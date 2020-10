Óscar Fernández Alonso (COSETUR): “Una sociedad bien informada se convierte en una sociedad más segura”

Óscar Fernández Alonso (Madrid, 1972) se ha pasado media vida organizando eventos sociales, muchos de ellos para la empresa mundial Coca Cola. De su mano han salido -muy bien, por cierto- conciertos y concentraciones de grandes masas y ahora dirige el I Congreso Internacional de Seguridad y Turismo (Cosetur), que comienza a principios de noviembre en La Laguna. Cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Aguere, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Su sede será el Teatro Leal, ha sido presentado en estos días a los medios de comunicación y reunirá a un plantel de ponentes muy difícil de que se repita. Por resumir, diremos que presentarán ponencias en el Congreso el coronel Pedro Baños, uno de los más reconocidos expertos en seguridad y contrainteligencia europeos; Lucas Mateu, especialista en informática por la Cornell University y graduado en la IE Business School; Mayte Mederos, experta en transformación digital e innovación estratégica del Cabildo tinerfeño; el doctor José Miguel Gaona, siquiatra forense de prestigio internacional y profesor universitario; el doctor Rafael Manuel Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene; el comandante Pedro Fernández, jefe del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil (GRS) destacado en el Archipiélago y experto en la seguridad de grandes eventos; el general de División Francisco Espinosa (GC), jefe del Proyecto de la UE GAR-Sahel, una autoridad en materia de seguridad y antiterrorismo en zonas conflictivas de África; e Iñaki Garmendia, experto en seguridad relacionada con el turismo. También presentará una ponencia el comandante Bravo, jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil en Canarias. La empresa Method, que dirige Óscar Fernández Alonso, cuenta con la colaboración, como codirector del Congreso, de Rayco Pérez Cruz, especialista en seguridad.

-En estos tiempos de pandemia habrá resultado difícil reunir a tan buenos ponentes.

“Sí, de hecho tuvimos que renunciar a algunos otros porque su traslado a Tenerife era imposible, por causa de la suspensión de vuelos. Aun así, hemos conseguido un gran plantel”.

-Cosetur llega en un momento importante y con intenciones de quedarse, ¿no?

“Esta es una apuesta a largo plazo y pondremos ahora la primera piedra. Una región como Canarias tiene que estar preparada en materia de seguridad integral, tanto epidemiológica como sanitaria como cibernética, con todas sus variantes. En un mundo como el de hoy no sólo el turismo sino la población local han de estar protegidos”.

-¿Por qué en La Laguna?

“Pues porque el Ayuntamiento de esta ciudad ha demostrados sensibilidad a todos estos temas y su alcalde nos ha ofrecido su colaboración, lo mismo que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, que nos cede además a una de sus expertas informáticas como ponente”.

-A algunos puede asustar un congreso como este. Me refiero a sus conclusiones.

“Todo lo contrario. Es preciso ser realistas y estar preparados. No significa que vaya a pasar nada, pero en un mundo tan cambiante como este y rodeado de tantos peligros es bueno permanecer alerta. Por eso hemos querido que el congreso sea público. La gente que desee asistir e intervenir en ponencias y coloquios (se celebrará también una mesa de expertos) podrá hacerlo libremente y aclarar todas sus dudas”.

-Supongo que la COVID-19 va a ser protagonista de la reunión.

“Saldrán informaciones no reveladas hasta ahora y conoceremos el alcance real de la pandemia en el mundo y las esperanzas que nos traen los nuevos medicamentos y vacunas. Y, sobre todo, van a ser aclaradas muchas dudas que la gente corriente tiene sobre la pandemia. Este congreso logrará, sin duda, repercusión internacional a través de los medios de comunicación”.

-¿Y no provocará algunas suspicacias? Me refiero a las autoridades y al tratamiento de la pandemia.

“No tiene por qué. Al contrario, será muy útil para resolver dudas y para aportar conocimiento, incluso a la gente de la calle, sobre la tragedia que estamos sufriendo en el mundo”.

-Además, Canarias necesita protocolos de seguridad. ¿Quiénes están llegando en las pateras? ¿Quiénes son algunos de los 10.000 inmigrantes de los últimos días?

“Bueno, la mayoría es gente que busca un mundo mejor, eso lo sabemos. Y que huye de las tragedias de pobreza e inseguridad de sus países. Pero ello no quita que entre esa masa de gente puedan llegar personas que necesitan ser controladas, por su supuesta peligrosidad social: tráfico de drogas, violencia, terrorismo, etcétera. No es lo común, repito, pero es preciso estar alerta. Estas son preguntas que estarán en el ambiente y que podrán ser hechas a los ponentes, tanto en el aspecto de la seguridad vamos a llamarla pura, como de la derivada de la situación epidemiológica”.

-¿Ha sido difícil reunir a tantos ponentes de categoría?

“Sí, pero no por su voluntad de participar, que era y es total, sino por su agenda. Se trata de gente con compromisos permanentes en los foros de sus especialidades. Dos de ellos, el doctor Gaona y el coronel Baños, firmarán, además, ejemplares de sus últimos libros en actos paralelos al congreso”.

-Creo que la Guardia Civil realizará demostraciones estratégicas.

“El congreso, que comenzará el 3 de noviembre, tiene previsto una exhibición dinámica de unidades de la Guardia Civil ubicadas en Canarias. Participarán el grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y la Unidad Militar de Emergencias (UME)”.

