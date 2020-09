“El dinero de Europa tiene que ir a la gente. Necesitamos un nuevo hospital universitario; tenemos los terrenos”

Alcalde del tercer municipio más habitado de Canarias, al socialista Luis Yeray Gutiérrez Pérez (San Cristóbal de La Laguna, 1985) no le ha temblado el pulso en su primer año al frente de la institución nivariense para implantar nuevas dinámicas de trabajo, a pesar de tratarse de una administración que, durante más de un cuarto de siglo, estuvo gobernada de forma ininterrumpida por Coalición Canaria. Una de sus acciones más sonadas -y relevantes- en lo que llevamos de legislatura es el inicio, el viernes, de las obras de reposición de Las Chumberas, acción por la que habían esperado los vecinos de la zona más de una década. En esta entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, el regidor da a conocer algunos de sus planteamientos para el futuro de la Isla, entre los que se encuentra la construcción de un nuevo centro hospitalario de carácter insular, así como las fórmulas que el municipio aplicará para paliar el impacto, social y económico, que está causando la pandemia.

– Al fin ha logrado desatascar el expediente de Las Chumberas. ¿Qué sensación produce dar este paso?

“Me siento inmensamente feliz. He tenido uno de los días más emotivos de todo lo que llevo al frente de este ayuntamiento. Ha sido el fruto del trabajo silencioso, del buen hacer político, de la predisposición total y absoluta de las administraciones, de la implicación de los trabajadores de la casa y de, sobre todo, la continua información y transparencia con los vecinos de la zona”.

– Era una asignatura pendiente que se venía arrastrando desde hace mucho. ¿Qué es lo que ha cambiado para sacarlo adelante en poco más de un año?

“Nos hemos remangado realmente. Iniciamos conversaciones con todas las instituciones implicadas, empezando por el Ministerio, al que fuimos en septiembre de 2019. En esa reunión nos afearon que, después de tantos años, no se hubiesen puesto de acuerdo las diferentes administraciones, e incluso llegaron a advertirnos de que si no iniciábamos el expediente de manera inmediata, nos tendríamos que olvidar de una segunda y tercera fase. A partir de entonces, nos pusimos a trabajar todos de manera transversal: Santiago Pérez, Rubens Ascanio… en una cadena perfecta. Y fíjese que jamás hemos hecho ni una sola apreciación a la gestión que se venía realizando con anterioridad, no hemos comparado. Únicamente nos pusimos a trabajar, y decidimos que más pronto que tarde teníamos que solucionar la primera fase de Las Chumberas, porque es la carta de presentación con la que podemos ir al Gobierno estatal para empezar a hablar de la segunda fase. Y vamos a estar fiscalizando esta obra hasta terminarla y entregar, una a una, las llaves a todos los propietarios. Es de justicia. Muchísima gente lleva más de 12 años sin poder pisar la zona”.

– Hay instituciones supramunicipales que tienen planificado el tranvía de Los Rodeos a medio plazo. El Ayuntamiento ha manifestado su oposición. ¿Por qué?

“El dinero que viene de la Unión Europea tiene que ir dirigido a solventar los problemas de la gente, a las personas. Todos estamos sometidos ahora mismo a una pandemia que necesita de las administraciones. Hablar de trenes, de ampliaciones del tranvía y demás no toca. Toca darle respuesta a las necesidades de la población. Lo importante para la ciudadanía es tener unas instalaciones sanitarias acordes a las circunstancias. Esta isla necesita con urgencia tener un hospital universitario acorde al siglo XXI, no el que tenemos, que está en precario. Nos reuníamos hace poco con representantes sindicalistas del ámbito de la salud y nos trasladaban su pesar porque no se había impulsado de verdad la creación de otro hospital”.

– Sin embargo, el consejero autonómico de Obras Públicas, Sebastián Franquis, no opina lo mismo que usted…

“No estoy de acuerdo con que la única opción que se tenga sobre al mesa sea la ampliación del tranvía a su paso por San Cristóbal de La Laguna. Lo repito: la mayor necesidad que tiene la Isla, aparte de, evidentemente, el motor económico, que está desconectado, es el ámbito de la salud, y necesitamos dar respuestas a la altura de las circunstancias. El Ayuntamiento está en disposición, desde ya, de ceder terrenos para que se cree un nuevo hospital con el mismo carácter que el que tenemos ahora, es decir, insular”.

– ¿A qué parcela se refiere?

