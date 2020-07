Guillermo Díaz Guerra, el nuevo vicealcalde de Santa Cruz, sin tapujos: “A mí la vida municipal no me gusta, tampoco estar en la calle haciendo cosas”

Gracias a la moción de censura presentada en el día de hoy, suscrita por Coalición Canaria, Partido Popular y la tránsfuga Evelyn Alonso, Guillermo Díaz Guerra, portavoz hasta el momento de los populares en la corporación insular, pasará a ser vicealcalde de la ciudad. Por ello, no deja de resultar paradójico que, tal y como ha desvelado hoy Canarias Ahora, Díaz Guerra reconozca, sin pudor alguno, que a él “la vida municipal” no le gusta, prefiriendo “estar en un despacho con cuatro ejecutivos tomando decisiones”.

“Es que no es mi estilo; me gusta seleccionar a la gente con la que estoy, y no tener que estar en la calle haciendo determinadas cosas, o recibiendo; hay gente [a la] que le encantan los besos y que la saluden… a mí no, a mí me gusta estar en un despacho con cuatro ejecutivos tomando decisiones”, dice muy claro un Díaz Guerra que ya con anterioridad había calificado a Coalición Canaria de “malos gestores”.

No solo eso, también en una grabación anterior, el ahora vicealcalde reconocía no confiar en sus compañeros de formación en el Consistorio santacrucero, Carlos Tarife y Alicia Cebrián: “Si yo no he dejado esto es porque no veo en manos de quién dejarlo, es que no veo en manos de quién”.