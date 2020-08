Evelyn Alonso confiesa que las opiniones plagiadas de su blog las escribió otra persona

La concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, admitió este lunes en su cuenta de Facebook los plagios incluidos en algunos artículos de opinión de su blog, evelynalonso.es, de los que culpa exclusivamente a la persona que los redactó y que le asesoraba “en materia de nuevas tecnologías de la comunicación”, según confirmó la propia edil de Seguridad, Medio Ambiente y Sociedad de Desarrollo de la capital tinerfeña.

En un comunicado publicado en la red social, Alonso reconoció que los ocho artículos del blog, al menos cuatro contenían plagios, fueron compartidos con su firma, pero sin su previa supervisión; es decir, sus opiniones personales fueron escritas y publicadas en su propio blog por otra persona.

La concejala no adscrita argumenta que fue “un error que no debí cometer”. No obstante, aceptó “la renuncia de esta persona a seguir colaborando conmigo en dichas materias” y anunció la suspensión “provisional de su blog para revisar y eliminar cualquier texto sobre el que exista sospecha de plagio”.

El reconocimiento de plagio por parte de Evelyn Alonso ha tenido una especial repercusión en las redes sociales, donde este la noticia sigue siendo tema de intenso debate entre los usuarios.