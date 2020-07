Trepaba cada día el hospital para observar a su madre, en estado crítico por Covid-19

La imagen de un joven sentado en la ventana de un hospital se ha hecho viral en todo el mundo. Y es que la historia detrás de la misma es desoladora. Se trata de Jihad Al-Suwaiti, un varón de 30 años, que cada noche trepaba las paredes del centro hospitalario Hebrón, situado en la localidad cisjordana de Beit Awa, para observar a su madre, en estado crítico con coronavirus.

La progenitora fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos porque estaba enferma de leucemia y tras contagiarse de Covid-19, su estado de salud se complicó. Lamentablemente, la mujer falleció el jueves de la semana pasada, según la web NDTV.

“Me senté en la ventana de la UCI para ver sus últimos momentos; estaba desesperanzado”, ha declarado el chico la prensa local.

La historia ha sido compartida por miles de internautas, entre ellos el diplomático Mohamad Safa, representante permanente ante la ONU.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020