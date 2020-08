Más optimismo ante el incendio de La Palma, que emplaza un foco “preocupante” en Llano Negro

La población palmera mira con preocupación hacia Garafía, donde se declaró un incendio forestal el pasado viernes que, a última hora de ayer, avanzaba “favorablemente” para su control, aunque uno de los tres focos iniciales, el de la zona de Llano Negro, inquieta a las autoridades, que temen su llegada a San Antonio, uno de los enclaves más poblados de la localidad, si bien se procedió, en la primera noche del incidente, a desalojar a un total de 300 vecinos como medida preventiva. La extensión afectada por las llamas es de en torno a 17 kilómetros cuadrados y se maneja la cifra de 1.200 hectáreas alcanzadas, de las que 400 estarían totalmente quemadas.

Para el operativo desplegado, cuya coordinación corre a cargo del Gobierno de Canarias desde ayer, al haberse elevado a nivel 2, se desplazó a la Isla el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, acompañado por el consejero autonómico de Seguridad y Emergencias, Julio Pérez, y personal técnico de la institución. En total, participaron en esta segunda jornada de labores de extinción más de 400 efectivos desde tierra, a los que se sumaron otros 11 medios aéreos, entre helicópteros e hidroaviones, que descargaron más de medio millón de litros de agua hasta la caída de la noche, momento a partir del cual la visibilidad era escasa y un centenar de profesionales terrestres tomaron el relevo para las tareas de enfriamiento.

En su primera comparecencia, efectuada a las 14.00 horas, Torres hacía hincapié en que la principal tarea que tenían por delante era evitar que el fuego traspasara la vía LP-1 en dirección a los municipios de Puntagorda y Tijarafe, dado que, en tal caso, se recrudecería aún más la situación. De hecho, se emitió un preaviso a las poblaciones de sendas localidades para estar advertidas ante una posible evacuación. Las condiciones meteorológicas tampoco daban tregua a los equipos que trabajan sobre el terreno, con altas temperaturas, baja humedad y moderadas rachas de viento; unos factores que, tal y como recordó el presidente, constituyen un trinomio denominado la “regla de los tres 30”, es decir, “más de 30 grados centígrados, humedad por debajo del 30% y rachas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora”.

< ► > Uno de los hidroaviones cargando agua en Tazacorte

Sin embargo, a las 20.00, en la segunda y última rueda de prensa del día para informar sobre el estado del incendio, el líder del Ejecutivo regional anunciaba que había cambiado la tendencia; que el fuego evolucionaba “favorablemente” y que la estrategia diseñada por los técnicos había surtido efecto, por lo que se desactivaba el preaviso de evacuación y el flanco izquierdo, de Lomo de las Palomas, se daba por “consolidado”. “Se ha controlado su expansión”, aseguró. No obstante, el derecho de Llano Negro continuaba con “tres puntos activos”, en los que pasaron a tomar las riendas “tres equipos con gente experimentada”, entre los que se halla Federico Grillo -popularizado tras el papel clave que desempeñó en el incendio de Gran Canaria del año pasado-, Antonio González y Pablo Ulises.

Junto a Torres, en todas sus intervenciones, estuvo presente Jorge Parra, director técnico de Extinción del Gobierno de Canarias, que resaltó el hecho de que el plan “que en un primer momento defendimos, de defender el flanco izquierdo de Lomo de las Palomas ha surtido efecto”, por medio de las actuaciones de la Unidad Militar de Emergencias, del mismo modo que cuadrillas del Cabildo de Tenerife, por lo que mostró su confianza en que se sigue en la buena dirección, aunque aclaró que “el incendio no está controlado, ni mucho menos”.

El perímetro del incendio #IFGarafía vendría a ser este según el visor de Copernicus, del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.https://t.co/AIU9RZBKBw pic.twitter.com/hZrvRNq5w9 — Pedro Suárez (@pedro_com_es) August 22, 2020

INFRAESTRUCTURAS

Pero lo cierto es que este suceso no ha pasado desapercibido en el entorno. Más allá del daño sobre la flora, algunas casas y, sobre todo, pajeros, se vieron afectados por las llamas. Aún así, el presidente Torres quiso recordar que “no hay pérdida de vidas, ni de animales ni de personas”, puesto que al cierre de esta edición no se tiene constancia de ninguna denuncia de desaparición. En cuanto a las evacuaciones, llegaron a desalojar a los trabajadores del Observatorio del Roque de los Muchachos por los cortes en las vías de acceso al complejo; para que no se quedaran aislados.

MEDIOS

Entre los 400 efectivos que actuaban en el incendio forestal, están los pertenecientes al área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, la Eirif regional, la Brif del Ministerio de Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias -que, de hecho, emitió una orden a nivel nacional para movilizar a sus tropas-, bomberos voluntarios de la Isla, equipos de la institución insular grancanaria y voluntarios de Tijarafe, aparte de unidades terrestres del GES, agentes de la Policía Canaria, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil, Servicio de Urgencias Canario, Protección Civil, Ayuda en Emergencias Anaga y servicios locales.

La movilización de recursos del Estado atiende a las gestiones efectuadas de la mano con la Delegación del Gobierno en las Islas, que dirige Anselmo Pestana, pero también de la atención que ha puesto el presidente, Pedro Sánchez, en el suceso, que sigue “con preocupación”.