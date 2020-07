460.000 euros para la rehabilitación de la pista de hockey de Somosierra

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, junto con la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha visitado este jueves las canchas de Somosierra en cuya rehabilitación se han invertido 461.742 euros.

Martín, que pudo presenciar una demostración de patín por parte del equipo infantil, destacó que uno de los “compromisos” de la alcaldesa que le comentó antes de ocupar el cargo era su “interés por conseguir que la ciudad fuera mucho más que algunas zonas del centro, y los barrios han sido y están siendo el eje de su política”, para lo que cuenta con el “respaldo” del Cabildo.

Por su parte, la alcaldesa, tras agradecer su asistencia a los presentes, manifestó su alegría por el hecho de que “por fin, esta cuna del patinaje y del hockey pueda abrir sus puertas”.

Después de mucho tiempo, comentó, “la capital recupera este espacio gracias a un convenio con el Cabildo de Tenerife, que será acompañada también con la creación de un nuevo parque infantil”.

Hernández resaltó que Somosierra “es un barrio con solera, de los históricos de Santa Cruz y es una pena que, a la vista de todos está, aparezca así de abandonado”.

En esa línea, señaló que los niños le han contado que no lo han pasado tan mal durante el confinamiento pero “que echaban de menos poder patinar y ahora tienen un espacio digno en el que poder practicar el patinaje artístico y el hockey”.

Según Hernández, “Santa Cruz ni empieza ni termina en las Ramblas, esta ciudad es la suma de sus barrios y eso es algo que los ciudadanos sentían así, pero sus dirigentes olvidaron, eso había propiciado un sentimiento de desapego que ahora estamos rompiendo”.

La alcaldesa agregó también que resulta un contrasentido “pedir la gente que haga deporte si no tiene espacios en los que practicarlo, la gente no puede recuperar sus calles si no se puede estar en ellas”, y por ello agradeció el apoyo del Cabildo para que “este barrio recupere un espacio singular para la práctica del deporte”.

CONVENIO DE GESTIÓN

Al acto también asistieron el vicepresidente primero del Cabildo de Tenerife y consejero de Carreteras, Movilidad e Innovación, Enrique Arriaga, el concejal de Servicios Públicos, José Angel Martín, entre otros.

Entre las actuaciones llevadas a cabo está la accesibilidad de todos los espacios con establecimiento de recorridos accesibles interiores y exteriores, la integración del nivel inferior en el entorno urbano como espacio público accesible, la pista deportiva renovada y su graderío, con vallado perimetral, la ampliación y mejora de zonas ajardinadas, la renovación de las instalaciones eléctricas, de iluminación y de drenaje obsoletas y la demolición parcial del muro perimetral exterior con colocación de un vallado metálico que permite una mejor visibilidad de la instalación desde la vía pública.

Ahora será el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de un convenio con el Cabildo de Tenerife, el que gestione y se encargue del mantenimiento de este espacio deportivo, que tiene una superficie total de 3.150 metros cuadrados y que fue sede del Club Patín Tenerife de Hockey, desaparecido en la temporada 2010-2011, dejando atrás largas temporadas en la máxima categoría del hockey sobre patines nacional, consiguiendo incluso un título europeo, varias participaciones en competiciones europeas y numerosas presencias en la Copa del Rey.