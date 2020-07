Óscar Izquierdo: “En Canarias no tenemos un consejero de Transición Ecológica, tenemos a un activista”

“El problema en Canarias es que más que un consejero de Transición Ecológica, tenemos a un activista en esa consejería”, declaró esta mañana Óscar Izquierdo, presidente de la patronal provincial de la construcción (Fepeco), en Onda Tenerife. Izquierdo hizo estas declaraciones a raíz del segundo ‘cero energético’ en la isla de Tenerife en menos de un año y se pregunta “por qué esto solo pasa en Tenerife y no en Gran Canaria, por ejemplo”, insistiendo en “que raro que los apagones sean en Tenerife, las colas en Tenerife, no se hagan una terminal en el aeropuerto del Sur y en Gran Canaria, sí o sigamos esperando por el puerto de Fonsalía. Eso es una realidad en los 30 años en que los políticos que hemos tenido en Tenerife han sido cobardes y no han defendido a la Isla”.

Según el presidente de Fepeco, “todos los gobiernos canarios han mirado más para Gran Canaria que para Tenerife, allí son capaces de hacer túneles y puentes para atender a 8.000 personas en La Aldea, y aquí seguimos sin saber que vamos a hacer con el cierre del anillo insular por el norte, ahora que se ha comenzado a construir el túnel de Erjos. En Gran Canaria se hacen manifestaciones para que hagan carreteras y aquí los ‘noístas’ a todos están dentro de la consejería”, remarcó.

Para Izquierdo, el problema del sistema eléctrico en Tenerife “ha sido una dejadez de la consejería, porque su obligación era controlar a Red Eléctrica y Endesa para que cumplan con sus obligaciones. Nosotros la verdad es que echamos mucho de menos no tener un verdadero consejero de Transición Ecológica en Canarias, porque el que tenemos lo único que hace es hacer declaraciones como un activista-ecologista y está haciendo un daño tremendo a Tenerife”.

Preguntado si estaba molesto con Valbuena por su oposición al hotel La Tejita o al puerto de Fonsalía, Izquierdo comentó que “es un sentir mayoritario en todo el sector empresarial la deriva que está tomando esa consejería de Transición Ecológica, porque parece más un grupo ecologista más, del ‘no’ a todo, que para lo que verdaderamente debe servir, para controlar a las compañías eléctricas. Para eso no tienen tiempo. La Tejita es una anécdota más dentro de las palabras que dijo que cómo no se han hecho las infraestructuras, como el puerto de Fonsalía, igual no eran necesarias hacerlas. Si no se han hecho es porque los políticos han sido incapaces de ejecutarlas, no porque no sean necesarias. Su opinión sobre el puerto de Fonsalía fueron rechazadas unánimemente por el Gobierno de Canarias y se ve que le calentaron las orejas porque ya no ha vuelto a decir nada más”.

DIARIO DE AVISOS ha querido conocer la repuesta del consejero José Antonio Valbuena o de la Consejería, pero hasta ahora han declinado contestar al presidente de la patronal tinerfeña de la construcción.