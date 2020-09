Habla Jacob Blake, el joven tiroteado en la espalda por un policía en Wisconsin: “Cambien sus vidas”

Jacob Blake, el joven afroamericano que fue tiroteado en siete ocasiones por la espalda por un policía en Kenosha (Wisconsin, EEUU), ha lanzado un mensaje a través de un video en que ha hablado sobre la importancia de la vida.

“Hay mucha más vida para vivir aquí”, ha asegurado Blake en el vídeo desde la cama del hospital en el que se recupera de sus heridas tras los hechos ocurridos el pasado 23 de agosto y que han desencadenado una nueva oleada de protestas dentro del movimiento ‘Black Lives Matter’.

Como consecuencia de los disparos, el joven de 29 años sufre parálisis en la mitad inferior de su cuerpo. “Tu vida, y no solo tu vida, tus piernas, algo que necesitas para moverte y seguir adelante en la vida, te lo pueden quitar así”, agregó.

“Te juro que el tipo de cosas por las que pasas. Tengo grapas en mi espalda, grapas en mi maldito estómago. No quieres tener que lidiar con esto. 24 horas, cada 24 horas es dolor, no es más que dolor. Me duele respirar, me duele dormir, me duele girar de un lado a otro, me duele comer”, relata en el vídeo difundido en Twitter por el abogado de la familia de Blake.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj — Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020

“Cambien sus vidas ahí fuera. Podemos permanecer juntos, hacer algo de dinero, hacer todo más fácil para nuestra gente aquí, porque hemos desperdiciado mucho tiempo”.

Blake no ha hecho referencia al policía que le disparó por la espalda cuando abría la puerta de su vehículo, donde se encontraban sus tres hijos menores de edad. La escena, que fue captada por los móviles de los testigos del hecho, muestra a Blake alejándose de los policías que le apuntaban con sus armas cuando intentaban proceder a su arresto y uno de ellos lo agarra de la camiseta y le da siete disparos en la espalda.

Los agentes intentaban detenerlo porque tenía una orden de arresto y está acusado de invasión a propiedad, agresión sexual en tercer grado y alteración del orden público, cargos por los que se ha declarado inocente.