Enzo, el tinerfeño de tres años que empieza el cole y su foto arrasa en Twitter

¿A qué niño, o adulto, no le gustaría que el Sheriff Woody, Buzz Lightyear y sus amigos le despidieran en su primer día de cole? Fue lo que le sucedió a Enzo, un tinerfeño de solo tres años que, en una experiencia tan importante en la vida de cualquiera, estuvo acompañado por los personajes de Toy Story.

Su madre, Bárbara, no sale de su asombro después de que una familiar publicara la foto en redes sociales volviéndola viral. 7.000 retweets, 748 tweets citados y 69.000 Me gusta alcanza hasta el momento la publicación algo que, como ella misma admite “nunca esperó” cuando decidió subirla a su cuenta de Twitter: “No lo esperábamos para nada. LLevamos un día de locos porque todo el mundo nos envía la foto desde distintas cuentas que lo comparten. La compartió una prima de mi marido, pero no imaginábamos que la gente reaccionara de esa manera, que la compartieran tanto”.

La idea fue tanto de Bárbara como de Goyo (Goyito, como lo llaman todos). Sobre todo él es fan de la saga de Toy Story, así que pensó que podía ser buena idea preparar una despedida, como le dan los juguetes a Andy, su dueño y amigo.

La despedida era para Enzo, que con solo tres años y “con muchas ganas”, empezaba el colegio en Parque de La Reina, acudiendo solo una hora, por el momento, en la semana de adaptación. “Era para animarlo un poco”, admite Bárbara, aunque nuestro pequeño protagonista ya iba animado, más con ese gesto de sus mejores amigos.

Así, desde Cho, en Arona, donde vive nuestro pequeño protagonista, la foto dio la vuelta al mundo, siendo citada, incluso, por la página oficial de Disneyland París y otros muchos usuarios.