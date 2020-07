“El legado que dejó aquella victoria en el Mundial de 2010 fue un estilo que muchos niños quieren imitar”

Vicente del Bosque (Salamanca, 23 de diciembre de 1950) es una pura contradicción. Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS 2016, ha recibido grandes galardones a lo largo de su vida y es casi imposible encontrar malas palabras hacia el exseleccionador nacional. Todo son halagos. Todo son admiraciones. Probablemente sea su carácter afable y campechano lo que le ha hecho ganarse tantas simpatías. Nunca atiende con malas formas. A lo sumo te avisa de que no tiene demasiado tiempo. Y es que Vicente del Bosque sigue en activo, por mucho que haya dejado el fútbol, tanto en su condición de jugador como de entrenador. Colaborar con las causas sociales es ahora su dedicación principal. Y no es poco trabajo este. Le llaman de infinidad de sitios y nunca se niega. Ese es Del Bosque, el hombre tranquilo que huye del protagonismo, el amante del perfil bajo después de haberlo ganado todo. El entrenador que hace diez años pilotó a España para que lograra su primera Copa del Mundo atiende amablemente a DIARIO DE AVISOS.

-Con la perspectiva que aportan estos 10 años, ¿qué recuerdos tiene de aquella cita histórica y qué imágenes guarda con más cariño?

“Han pasado muy rápido estos años (ríe). Fue un momento histórico del fútbol español. Nunca habíamos ganado un mundial y tuvimos esa gran pizca de suerte, unos jugadores muy buenos y un estilo de juego reconocido por todo el mundo. Como digo, no nos faltó esa dosis de suerte que hay que tener para ganar un campeonato de este estilo. Recuerdos tengo muchos, ya que fueron 50 días de concentración, muchas emociones, muchas situaciones personales, etc. De todo aquello tendremos el mejor recuerdo toda la vida. Y en estos días me acuerdo también de Ángel María Villar, que ha sido bondadoso, uno de los impulsores del fútbol femenino y uno de los artífices del triunfo en Sudáfrica”.

-¿Qué legado queda en España de aquel Mundial?

“Yo creo que mucho más que la victoria, lo que nos ha quedado es que hubo unos jugadores que han transmitido una forma de jugar que muchos niños quieren imitar. Incluso los nuevos jugadores de la selección española también van por ese camino. El fútbol no tiene una receta única y hay muchas variantes. Siempre dependerá de los jugadores que tengas y sus características, pero en el fondo yo creo que nuestro estilo fue lo que nos llevó al éxito en 2008, en 2010 y en 2012. Yo creo que hay un legado que va a seguir existiendo, pero con sus modificaciones porque los futbolistas son otros”.

-Obviamente, no se puede contar siempre con una plantilla con los talentos de Xavi, Iniesta, Puyol, Torres y otros que configuraron una camada de jugadores única.

“Por eso le digo. Tuvimos muy buenos jugadores que ya habían sido campeones en 2008 y repetimos en 2010 con un grupo casi del 70% de los que habían ganado aquel europeo. A lo mejor no teníamos una figura como un Messi o un Ronaldo, pero teníamos jugadores que eran muy buenos y entre todos tratamos de hacer un equipo. Al fin y al cabo eso es lo que gana. El foco son los jugadores y los demás estamos para ayudar. No fue un campeonato lineal, porque hubo tiempos duros y fuimos tomando medidas paso a paso, y en bastantes cosas acertamos. Si tuviéramos que repetir muchas de esas cosas, las repetiríamos”.

-Quizás el punto de inflexión fue aquel partido contra Alemania. Recuerdo la rueda de prensa que ofreció tras el choque. Dijo que había sido un partido soberbio. ¿Fue ese el choque del que más orgulloso se siente?

“Sí, en estos días de confinamiento lo he visto repetido. La verdad es que dominamos el partido y prácticamente Alemania nos inquietó muy poco. Además, podemos presumir de que metimos el gol de cabeza y eso para los alemanes era algo imposible. Creo que llevamos el control del juego, del partido. Fue un partido bonito, el que mejor jugamos en aquel campeonato”.

-¿Y cuántas veces ha visto la final?

“Una. Ahora, en estos días de confinamiento. Vi todos los del Mundial 2010 y el Europeo 2012. Me ha venido bien volver a recordarlos porque muchas veces tienes una imagen deteriorada de lo que has vivido. Ahora puedo decir que hicimos bastantes cosas bien. Siempre digo que tuvimos mucha suerte, pero eso no va en demérito de nadie. Teníamos grandes futbolistas, jugaron bien, muy bien. Pero tuvimos esa pizca de suerte que tantas veces nos faltó en otras ocasiones, en otros torneos con grandes generaciones de jugadores”.

-¿Qué sensación recuerda cuando rememora aquel gol de Iniesta en el 116 de partido?