-¿En qué consistirán esas exhibiciones?

“Pues se trata de una intervención simulada en incidentes graves, resolviendo estos de manera autónoma, para posteriormente coordinar sus capacidades para hacer frente a un incidente de tipo catastrófico y poder resolverlo, minimizando su impacto en la población. Tendrá lugar en el aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, de la que hemos recibido también toda la colaboración”.

-Tú eres experto en la organización de eventos. ¿Cuántas personas asistieron al más numeroso?

“Unas 80.000. Para nosotros estos tipos de actos no tienen secretos, pero en la organización de reuniones de este tipo somos nuevos. El año pasado yo asistí, aunque como invitado, a la celebrada en Arona, que también fue un éxito, aunque organizada con menos medios que el actual Cosetur y con menos colaboraciones”.

-¿Ha existido participación privada en la primera edición de Cosetur?

“Sí, han colaborado empresas como Iberia Express, Linaje de Pago, Power 7, CICAR y otras, que se unen a los patrocinios de carácter institucional que ya te he comentado, Ayuntamiento de La Laguna, Cabildo de Tenerife y, por supuesto, Gobierno de Canarias, cuyo presidente, Ángel Víctor Torres, nos honró presidiendo la rueda de prensa de presentación de Cosetur”.

-¿Serán publicadas las conclusiones de esta reunión de expertos?

“Eso pretendemos. Que las ponencias queden, para el estudio posterior de las mismas. Una región eminentemente turística como es Canarias, a pesar de la crisis actual que se va a superar más pronto que tarde, no puede quedar desguarnecida ante eventualidades que nadie desea, pero que pueden ocurrir. Como, por ejemplo, la propia pandemia. O como un ataque cibernético, tan de moda ahora. Todas estas cosas llegan de repente y es preciso estar preparados. Estos actos no están creados para asustar, sino para alertar. Para ayudar a estar preparados, repito”.

(Es novedosa esta colaboración público-privada en la organización de un evento de estas características. Óscar Fernández, bregado en la organización de eventos multitudinarios, tiene exquisito cuidado en hablar de las posibles conclusiones de Cosetur. Me dice: “Las que sean, ahí quedarán. Pero no hay duda de que Canarias, con este congreso, se pone en el mundo en materia de seguridad, porque los ponentes son todos especialistas de primer nivel y han adecuado sus agendas, en tiempos muy difíciles, para estar presentes en un evento como este. Estamos muy satisfechos de haberlos podido reunir”).

-Se echa de menos a la Policía Nacional. ¿No se la ha invitado al congreso?

“Sí, por supuesto que sí, pero no ha sido posible, por diversas circunstancias ajenas a ella y a nosotros. La Policía Nacional tiene todo nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento y contaremos con ella siempre; goza de todo nuestro respeto. En este momento mantiene muchas competencias a su cargo, pero nos ha brindado todo su apoyo. Lo mismo que la Policía Canaria. La Guardia Civil ha ofrecido toda la colaboración e incluso sus unidades de elite para realizar ejercicios tácticos y de auxilio a víctimas que tienen un gran valor, sobre todo a la hora de saber actuar en caso de catástrofe. Lo mismo ha ocurrido con la UME”.

-¿Cualquiera puede asistir al congreso?

“Cualquier persona mayor de edad, que se acredite debidamente y que obtenga su invitación en el Ayuntamiento de La Laguna y en el propio Teatro Leal, si quedaran disponibles. Se observarán todas las medidas anti-COVID-19 recomendadas por las autoridades sanitarias, por supuesto. Todos estamos obligados a seguirlas a rajatabla”.

-¿Ha sido difícil la logística?

“No, porque ya te digo que estamos acostumbrados a eventos numerosos y complicados. Esto para nosotros no supone un problema, y más con los colaboradores locales que tenemos”.

-¿Se hablará de terrorismo en el congreso?

“Por supuesto, en varias ponencias. Y de ciberterrorismo. Y de emergencias. Todo lo relacionado con la seguridad. Sin ocultar nada que se pueda contar y aportando datos de gran trascendencia”.

-Algunas personas del sector turístico tienen miedo de hablar públicamente de terrorismo. Como si eso espantara a los visitantes.

“Ya lo sé y no hay motivo para ello. Una sociedad bien informada es una sociedad preparada para afrontar todo tipo de riesgos; se convierte en más segura. No se trata de asustar a nadie, sino de prevenir. Prevenirlo todo es imposible, pero la información nos da poder, nos hace más fuertes. Y es a eso a lo que vamos, a ofrecer información y soluciones ante grandes amenazas a las que está expuesta no sólo nuestra sociedad, sino el mundo entero. Y nadie mejor que los que más saben de esos temas para exponerlos y discutirlos”.

-Y ya no sólo el terrorismo, sino las epidemias y las pandemias. Se está demostrando con la COVID-19.

“Por supuesto, por eso el congreso abarca una diversidad de temas que nos atañen o existe el riesgo de que nos afecten. Yo creo que nada mejor que estar informados, repito, y prevenidos; y estos son los objetivos primordiales”.

(Pues me parece de lo más interesante. Por cierto, como verán en la foto, hoy hemos cambiado de vino en Los Limoneros, donde, como es habitual, se realizan estas entrevistas).