colaboración en que respalde fórmulas de control sobre el precio de las tarifas de los viajes de peninsulares a Canarias, especialmente “ahora que tanto se necesita de la reactivación en el sector”.

“Nuestro principal mercado para este verano será el peninsular y el precio de los billetes no puede ser un problema que impida la recuperación del destino tras la crisis del Covid-19. Si contamos con protocolos de viaje para garantizar la seguridad del destino, el precio no puede ser el motivo de no elegir Tenerife”, así lo expresó el presidente tras reunirse por videoconferencia con la ministra en el Cabildo de Tenerife en un encuentro en el que estuvo acompañado del consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo, José Gregorio Martín Plata, y el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, y en la que se debatió la estrategia turística de la isla para los próximos meses.

Los responsables insulares abordaron con la ministra las preocupaciones del sector con mayor peso económico en la isla, y le explicaron que “debemos aclarar si la posible ampliación de los ERTE afectará no solo a los hoteles y si el objetivo es que en el sector turístico también hay que considerar a las empresas de transporte, ocio turístico y otras”. Además, no habiendo acuerdo en la Unión Europea sobre la realización de pruebas antes de salir de los países emisores, habrá que buscar alternativas en destino. La ministra ha planteado que se ultima un protocolo, que, cuidando la seguridad sanitaria, sea un procedimiento sin inconvenientes de carácter legal.

“Con relación a nuestros países emisores –añade el presidente- la ministra nos traslada que, en países como el Reino Unido y en Alemania las autoridades piden a la ciudadanía que viajen dentro de sus respectivos países, algo que desde luego no nos ayuda como destino”.

“Hay en estos momentos una mayor tendencia a moverse dentro de los países y no coger un avión, porque según nuestra encuesta, es un medio de transporte que genera cierta desconfianza”, dijo.

Finalmente, según el presidente Pedro Martín, esta semana el Gobierno de España presentará un Plan de Choque para el sector turístico. “Esta es una oportunidad de aprovechar fondos europeos para reactivar el sector, fomentar la conectividad y plantear proyectos que cualifiquen nuestro destino”, concluyó.

Encuesta

Por su parte el consejero Martín Plata explicó que “es importante destacar que la encuesta sobre hábitos de viaje que encargó Turismo de Tenerife se realizó hace dos semanas, en un contexto muy diferente al que tenemos hoy en día. Se desconocía, por ejemplo, que a partir del próximo domingo 21 de junio ya se van a abrir las fronteras con los países del espacio Schengen y, por tanto, desaparecerá la obligación de cuarentena para los viajeros de este espacio. Es decir, está hecha en un contexto de gran incertidumbre a nivel internacional”.

“Es relevante –explica- el hecho de que la mitad de los encuestados afirma que actualmente no viajaría a ningún sitio o dudaría en hacerlo, lo que refleja también un elevado grado de incertidumbre entre las personas. La mayor parte sitúa la primavera de 2021 para retomar los viajes”.

“Pese a todo ello, consideramos que resultados obtenidos son alentadores. A grandes rasgos, concluye que 6 de cada 10 españoles vendrían a Tenerife como próximo destino de sus vacaciones en las condiciones actuales de distanciamiento social”, apuntó el consejero

“Con los británicos y alemanes, tenemos el problema de que ya su gobierno ha avisado de que no retornarán a sus nacionales si contraen el COVID en un país distinto al propio. Esto desde luego desincentiva el viaje”, puntualizó

Los principales motivos que frenarían también ese deseo de viajar a Tenerife están relacionados con el temor al coronavirus pero sobre todo con viajar en avión.