“Yo tenía la mirada puesta en la prórroga cuando Iniesta marcó, a pesar de que teníamos superioridad numérica. Tuvimos la suerte de aprovecharla. Pudiera haber sido cualquier otro el que marcase, pero fue Andrés Iniesta. Pero, además, de su gol de Sudáfrica, debe recordarse su recorrido. Llegó muy niño al Barcelona, le ofreció lo mejor a su club y fue más de 100 veces internacional, por lo que estamos hablando de uno de los grandes del fútbol nacional de todos los tiempos”.

-La sorpresa en la alineación titular fue la presencia del tinerfeño Pedro. ¿Por qué confió en él para aquel partido tan complicado?

“Porque enfrente estaba Philipp Lahm, el lateral derecho alemán, que no es que le tuviéramos miedo, pero sabíamos que profundizaba mucho y nos perjudicaba su juego. Entonces, él e Iniesta se cambiaban de posición para proteger la banda. Y en caso de que el alemán abandonara su sitio, se volvía muy peligroso porque se abría mucho el campo, por lo que pusimos a Pedro para crearle problemas. No sé si fue clave, pero sí que nos sirvió la explosividad de Pedro para tener más profundidad y que el contrario nos tuviera más miedo”.

– El papel de Pedro en aquel Mundial no fue residual ni mucho menos. Fue importante para el equipo.

“Bueno, yo quiero recordarlos a todos, a los 23 que estuvieron unos 50 días intachables y a algunos que se quedaron fuera. Todos fueron nuestros héroes. A Pedro hacía poco que le habían incorporado al primer equipo del Barcelona y fue el mismo caso que Busquets. Los dos por méritos propios se hicieron un hueco en su club y en la selección”.

-¿Cuáles fueron los partidos más duros del Mundial?

“Chile y Paraguay, los dos equipos del estilo de Bielsa. De lejos, los más incómodos. Con los chilenos nos pasó un suceso increíble, que no había vivido. En los últimos minutos se pararon, porque nos valía a los dos. Fueron cinco o siete minutos, no más, pero se me hicieron eternos. Todos sabían que valía el 2-1, menos Javi Martínez que estaba desbocado y se iba para arriba. Le decían tranquilo Javi, que nos vale”.

-¿Cómo ve ahora la selección?

“Yo creo que seguimos optando a estar en un grupo de cabeza de cualquier campeonato que disputemos. Hay buenos mimbres, hay buenos jugadores, ha habido una renovación casi casi natural y tenemos un buen seleccionador, por lo que hay que tener confianza en el futuro”.

-Volviendo al tema del Mundial. ¿Ve posible repetir un éxito tan grande a corto plazo, o lo ve imposible?

“Pues no tengo ni idea, pero es muy difícil. En un Mundial compiten doscientos y pico países y solo gana uno. Pero sí que es verdad que tenemos una buena estructura en nuestro fútbol, unos buenos jugadores, unos buenos entrenadores en nuestro país, que ese es un factor importante. En definitiva, creo que tenemos una serie de condicionantes que nos van a acercar a ganar un título, pero que sepamos todos que es muy complicado y hay que tener esa pizca de suerte que nosotros tuvimos. Espero que pronto llegue otro Mundial y podamos también presumir de un segundo Mundial con España”.

-Tampoco parece que haya ahora mismo una selección dominadora, favorita por encima del resto.

“Es verdad, pero ha habido otras que en estos años no han estado en primera línea, pero que ahora mismo te pueden hacer daño en cualquier momento. No podemos olvidar que Italia no fue al último Mundial, por lo que tenemos que olvidarnos de la idea de que las fases de clasificación se solventan de un plumazo. Cada vez hay más igualdad”.

-Con el Mundial, usted pasó a ganarse el respeto general. ¿Le da pudor tanto halago, que se le tenga tan bien considerado?

“El fútbol español tenía ya muy buena estima a nivel de clubes, pero a nivel de selección no habíamos ganado nada. Es bueno que en el fútbol español, más allá de Madrid, Barcelona, Valencia o Atlético, clubes respetados por todo el mundo, la selección española fuera un poco a remolque de ellos. Afortunadamente, lo logramos. Ahora no digo que vayamos a ganar el próximo Mundial, pero sí podemos optar a ello. Y respecto a lo del apuro…, pues sí, no me siento muy cómodo. Pero entiendo perfectamente el afecto de la gente. Durante estos diez años creo que no ha habido ninguna provincia de España que no haya visitado. He ido a casi todas o a todas. Lo he hecho para devolver ese afecto que nos han dado”.

-¿Qué contacto mantiene con los jugadores que llevaron a España a ganar el Mundial?

“Cuando nos vemos nos saludamos cariñosamente o ahora por la celebración de los diez años estoy pudiendo hablar de nuevo con ellos telemáticamente, pero poco más”.

