Ángel Piñero será alcalde de Valle Gran Rey el día 13; la censura es legal

Ángel Piñero (Nueva Canarias, todavía) volverá a ser alcalde de Valle Gran Rey -lo fue en el mandato anterior- el próximo 13 de agosto cuando se debata la moción de censura contra el alcalde Cristopher Marrero (PSOE), que ayer fue registrada en las secretaría municipal de ese municipio por los cinco concejales de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y los dos independientes de Nueva Canarias, que pronto pasarán a engrosar las filas del partido de Casimiro Curbelo, como este mismo reconoció: “No le quepa la menor duda”, dijo en Cope.

El propio presidente de ASG comentó ayer tarde a DIARIO DE AVISOS, ante la especulación que la moción de censura podría ser ilegal, por incumplir el artículo 197 de la Ley General Electoral -“se aumentará la mayoría en el caso de que alguno de los proponentes formara o haya formado parte del grupo político municipal al que pertenece el alcalde cuya censura se propone”- , que “el día 13 de agosto habrá un nuevo gobierno en Valle Gran Rey. No hay ningún tipo de ilegalidad, porque aquí no ha habido ningún transfuguismo y aunque todos los concejales del Gobierno estaban en el grupo Mixto, los partidos son diferentes y los dos de Nueva Canarias lo siguen siendo y no son concejales no adscritos para que sus votos no puedan valer”, según Casimiro Curbelo, quien añadió que “el secretario municipal dio curso al registro de la moción de censura y además he consultado a cinco prestigiosos juristas que la amparan”, remarcó.

Curbelo señala que esta decisión se adopta después de que Cristopher Marrero, actual alcalde de Valle Gran Rey, “traicionara a su partido, al PSOE” y “engañó” a ASG, que “ganó claramente las elecciones” conformando una mayoría con un tripartito compuesto por “Sí Se Puede, dos independientes en la lista de NC y dos del PSOE”, para hacer “un auténtico caos”.

El actual alcalde, Cristopher Marrero, no quiso hacer declaraciones sobre la reclamación presentada por él y los otros tres concejales que quedan en el grupo de Gobierno, su compañera Sabina Rodríguez y los dos ediles de Sí se puede, Guzmán Correa y Carlos Hernández.

Piñero y Barroso

El candidato a la Alcaldía, Ángel Piñero declaró ayer que la situación política e institucional del Ayuntamiento “no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado mucho en los últimos meses con un alcalde caracterizado por el conformismo, la prepotencia y la irresponsabilidad ante la falta de decisiones políticas claras respecto de los problemas que afectan al pueblo”, agradeciendo a los concejales de ASG “su responsabilidad pública y generosidad” en el acuerdo para el cambio de gobierno y la mejora de Valle Gran Rey.

Por su parte, el portavoz municipal de ASG, Borja Barroso, que se quedó a 40 votos de la mayoría absoluta en mayo de 2019, afirmó que “a ningún vecino se le escapa que hoy Valle Gran Rey está peor que hace un año, en el que navegamos sin rumbo a la deriva y, justamente por eso, no podemos ignorar el perjuicio que se causa a los vecinos” defendiendo que la moción de censura “no se hace contra nadie y las reglas democráticas que existían hace un año cuando se impidió que ASG gobernara, son las mismas que ahora se aplican, y en vez de ofenderse, más bien, el alcalde debería reflexionar qué ha hecho para perder la confianza de la mayoría plenaria en tan poco tiempo”, recalcando que “nadie le quita nada, sino que lo pierde él”.

Sí se puede critica mientras el PSOE calla

Sí se puede denuncia que Curbelo quiere el control de uno de los más importantes municipios de la isla y se apoya para ello en “quienes se hacen llamar nacionalistas de izquierda”, en referencia a Nueva Canarias, en lo que constituye “un plan depredador asociado a la corrupción y desfasado”.

“Las fuerzas más oscuras de la política canaria han desplegado su agenda para revertir los acuerdos progresistas que permitieron los resultados de las elecciones de mayo de 2019 y así se ve amenazado esta vez el gobierno de Valle Gran Rey, después de que CC deshiciera la nueva mayoría de gobierno en Santa Cruz”, señaló el coordinador de SSP, Pedro Fernández Arcila.

Mientras, militantes del PSOE en La Gomera se han revelado ante el silencio “cómplice” de los dirigentes de su partido ante el “atropello a un alcalde socialista” y le recuerdan al secretario insular del PSOE, Ángel Fariña, que “salga a la palestra” y no se esconda.