“Un terreno de 6.000 metros cuadrados colindante al Hospital Universitario. Actualmente está sin uso y, de hecho, la última obra del hospital de consulta dejó unos túneles ya dirigidos hacia ese solar, por lo que nosotros estamos en disposición de cederlo de manera inmediata”.

– ¿Qué significa para un lagunero vivir unas Fiestas del Cristo tan descafeinadas por la COVID?

“Lo definiría como nostalgia. Las Fiestas del Cristo tienen un arraigo cultural importante, diría que, quizás, son las más importantes del municipio. Y nos tuvimos que adaptar para cumplir las medidas sanitarias y, finalmente, hacer unas fiestas muy dignas, a la altura de las circunstancias, donde la mayoría de los laguneros y laguneras se sintieron muy identificados”.

– ¿Y qué tal las relaciones con el Obispado a raíz de las Fiestas? Hubo algún roce de por medio…

“Un momento de tensión, de desconocimiento o, incluso, de no tener toda la información, hace posible que tengamos una mala pasada. Estoy convencido de que fue una forma de sacar la impotencia por no poder disfrutar las Fiestas del Cristo como se merecen, y también fruto de esa desesperación que estamos padeciendo todos los ciudadanos de este municipio”.

– ¿Saben a cuánto ascenderá la merma de ingresos de cara a los presupuestos de 2021?

“Hace una semana, me comentaba el concejal de Hacienda que, en las diferentes reuniones que se han mantenido con otras administraciones, ya se habla de un recorte en cuanto a ingresos de un 30% el próximo año. Eso, evidentemente, nos hace replantearnos muchas cosas. Pero también le puedo decir que este equipo de Gobierno está muy preocupado, sobre todo, en dotar económicamente bien al área de Bienestar Social”.

– ¿Qué cambios se plantean hacer para cuadrar las cuentas?

“Este pacto de Gobierno progresista entiende y cree que la cultura es una herramienta fundamental para generar economía dentro del municipio. No olvidemos que genera algo más del 3% del PIB de La Laguna. Además, como ya dije, Bienestar Social necesita un respaldo total y absoluto. Por otro lado, hay que decir que los apartados de inversión, que también generan economía, no van a ser tocados; se van a mantener. La idea es ejecutar nuevas obras para crear puestos de trabajo. Y estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático; no podemos dejar a un lado el problema que tenemos en este planeta”.

– ¿Cuál es el estado social de la ciudad tras irrumpir el virus?

“Complicado. Al final, más allá de hablar de cifras y de números, hablamos de personas. Hemos detectado que en ciertos núcleos poblacionales existe una gran economía sumergida, que provoca que haya muchísimas personas en desamparo, sin un entorno acorde para poder salir de una nueva crisis económica como la que nos está azotando”.

– ¿Qué hay del ambiente político? En Canarias hablan algunos de moción de censura.

“Mire, no estoy en eso. Directamente. No creo que ese sea el mensaje para la ciudadanía. Hablar de mociones de censura cuando hay personas que lo están pasando francamente mal en nuestra comunidad es de irresponsable. Quien piense que en un momento de crisis es bueno utilizar las administraciones para colocarse o para ostentar poder, se equivoca. Y estoy convencido de que esos mismos serán castigados en el año 2023”.

– Un sector de su partido, el PSOE, opina que se debe pactar de nuevo con CC en el Gobierno.

“No lo contemplo. Estoy en contacto directo con el presidente Torres, y quien piense, de mi partido o de fuera de él, que estamos en una situación para hablar de pactos es que no sabe dónde estamos, lo que nos estamos jugando como región, como sociedad. Lo que tenemos”.

– El PSOE de Tenerife, que siempre se ha caracterizado por estar dividido, tiene un peso institucional muy importante en la Isla, pero en el Gobierno autonómico parece justo lo contrario.

“La isla de Tenerife está más unida que nunca. Hay un secretario insular, actual presidente del Cabildo, Pedro Martín, y es la única voz de interlocución con el Partido Socialista en Canarias. Hablamos de un partido con más de 110 años de historia, exigente cuando estamos en una administración y, aunque pueda haber confrontación verbal, que debe haberla, tenemos claro que ahora la Isla va de la mano en todas sus decisiones”.

– Dentro del catálogo de crisis que se han sucedido a lo largo de este año está también la migratoria. Se ha puesto sobre la mesa habilitar instalaciones militares. ¿Usted qué opina?