-¿Cómo está viendo este nuevo fútbol al que asistimos tras el parón que provocó el coronavirus?

“Creo que tenemos que estar contentos con la forma en la que se está desarrollando todo. Hace un mes o mes y pico, todos estuvimos con mucho respeto y todo ha salido bien. Todo menos la asistencia del público, que es lo que está faltando”

-El fútbol está ayudando a la sociedad a salir de un momento dramático. Hace diez años con la crisis económica, ahora con la sanitaria.

“Sí, es cierto, antes económica y ahora sanitaria. Con la valentía del Consejo Superior de Deportes, de la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol se ha puesto en marcha una competición que estaba llena de incertidumbres y el fútbol ha ayudado a levantar el optimismo como pasó en 2010. Igual que en la crisis económica de entonces, ahora el deporte ha generado la ilusión que tanto necesitaba la sociedad española. Somos un país que individualmente triunfaba y eso ha cambiado mucho desde entonces”.

-¿Normas como la pausa de hidratación o los cinco cambios los mantendría en el tiempo?

“No, creo que es algo que pertenece a este momento por el calor que ahora hace y no creo que se mantenga. De todas maneras, no me parece nada importante. Yo conocía a un entrenador de los antiguos que cuando se introdujeron los cambios, lo primero que dijo es que eran un problema para el entrenador. Cuantos más cambios, más problemas para el entrenador, por mucho que sea una solución para los equipos”.

-¿Qué opina de las últimas actuaciones del VAR, que parece estar condenado a vivir permanentemente con la polémica?

“Este es un asunto cíclico. El asunto de las ayudas arbitrales es cíclico y ahora no me extraña. Con VAR o sin VAR, sigue siendo igual”.

-¿A qué se debe que siempre sean Madrid y Barcelona los que más protesten por este asunto?

“Prefiero no hacer comentarios sobre esto, ya que no quiero molestar a nadie”.

-¿Pero considera que el VAR es una herramienta útil?

“Sí, creo que bien aplicado es eficaz, pero hay veces que no se ha aplicado bien, y no porque no se quiera, sino porque es muy difícil”.

-¿El Madrid tiene ganada la Liga?

“La tiene bien encauzada, pero siempre hay que tener cuidado. Lo que sí es cierto es que hemos visto buenos partidos tras el parón. A mí que me encanta ver todo, he podido disfrutar de buenos partidos y he visto cosas positivas. Yo creo que ha sido un acierto lo de acabar esta temporada de esta manera y hay que felicitar a LaLiga, a la Real Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes”.

-Ahora que usted está en un segundo plano del foco mediático, ¿consume mucho fútbol?

“Veo casi todo y con las mismas ganas de antes. Lo veo con la pasión de siempre, pero sin tener que pensar en el próximo equipo o en la siguiente alineación”.

-¿De Segunda División también ve partidos?

“Sí, claro. Hay algunos que me he perdido por el tema de que están todos muy pegados, pero he visto partidos muy emocionantes. La Segunda está superigualada y está bonita la pelea para entrar en los primeros puestos de la clasificación”.

-¿Ha podido ver algún partido del CD Tenerife?

“Sí, claro que sí. Es un equipo que ha ido creciendo y que se está metiendo en ese grupo que aspira a alcanzar la quinta o sexta plaza. Está todo por decidir y se solucionará en tres jornadas que van a ser muy intensas. La Segunda División es muy igualada porque hay muy poca distancia entre todos los equipos”.

Del Bosque, premio Taburiente 2016 de la Fundación DIARIO DE AVISOS

En el año 2016 Vicente del Bosque recogió el Premio Taburiente que le concedió la Fundación DIARIO DE AVISOS, en compañía del periodista Iñaki Gabilondo y del escritor Alberto Vázquez-Figueroa, entre otros galardonados. Fue el reconocimiento que esta casa le entregó al gran triunfador tranquilo de los mayores éxitos del fútbol español. En Tenerife, donde cuenta con amigos y parientes, se le aprecia y valora como un símbolo de nuestro tiempo. Con él, jugadores de la tierra como Pedrito y Silva se hicieron campeones del Mundo. Y con él y gracias a él muchos niños de Canarias se han educado en su estilo del éxito con los pies en la tierra. Los Premios Taburiente nacieron un año antes, en 2015, con motivo de la conmemoración del 125 aniversario del decano de la prensa en Canarias, llevando el nombre de la Caldera de La Palma en honor a la isla donde fue fundado el periódico en 1890. Estos galardones simbolizan el deseo de impulsar la iniciativa, el emprendimiento, la profesionalidad, la innovación y el liderazgo de figuras que representan un modelo para el mundo y un ejemplo de valores que inspiran a la sociedad. Del Bosque cumplía todos los requisitos.