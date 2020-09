Tres años después de quedar tetrapléjico, logra levantarse por sus propios medios

Hace tres años, los médicos le dieron una noticia terrible a Robert Paylor: jamás volvería a caminar. Su carrera de jugador de fútbol americano se truncó después de recibir un mal golpe, pero insistió en que no se rendiría.

Hace solo unos días, en sus redes sociales, Robert publicó un emocionante vídeo en el que podía vérsele incorporándose en la silla en la que se encontraba postrado.

Tras 1.220 días de esfuerzo constante, al final, ha conseguido ponerse de pie por sus propios medios, dejando algunas imágenes, cuando menos, impresionantes.

I stood up out of my wheelchair on my own for the first time today! It took me 1,220 days to achieve this goal, and it was worth every second. No better way to celebrate Labor Day! pic.twitter.com/XuJIVMuwL8

— Robert Paylor (@RobertPaylor5) September 7, 2020