Brutal pelea en un vuelo a Ibiza porque dos pasajeros se negaron a usar mascarilla

Varios pasajeros protagonizaron el pasado viernes una brutal pelea durante uno de los vuelos de la compañía KLM que viajaba desde Ámsterdam a Ibiza cuando dos personas, con claros síntomas de embriaguez, se negaron a ponerse la mascarilla, obligatoria en los vuelos de la aerolínea, según informa el diario Het Parool.

Al parecer el hombre sin camiseta, que se encontraba ebrio según un portavoz de KLM, fue el instigador de la pelea, aunque no es el único sin mascarilla en el avión, tal y como muestran las imágenes, en las que también se ve el cruce de puñetazos y agarrones entre los pasajeros implicados en el altercado.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9

