Navarro (PP), dispuesta a apoyar a Curbelo como presidente: ·Se le podría dar un voto de confianza”

La visita de Pablo Casado a La Gomera ha dado mucho que hablar, y aunque Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de la isla colombina y líder de ASG, partido clave para gobernar en Canarias, ha negado que esté dispuesto a participar en una moción de censura junto a PP y CC contra el socialista Ángel Víctor Torres, aún queda mucho por desgranar del contenido de la reunión entre ambos.

En concreto, ayer la presidenta de los populares de Canarias, Australia Navarro, en declaraciones a El Espejo Canario, afirmó, al ser preguntada por si apoyaría a Curbelo como jefe del Ejecutivo regional, que “evidentemente, con la trayectoria que tiene como presidente del Cabildo de su isla, entiendo que se le podría dar un voto de confianza”. Así, dejó entrever uno de los posibles ofrecimientos que Casado y su número dos, Teodoro García Egea, hicieron al líder gomero la semana pasada, cuando se trasladaron a las Islas con el pretexto de reunirse con la patronal turística.

Por su parte, Curbelo volvió a descartar cualquier escenario en el que su partido rompa el actual Gobierno, compuesto por PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG. Es más, aseguró en Radio Marca Tenerife que se trata de un pacto “estable” en el que, dijo, “estoy plenamente integrado” y que “lógicamente, ni él [Pablo Casado] ni ningún terremoto lo puede mover en este momento”.

Además, el gomero detalló que durante su encuentro con Casado “hablamos de política, de la realidad canaria, del país, de la necesidad de cooperar para salir de esta realidad… y después vienen las lecturas”. Sobre esto, aseveró que “yo creo que el diálogo o los acuerdos entre dos no se dan si uno no quiere”. “Vamos a pensar ahora en la gente. Vamos a pensar en los ciudadanos que están mal, que tenemos que resolver problemas. No es tiempo de pensamientos, al menos para mí, no es tiempo de estar intentando pensar en conformar nuevos gobiernos… en fin, me parece que no tiene cabida en este momento de crisis económica y sanitaria”, señaló.