El Ayuntamiento de Santa Cruz invierte medio millón de euros para devolver al público el polideportivo de Las Delicias

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Infraestructuras, ha llevado del papel a la realidad las obras del polideportivo de Las Delicias, uno de los complejos deportivos más completos que existen en la capital y cuyo estado era de total abandono. Con el objetivo de reabrir sus puertas y devolverlo al uso público, el Consistorio está acometiendo su reforma parcial, que estará lista en septiembre, tras la interrupción de los trabajos por el confinamiento.

Con una inversión total de 660.000 euros, de los que el Ayuntamiento asume la mayor parte, 543.000 euros, y el Cabildo de Tenerife, 117.000, ya se ha dotado de una cobertura de sombra a la cancha de baloncesto, se ha crecido una segunda planta donde se ubican los aseos, para acoger nuevos vestuarios, incluidos los de los árbitros, y se está construyendo una cafetería con terraza y sombra junto a la cancha de fútbol y la nueva garita de vigilancia.

Igualmente, se ha procedido a la cimentación del suelo para dejar listas las bases para la instalación de un rocódromo, una de las peticiones de la juventud de la zona a la que se va a dar respuesta, y lo último que se va a restaurar será la pista de atletismo que rodea las canchas.

Para la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, la reforma de la instalación deportiva no sólo obedece al objetivo de devolver a los vecinos y vecinas un espacio público del que puedan hacer un uso y disfrute, sino que también atiende, en este caso, “a los numerosos clubes que compiten en una posición de desventaja frente a otros clubes de otros pueblos y ciudades que tienen mejores instalaciones deportivas”.

Por su parte, el concejal del Distrito Ofra Costa Sur, José Ángel Martín, celebró que el barrio pueda disponer “de unas instalaciones que fomenten en condiciones dignas la competición, después de tantos años de abandono”. En este sentido, la concejala de Deportes, Elena Mateo, destacó que el polideportivo de Las Delicias es “una gran infraestructura” y señaló todas las disciplinas deportivas que puede acoger este espacio cerrado durante años al público, “no sólo fútbol sala, baloncesto o atletismo, sino también paddel o hockey, entre otras”.

Como recordó finalmente la alcaldesa, “la obra ha sido ampliamente esperada por los deportistas, pero quedan pendientes dos canchas anexas y las gradas, que afrontaremos pronto”.

UN PROYECTO INCOMPLETO

Tal y como señaló la alcaldesa, en la forma de la actual Corporación interpretar la ciudad “son muy importantes no sólo los espacios de uso deportivo, sino los espacios de uso y disfrute de la ciudadanía”, los cuales, añadió, deben estar a la altura y “tener suficiente calidad”. Por ese motivo, explicó que en el caso de las obras del polideportivo de Las Delicias, estamos ante “un paso, no toda la obra completa”, pues, como detalló, al llegar el nuevo equipo de gobierno se encontró con un proyecto que no incluía la reforma integral del complejo, a pesar de que se trata de “una instalación lo suficientemente importante para que el proyecto hubiera sido integral”.

La regidora municipal agregó que, después de años de reclamación por parte de vecinos y deportistas, en los últimos meses el Consistorio licitó y adjudicó por fin la obra, ya que “si hubiéramos hecho nosotros el proyecto, habría contemplado la reforma integral”.

La alcaldesa manifestó que “nosotros licitamos, adjudicamos y realizamos la obra, sin perjuicio de que nos parezca que sigue sin ser un polideportivo a la altura de lo que requiere Santa Cruz de Tenerife y los vecinos de este populoso barrio de Ofra y Las Delicias” y, en este sentido, expresó, su compromiso de “trabajar en la adjudicación del proyecto y la obra de la parte que ha quedado fuera”.

Por último, la alcaldesa recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz sólo fue capaz de gastarse el 24% de su presupuesto para inversión en el año 2018 y se preguntó “cómo un Ayuntamiento solvente en lo económico no fue capaz de afrontar un proyecto integral de esta instalación deportiva y otras muchas de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife”.