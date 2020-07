Elías Hernández Méndez, presidente de la SD Tenisca: “El Tenisca es el convidado de piedra del play-off ya que nos medimos a los ‘Titanic’ de Tercera”

La SD Tenisca afronta hoy la semifinal del play-off de ascenso a Segunda División B ante el San Fernando de Maspalomas en Frontera (El Hierro). Una temporada en la que el histórico conjunto palmero ha hecho una liga para enmarcar en el grupo canario de Tercera División, pero que se vio empañada por la pandemia y por decisiones en los despachos federativos que fueron en contra de sus intereses. Tiene mucho mérito la vuelta de tuerca que dio la entidad en solo unos meses, porque no hay que olvidar que en el curso anterior salvó la categoría de forma agónica en la última jornada tras golear al Unión Sur Yaiza. La mano del entrenador grancanario Juan José Almeida tiene mucha culpa en el cambio de objetivos. DIARIO DE AVISOS pulsó la última hora de la SD Tenisca con el mandamás de la entidad, Elías Hernández Méndez, que analizó los temas más candentes de su club, tanto en el terreno deportivo como en el extradeportivo.

–¿Cómo lleva el presidente de la SD Tenisca las horas previas a la eliminatoria de hoy contra el San Fernando?.

“En el apartado deportivo tranquilo, confiado y conforme con el trabajo que estamos haciendo. Todo lo contrario respecto al día a día del club en estas semanas previas al play-off, donde ha habido ajetreo, mucho estrés, mucha documentación e intercambio de teléfonos, pero es lo que tocaba”.

-En el caso de que la SD Tenisca elimine al San Fernando, ¿tiene predilección por algún rival (Marino o Tamaraceite), para la final del día 25?.

“Respeto por los dos. Somos un convidado de piedra con respecto a los otros tres equipos. Ellos son los Titanic de la Tercera División, pero si pasamos a la final intentaremos hacerlo lo mejor posible contra ellos y dar la campanada”.

-¿Cómo valora la presencia de aficionados en las gradas en los partidos que se van a jugar en El Hierro?.

“Es muy buena noticia. Si se hubiese dicho con dos o tres semanas de antelación habría sido mejor, pero lo notificaron el pasado jueves. La organización deja treinta y seis entradas para cada club. La verdad es que pocos aficionados de los cuatro equipos van a poder estar en el campo Municipal de Frontera”.

-¿Cómo analiza la temporada de la SD Tenisca hasta llegar el momento decisivo del ‘play-off’?.

“Hemos tenido de todo. Empezamos mal la competición, luego nos rehicimos, llegó una pandemia en la que se han marchado personas queridas para nosotros, y la incertidumbre que ha rodeado a este play-off. Ha sido un sinvivir”.

-¿Cómo siguen los frentes abiertos con los distintos organismos del fútbol español?.

“Con respecto a la denuncia presentada a la Real Federación Española de Fútbol sigue para adelante y esperamos llegar al contencioso administrativo si no hay otra forma de hacerlo. Toca esperar. Creemos que la solución que ellos tomaron, la del coeficiente, no pertenece a una regla del juego, y así lo entendimos desde el principio. A partir de ahí seguiremos compitiendo donde nos digan”.

-Tenisca, Los Llanos, Atlético Paso… equipos palmeros que no se han postulado con algunas decisiones de las Federaciones Tinerfeña, Canaria y Española. A la gente que opina que es un derecho al pataleo de estos clubes, ¿que les tiene que decir el presidente de la SD Tenisca?.

“Que apliquen el reglamento. Llámese Tenisca, Los Llanos, Atlético Paso o cualquier otro equipo canario, se ha aplicado el reglamento en una categoría nacional donde no existe el coeficiente. No lo entiendo. Y que luego en la categoría Preferente, regida por la Federación Canaria, si existe el coeficiente pero ahí no lo aplican. Son decisiones que originan incredulidad, porque algo raro está pasando que no se entiende”.

-La renovación de José Juan Almeida supone dar continuidad al proyecto iniciado en la presente temporada.

“El trato que tengo con el entrenador es bastante bueno. Esta semana llegamos a un acuerdo y hemos firmado la renovación. Seguirá con nosotros hasta que él quiera”.