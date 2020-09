La Pop Culture Band de Fimucité propone un viaje a través de la música del cine de Martin Scorsese

Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, que ultima detalles bajo la dirección de Diego Navarro para la celebración de su decimocuarta edición entre el 18 y el 27 de septiembre, incluye en su programación un nuevo y esperado concierto a cargo de la Pop Culture Band. El Teatro Guimerá de la capital tinerfeña acogerá este sábado, a las 20.30 horas, una única función del espectáculo Scorsese After Hours, homenaje de la banda canaria liderada por Gonzalo de Araoz a la música del aclamado cineasta. La formación residente del festival canario desde el año 2014 regresa con una propuesta única, alrededor de las canciones que han acompañado algunas de las secuencias más famosas de la filmografía del realizador neoyorquino Martin Scorsese, ganador del Óscar al mejor director por la película Infiltrados. Ya se encuentran a la venta en los canales habituales (taquilla del Teatro Guimerá y su web oficial) las entradas para este concierto, una propuesta original de Fimucité desarrollada en coproducción con el Festival de Música de Cine de Cracovia (FMF).

Con Scorsese After Hours, The Pop Culture Band propone una inmersión en el cine de Martin Scorsese con un programa que arranca con el sensual tema I’m Sorry, que popularizó la cantante Brenda Lee en el año 1960 y formó parte de la banda sonora de Casino (1995). También sonarán temas de The Carpenters (Malas calles), The Rolling Stones (Uno de los nuestros), Elton John (Alicia ya no vive aquí), The Pretenders (El rey de la comedia) o John Lee Hooker (El lobo de Wall Street).

EL CONCIERTO

En palabras de Gonzalo de Araoz, director musical de la Pop Culture Band: “Desde que estrenamos el concierto de Tarantino Unchained en la edición número 11 de Fimucité, en 2017, con el que obtuvimos unas críticas inmejorables, ya empecé a trabajar dándole forma al concierto de Scorsese que presentamos en esta decimocuarta edición del festival”. “Ha sido muy difícil escoger entre la gran cantidad de canciones de todos los estilos que Scorsese ha utilizado en su filmografía para 90 minutos de concierto, pero creo que hemos conseguido una buena selección. Haremos un viaje por muchas de sus cintas a través de sus bandas sonoras, música que, como el propio Scorsese ha declarado en varias ocasiones, le ayuda a conformar los planos cinematográficos y a desatar su imaginación a la hora de realizar películas”, expone.

Gonzalo de Araoz (guitarras) se encuentra al frente de los músicos de la Pop Culture Band: Francis Díaz a la guitarra eléctrica, Javier Guerrero con la batería, David González a los teclados, Nuria Herrero en las percusiones, Daniel Lukacks al bajo, Elio Bignote con la trompeta, Luis Cuan al saxo y Cristo Delgado con el trombón. Además, participarán con sus voces los solistas Héctor Quintero, Patty Baker, Patricio González, Antonella Vega y Barbara Soltesova.

En entregas anteriores de Fimucité, The Pop Culture Band ha llevado a escena exitosas propuestas dedicadas a las canciones del cine de las décadas de los 70, los 80 y los 90, así como los espectáculos Addicted to Love, dedicado a las mejores canciones del cine romántico; Let’s Dance, un fascinante recorrido por las canciones que han acompañado algunas de las escenas de baile más icónicas de la historia del cine; y Tarantino Unchained, centrado en temas del director de Pulp Fiction.

“Este año la Pop Culture Band está en plena forma, con nuevas incorporaciones y con unas ganas gigantescas de estrenar el espectáculo en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife ante el maravilloso público de Fimucité”, asegura De Araoz, y añade: “Un público que forma parte del espectáculo que vivimos en cada concierto de Pop Culture Band, por cómo participa y se integra en ellos”.

La 14ª edición del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife tendrá lugar entre el 18 y el 27 de septiembre con el apoyo del Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Ayuntamiento de La Laguna, el Gobierno de Canarias, Auditorio de Tenerife y la Orquesta Sinfónica de Tenerife.