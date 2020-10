La vergonzosa y peligrosa acción del piloto de karts Luca Corberi en el Mundial

Lamentables las imágenes que se vieron en el Mundial de Karting, en la carrera de la categoría KZ llevada a cabo en la localidad italiana de Lonato, donde el piloto local Luca Corberi no solo perdió completamente los papeles sino que puso en peligro la integridad física de los pilotos.

Corberi, que salía en desde la parrilla en 12º lugar y fue escalando poco a poco posiciones, tuvo un incidente con Paolo Ippolito que lo dejó fuera de carrera, algo que no le sentó nada bien y decidió tomarse la justicia por su propia mano.

Cogió una pieza de su kart y esperó a que Ippolito pasase de nuevo por la curva para lanzársela, justo cuando pasaban también el resto de pilotos. Una peligrosísima acción que pudo desencadenar un accidente grave, pero afortunadamente la pieza no impactó contra ninguno de los karts y se pudo concluir la carrera sin incidentes, no sin que Corberi se retirase de la pista con un evidente enfado e ignorando a los comisarios de pista.

Sin embargo, su ira no quedó ahí, ya que una vez terminada la carrera esperó a Ippolito para pegarle en el parque cerrado, corriendo hacia y derribándolo con un placaje. La surrealista y lamentable situación acabó con otros pilotos y miembros de los equipos involucrados en la trifulca.

Karter Luca Corberi continues to vent his anger after the kart race. Somebody arrest this guy. (via @EstagiariodaF1) pic.twitter.com/R9Kuk2VI4G

— F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) October 4, 2020