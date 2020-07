Cinco miembros de la OMT que visitaron La Gomera se negaron a hacerse la prueba del coronavirus

Cinco de los diecisiete miembros de la Organización Mundial de Turismo (OMT) que visitaron La Gomera la semana pasada se negaron a hacerse la prueba PCR para comprobar si estaban contagiados del coronavirus; siete se habían realizado el test con anterioridad y los demás dieron negativo tras hacerse voluntariamente la prueba a su llegada a la isla.

Así lo ha afirmado el portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, que ha propuesto implantar el uso obligatorio de la mascarilla entre la ciudadanía canaria como medida preventiva para hacer frente a nuevos rebrotes de la covid-19. “La única excepción que se debe valorar a esta obligatoriedad es acudir a la playa”, remarcó en sesión plenaria durante una pregunta realizada al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

“La solución ideal para luchar contra este virus, y la que todos esperamos, es la vacuna, pero es probable que no podamos disponer de ella hasta mitad de 2021”, indicó el diputado autonómico. Del mismo modo, resaltó el “importante trabajo en materia sanitaria llevado a cabo, tanto en Canarias en general, como en La Gomera, en particular, y eso hay que reconocerlo y ponerlo en valor”.

No obstante, Curbelo cuestionó que en estos momentos no se lleven a cabo controles sanitarios en origen y que los que se efectúan en destino sean aleatorios. “En Canarias ya prácticamente no contamos con controles a los pasajeros en puertos y aeropuertos; hemos dejado la responsabilidad en manos de la ciudadanía, y esto supone que hay una parte que sí es responsable y otros que no lo son tanto, por eso, ante este escenario, debemos hacer una reflexión y plantear soluciones”, argumentó.

“Tenemos que hacer un mayor control entre la ciudadanía y debemos implantar el uso obligatorio de la mascarilla, con la única excepción de ir a la playa”, afirmó. “Además, debemos contar con una mayor vigilancia para aquellos pasajeros que vienen a nuestro país de otros territorios, a fin de conocer si están contagiados, y así poder extremar las medidas de seguridad, para evitar mayores riesgos”, aseveró el portavoz de ASG en la Cámara regional.