“La Laguna siempre ha demostrado ser solidaria y estar comprometida con un fenómeno social como es el de la inmigración. No es una cuestión aislada que está pasando ahora en Canarias; afecta a la sociedad en su conjunto. Y es una situación que tenemos que solventar entre todas las administraciones. Mi posicionamiento siempre ha sido el mismo: no creo en el modelo de grandes superficies, en megainstalaciones militares para crear penitenciarías a unas personas que llegan a nuestras costas en busca de una mejor vida. Estamos hablando de seres humanos, y por eso nosotros hemos puesto alternativas sobre la mesa. O nos ponemos a trabajar desde la solidaridad que, o estamos abocados al fracaso”.

– ¿Qué tal las relaciones con CC en el Ayuntamiento?

“Hemos mantenido una relación fluida. Su labor es fiscalizar la gestión del Gobierno, y entendemos que ante una crisis sanitaria como esta, que también se ha convertido en financiera, toda propuesta debe ser escuchada, como mínimo. Parto de la base de que CC lleva muchos años en el poder, y que pasar de un día para otro a la oposición tiene que ser tremendamente duro. Pero estoy convencido de que a todas las formaciones políticas les viene bien conocer lo que significa estar en la oposición”.

– ¿Cuál es el clima que percibe dentro del pacto de izquierdas de La Laguna?

“Pues mire, hace escasamente un año me decían muchos voceros que esto no llegaba a los seis meses. Bueno, pues el tiempo ha puesto a cada uno en su lugar. Ya vamos para 18 meses de un tripartito de izquierdas que lo único que hace es trabajar para solventar los problemas de la ciudadanía de La Laguna. Tenemos claro que lo social es fundamental y el pacto de izquierdas no solamente goza de salud, sino que hace las cosas realmente desde el consenso”.

– En el seno del G4 (los cuatro municipios canarios más poblados), ¿qué sensaciones hay con respecto al horizonte futuro?

“Hace más de dos meses que el G4 no se reúne, y hemos solicitado al presidente del Gobierno de Canarias una reunión, aunque es cierto que los alcaldes de las ciudades más pobladas de Canarias mantenemos conversaciones menos espaciadas en el tiempo. Y al final, la sensación es que estamos teniendo que gestionar prácticamente las mismas situaciones, y si nos podemos ayudar, muchísimo mejor”.

– ¿Cómo plantea mejorar la imagen del municipio tras ser conocida por asuntos como los casos Grúas y Reparos, el letargo de Las Chumberas…?

“Lo marcamos desde el primer día. Vinimos a trabajar desde la conciliación, desde el respeto y la búsqueda del entendimiento; se acababa el circo mediático que existía. No era esa mi forma de hacer política, y lo estamos demostrando. Me congratula mucho que vaya caminando por una calle cualquiera y me trasladen ese mensaje, que se alegran de que haya llegado, por fin, la normalidad a la institución”.

– ¿Cuántos reparos ha levantado desde que es alcalde?

“Cero”.

– Hay quien los consideraba un instrumento esencial…

“No soy más, pero tampoco soy menos que nadie por no haberlo hecho [levantar reparos]. Esto solo demuestra una nueva forma de hacer política, el trabajo diario, el acercamiento al funcionariado, el trabajar codo con codo en busca de una solución, una alternativa a lo que venía sucediendo en el municipio. Y es otra de las cartas que podemos presentar como baluarte de que hay otra forma de hacer política”.

– La Laguna, como capital cultural de Canarias, también habrá tenido que enfrentarse al reto de organizar actos pese a la COVID.

“Para nosotros la cultura es fundamental. Un pueblo culturizado es la pieza clave para que no perder nuestros orígenes; para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Desde el principio optamos por buscar alternativas claras al cierre de las instalaciones culturales; hemos mantenido la agenda del Teatro en el mes de agosto, que es prácticamente inhábil, y sacamos la cultura a la calle, con acciones dirigidas a los más menudos, pero también a los más mayores. La cultura es intocable”.

– ¿Cuándo podrá celebrarse el congreso en el que iba a participar Fernando Simón?

“Sabíamos que optar por la presencia de Fernando Simón era arriesgado, pero he de decir que tuvo el detalle de coger el teléfono y llamarme para decir que, muy a su pesar, no iba a poder asistir, y se comprometió a venir en los próximos meses. Antes de final de año lo tendremos aquí, junto a otros especialistas”.