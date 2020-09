Hace algunos años —pocos— muchos artistas se subieron a la ola del camuflaje. La moda consistió en mimetizarse con el entorno para pasar desapercibidos. Se pintaban el cuerpo de tal forma que, escondidos en paisajes urbanos, no resultaba fácil encontrarlos. Años después, el arte de pasar desapercibido tiene en Luis Yeray Gutiérrez a su máximo exponente, la actualidad lo observa pero no lo encuentra, supone que sigue ahí, lo intuye en la invisibilidad del ángulo muerto de los retrovisores —qué arte—. Si los vampiros no se reflejan en los espejos, LYG ha desarrollado una técnica para que los espejos lo reflejen aunque él no esté (la fotografía es su única concesión al mundo de los perceptibles). El desapercibido responde a la descripción que Manu Chao hace del desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy. Bendecido por los dioses que amparan a los desapercibidos, la actualidad le juega al pie, ora con la censura en Santa Cruz, ora con el lío de Arona, el desapercibido ha cumplido un año fuera de campo, con los focos del ruido apuntando a otros, con él fuera de plano. Podría decirse que se mueve por los pasillos de la política teniendo muy presente al desapercibido del chiste. Me mantengo joven porque nunca discuto —dijo—. Hombre, no será por eso —le respondieron—. Pues, no será por eso —sentenció—. Tantísimo arte, esa forma suya de hacer política procurando que no se acuerden de él, explica que LYG haya optado por pasar de puntillas, aguantar la respiración y toser para dentro con lo del tranvía a Los Rodeos. Renunciar a una inversión de tal calibre —luego a generar economía— solo puede explicarse acercándonos al perfil de quien se siente cómodo de perfil, líos no, gracias, déjalo estar, déjenme seguir estando sin estar. A las puertas del apocalipsis presupuestario, el proyecto puede financiarse con recursos del fondo de reconstrucción de la UE, y según con qué trazado ayudaría a dinamizar (y vertebrar) algunos barrios del municipio, por qué no, cómo que no, por qué el presidente del Cabildo sí es partidario del tranvía a Los Rodeos —cargado de razones, Pedro Martín— pero LYG prefiere echarse a un lado. El desapercibido se siente cómodo siéndolo, le va bien así, para qué cambiar, déjalo correr, déjalo estar, déjame, no vaya a ser que los grupos de la oposición caigan en la cuenta de que La Laguna tiene alcalde.