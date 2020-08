Evelyn Alonso plagia a Vargas Llosa, la revista ‘Diners’, ‘La Vanguardia’, un periódico chileno y a su homóloga de Guadalajara

La primera concejala tránsfuga del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, expulsada de Ciudadanos por respaldar una moción de censura que devolvió la alcaldía a Coalición Canaria, ha plagiado estas últimas semanas al premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, a la revista Diners, al periódico La Vanguardia, al chileno Universia y hasta a la concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara. Y lo ha hecho en su blog, que junto a unas muy activas redes sociales, puso en marcha a partir del momento en el que fue designada concejala del grupo de gobierno sin asignación económica y escaso tiempo para poder atender las tres áreas que tiene encomendadas: Seguridad, Medio Ambiente y Sociedad de Promoción de la ciudad. De ocho entradas que tiene su blog, al menos cuatro proceden de flagrantes plagios. El más llamativo quizás sea el que Evelyn Alonso ha perpetrado sobre un artículo de Mario Vargas Llosa, publicado en diciembre 2018 en ABC, a propósito de un debate sobre lo políticamente correcto. En esa pieza, el Nobel opina que, «en cierta forma, es una nueva inquisición». Evelyn Alonso no quiso ser menos, y en una entrada en su blog fechada el pasado 29 de julio bajo el sugerente título de “La tiranía de lo políticamente correcto”, copia y pega con mínimas correcciones de género los primeros párrafos del artículo en el que se recogen las reflexiones del escritor peruano. Así, si Vargas Llosa decía “lo políticamente correcto es opinar no como realmente piensas sino arrastrado por la frivolidad, la cobardía o el oportunismo, acomodando tus pareceres a esa corrección política que se pretende implantar”, Alonso dejó para la posteridad en su primer párrafo “lo políticamente correcto implica opinar, no como realmente piensas, sino arrastrada por la frivolidad, la cobardía o el oportunismo, adaptando tus opiniones a esa corrección política que se pretende implantar”.

