Díaz Guerra: “A mí CC nunca me ha gustado, me parece una agrupación de intereses y como gestores son malos”

“Lo que está pasando en Fiestas es un escándalo”, “A mí Coalición Canaria (….) me parece que como gestores son malos” o respecto a la moción de censura que promueve junto a José Manuel Bermúdez en Santa Cruz, “¿qué hago?; ¿renuncio a mi acta y me enfrento con mi partido?; ¿para dos años que me quedan en esto?”. Estos son algunos de los términos en los que el portavoz del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, se expresó en una conversación política con varios personas que parece que uno de ellos grabó en su teléfono móvil.

Los presentes en esa reunión, según canariasahora.es, debatían sobre el interés de sumarse a Coalición Canaria en una moción de censura en la capital chicharrera.

De las informaciones publicadas por este periódico sobre las contrataciones del ayuntamiento capitalino, entonces dirigido por José Manuel Bermúdez, a través de Radio Club Tenerife (Cadena Ser) de los servicios de Juan Luis Guerra y del artista colombiano Sebastián Yatra, plagadas de irregularidades y que actualmente se encuentran denunciadas en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Díaz Guerra opinó que es “escandaloso”.

El portavoz popular se muestra siempre a disposición de lo que su partido determine, aunque parece que estar en la oposición le agrada más que gobernar, porque así a “su nómina” le suma “600 o 700 euros todos los meses” que de otra manera perdería. Insiste abiertamente en que prefiere estar en la oposición, no solo por el plus a su nómina, sino por otra ventaja que explica: “a las tres de la tarde estoy en mi casa”.

Tampoco salen mejor parados los miembros de su propia formación en la capital santacrucera. Díaz Guerra lo explica así: “si yo no he dejado esto es porque no veo en manos de quién dejarlo, es que no veo en manos de quien”.

