K-Narias: “Más que por ser mujeres, en su día nos cerraron puertas por ser de barrio”

Aunque ahora una esté en Madrid y la otra en Tenerife, Loida y Gara, Gara y Loida, K-Narias, mantienen un idéntico amor por la música y el mismo entusiasmo que les llevó un día a trasladar su pasión artística a los escenarios. Esta entrevista desde la distancia con DIARIO DE AVISOS es el fruto de una llamada telefónica a tres bandas.

-Acaban de presentar Todo Brilla, que habla de esperanza en medio de esta pandemia. ¿Cómo han vivido el confinamiento y esta situación que parece que vamos a afrontar durante mucho tiempo?

Gara: “Mi hermana vivió el confinamiento en Madrid y yo en Tenerife. Lo aproveché para descansar y hacer cosas que antes, por falta de tiempo, no pude. Me puse a estudiar piano, hice yoga, meditación… Y también surgió la idea de hacer Todo brilla”.

Loida: “Estudio Interpretación en Madrid. Podría haber regresado, pero por responsabilidad me quedé. Mantuve el contacto con la familia casi a diario y también aproveché el tiempo: comencé a escribir un libro”.

-Es la primera vez que pasan tanto tiempo separadas.

G: “Y también es la primera que vivimos cada una en una ciudad distinta. Hace tres años que Loida se fue a Madrid, pero antes del confinamiento lo más que estábamos sin vernos era una semana: o yo iba para allá o ella venía”.

L: “El trabajo hace que nos veamos con frecuencia. Con el confinamiento sí que noté la distancia y hubo momentos de bajón”.

–Todo Brilla es una canción optimista, ¿pero cómo la definen?

G: “Es un canto a la vida, a la esperanza. Las emociones estaban a flor de piel y quisimos cantar lo que haríamos tras el confinamiento. Cosas grandes y pequeñas que dan felicidad”.

L: “Todo Brilla es un tema que está hecho desde el amor, de las ganas de salir a la calle, de volver a reunirnos con las personas que echamos de menos”.

-Se han cumplido 15 años de su primer disco, 40 entre las 2. ¿Qué tal ha sido este camino que decidieron recorrer juntas?

G: “Se nos ha pasado volando, pero si pensamos en lo que hemos hecho incluso parece más tiempo. Si escuchas ese primer disco y luego este single, creo que se aprecia una evolución. Aunque siempre está la esencia de K-Narias, ahora participamos más como compositoras, nuestras voces han madurado, tenemos más tablas”.

L: “Ha sido todo muy intenso. Quince años de trabajo, de idas y venidas, de altibajos. Como una montaña rusa. Hemos pisado escenarios que nunca imaginamos. Hemos mejorado como cantantes y bailarinas, pero quizás emocionalmente es donde más se ve esa evolución. Comenzamos muy jovencitas y estar fuera de casa tanto tiempo, lejos de tu familia y tus amigos, nos ha hecho crecer interiormente”.

-Existe el debate sobre el reguetón y sus contenidos machistas. Sin embargo, ustedes reivindican este género y el papel de la mujer en la música.

G: “Nada más sacar nuestro primer disco vetaron el reguetón en las radios y las televisiones. Sufrimos eso en primera persona. Aunque éramos muy jóvenes, teníamos claro que haríamos un reguetón diferente, a partir de nuestra forma de sentir y de vivir. Somos feministas y nuestras canciones también. Hay reguetón machista, es obvio, pero no por eso el género tiene que serlo”.

L: “Desde el principio dijimos que con la música queríamos apoyar a la mujer y luchar por la igualdad. Siempre hemos dado la cara por las mujeres”.

-¿Han sentido en alguna ocasión que las puertas se les cerraban o no llegaban a abrirse por la única razón de ser mujeres?

G: “Cuando sacamos el primer disco, eramos de las pocas que hacían reguetón en el mundo, y las primeras en Europa. Llegamos a escuchar barbaridades: que teníamos que hacer canciones junto a un hombre para poder triunfar, que debíamos hacer un reguetón más de calle y no tanto de amor, porque el amor no vende… Al final hemos hecho lo que queríamos. El público no es tonto y se identifica con lo que cantas si eres honesta”.

L: “Por ser mujeres no. Nos movíamos en un ambiente musical mayoritariamente de hombres, pero estábamos muy arropadas por nuestros compañeros. Sí se cerraron puertas por ser de barrio. Además, el género que escogimos no estaba bien visto y lo único que pedíamos era una oportunidad, que escuchasen nuestra música antes de juzgar”.

-Pero además del reguetón, abordan más estilos. ¿Cuáles son los géneros que más les atraen?

G: “Desde pequeñas hemos hecho salsa, merengue, bachata, pop, baladas… Cuando formamos K-Narias quisimos hacer reguetón, pero sin encasillarnos. En cada álbum se nota esa variedad”.

L: “Aunque nos cataloguen como artistas de reguetón, hemos fusionado salsa con reguetón, merengue, dance… En nuestros discos hay baladas, porque nos encantan. Cuando amas la música, te interesas casi por cualquier estilo”.

–Pegaito a la pared, Todo Brilla… ¿Es el anticipo de un disco?

G: “Sacar un disco hoy, tal y como se mueve la industria, es un gran esfuerzo y no está claro que haya recompensa. Hay que ser valientes para publicar canciones ahora: la pandemia ha golpeado fuerte al sector. Pero sí, nuestro deseo es editar un nuevo disco, y no cualquier disco, sino uno que recoja nuestros grandes éxitos”.

L: “Somos de la vieja escuela y nos gusta mucho el CD, ir a las firmas de discos, estar en contacto con nuestros fans… Pero la industria de la música ha cambiado mucho. Ahora hay más exigencia de lanzar singles cada dos meses y no discos. A eso no nos hemos adaptado, no hemos llevado ese ritmo al extremo, porque creemos que las cosas hay que hacerlas bien y desde el corazón, y no lanzar música por lanzarla. De manera que, aunque esté un poco aparcado lo del disco, nos entusiasma mucho la idea”.