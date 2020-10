Sergio Batista: “Gracias a la buena gestión sobrevivimos, de lo contrario hubiésemos entregado el club a las instituciones o a la Federación”

Tras siete meses de inactividad con motivo de la pandemia de la Covid-19, la UDG Tenerife Egatesa arrancó su sexta temporada en la Liga Iberdrola recibiendo al Madrid CFF. El inicio no fue el mejor, ya que el equipo de Francis Díaz cayó por la mínima. DIARIO DE AVISOS pulsó el sentir del representativo canario del fútbol femenino en boca de su presidente Sergio Batista. Una temporada 2020-21 que se atisba la más fuerte de la historia en el plano deportivo, y la más austera en el terreno económico.

-No se arrancó con buen pie la Liga tras la derrota ante un rival directo por la permanencia, el Madrid CFF.

“No fue el comienzo deseado, pero creo que merecimos algo más. El esfuerzo y compromiso de las jugadoras fue máximo, pero tuvimos la mala suerte que un error arbitral nos privó de puntuar. Son circunstancias del fútbol y esta vez nos tocó sufrirla a nosotros”.

-El club ya tiene experiencia en manejar situaciones complicadas. Este sábado visita al Atlético de Madrid y lo más normal es que no se puntúe. Habrá que mantener la calma cuando lleguen las derrotas.

“En las seis temporadas que llevamos en Primera División hemos perdido cinco partidos y hemos empatado otro en la primera jornada. Por tanto, este resultado es el habitual, por desgracia, en nuestros arranques de curso. El Atlético de Madrid es un rival muy difícil, una plaza, a priori, inexpugnable, pero vamos con toda la ilusión del mundo para intentar puntuar. La Liga es muy larga, tenemos la ilusión intacta, y hay que sumar lo antes posible. No nos vamos a desesperar si no lo logramos”.

-¿Hay plantilla para afrontar la temporada más exigente de la historia con el aumento a dieciocho equipos, cuatro descensos, el desembarco del Real Madrid y con todos los equipos reforzados hasta los dientes?.

“Entendemos que sí. Así lo entiende el cuerpo técnico y la plantilla, que se encuentran muy satisfechos del grupo que se ha conformado. Quizás tengamos una de las mejores plantillas de nuestra historia y de las más compensadas. Ahora mismo no podemos contar con tres jugadoras importantes como son Raissa Feudjio, Allegra Poljak y Yerliane Moreno. Esta última está en período de adaptación porque solo lleva cuatro semanas en la Isla después de estar seis meses parada. Son tres futbolistas llamadas a ser importantes, y tendrán su protagonismo más pronto que tarde”.

-Otro de los factores que pueden incidir de forma negativa en el rendimiento de la UDG Tenerife Egatesa es la falta de pretemporada por la ausencia de partidos amistosos.

“Llevamos siete meses sin competir, con una pretemporada muy larga de tres meses, y con el hándicap que no hemos podido jugar partidos amistosos. Este primer encuentro ante el Madrid CFF fue una dura prueba que no superamos, pero si estuvimos a la altura porque competimos. Si estamos al mismo nivel que el domingo sacaremos muchos partidos adelante, y lograremos el objetivo de la permanencia. De todos modos esto es fútbol, sabemos que es muy complicado, y cada domingo es diferente”.

-Confianza ciega en Francis Díaz y su cuerpo técnico.

“Total y absoluta. Francis Díaz está haciendo muy buen trabajo, tiene una buena sintonía con la plantilla, y tiene mucha ilusión. Desde que es nuestro entrenador ha sido todo muy positivo. Lo que sucede es que habrá altibajos y ahí tendremos que remar todos en la misma dirección, y no venirse abajo por cualquier contratiempo”.

-Uno de los objetivos del club y del cuerpo técnico es recuperar a la mejor María José Pérez que no pasa por su mejor momento.

“María José significa mucho para el club y siempre será una jugadora importante para nosotros. Como todo futbolista tendrá mejores o peores momentos, pero nuestra confianza en María José es absoluta. Si da su mejor versión el gran beneficiado será el equipo. Es lo que deseamos”.

-Otras de las preocupaciones de Sergio Batista es que el filial pueda lograr la permanencia en la Reto Iberdrola.

“Será una liga muy competitiva. Con el filial estoy algo más tranquilo porque cuenta con un gran potencial para la categoría. No obstante, será complicado porque descienden seis equipos. Estamos encuadrados en un grupo muy fuerte, con los de Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura, y con equipos de capitales de provincia que tienen como objetivo el ascenso. A eso hay que sumar al Juan Grande, de la vecina isla, que se ha reforzado mucho. Confió plenamente en el cuerpo técnico y en la plantilla. Ya tienen un año de experiencia y sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Estoy convencido que el equipo “B” nos dará muchas alegrías, pero lo importante es que el primer equipo logre la permanencia, ya que por muy bien que lo haga el filial no valdrá de nada si desciende el primer equipo”.

-Se pueden cuantificar las perdidas económicas del club por la falta de ingresos por taquilla, venta de abonos y derechos de televisión?.

“Las perdidas son considerables, no solo por la venta de entradas o de abonos, sino porque Mediapro, operador televisivo, no ha aportado cantidad alguna tras el parón. Al no haber retransmisiones no ha habido una contraprestación, por lo que hay pendientes más de 200.000 euros. Recientemente hemos cobrado la asignación municipal correspondiente al curso 2018-19, pero tenemos pendiente la del curso 2019-20 que ya acabó. Estamos haciendo gestiones para que se agilice el pago lo antes posible. Hay que renovar las ayudas que podamos tener del Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de Tenerife que están en veremos por el tema de la pandemia. Las obligaciones son mayores porque el Covid tiene un costo añadido como es cumplir con los protocolos, lo que supone gastos en geles y mascarillas. Además, los ingresos a nivel privado escasean. Somos conscientes de la situación económica que se vive y lógicamente repercute en el mundo del deporte, y más en un club modesto como el nuestro. Lo vamos a pasar muy mal, habrá que apretarse el cinturón, controlar el gasto y agudizar el ingenio. Esperamos sobrevivir sin crear ningún quebranto económico”.

-¿La Unión Deportiva Granadilla Tenerife se siente abandonada por parte de las instituciones locales?.

“Decir eso es muy fuerte, pero nos gustaría que nos tuvieran más en cuenta. Está acreditado y demostrado el retorno que produce el equipo a la sociedad tinerfeña y canaria. En un estudio económico, el retorno se valoró en dos millones quinientos mil euros, y lo que nosotros recibimos es muy poco. No es que te den un dinero a fondo perdido para que lo utilices como te dé la gana. Estamos auditados por LaLiga, por la Federación y por distintos organismos. Nuestras cuentas son inmaculadas. La gestión es muy buena porque contemplamos que podría surgir algún contratiempo y había que gastarse lo justo y necesario. Gracias a esa política de ahorro y de austeridad podemos sobrevivir ahora, de lo contrario hubiésemos entregado el equipo a las instituciones o a la Federación”.

-El fútbol femenino está a un paso de ser considerado profesional, una de las principales revindicaciones de clubes y jugadoras durante muchos años.

“Se especula que la próxima temporada será Liga de Fútbol Profesional al igual que la masculina. Eso supondría un cambio brutal a la situación actual. La mayoría de los clubes viven principalmente de las aportaciones de LaLiga por derechos de televisión. Si a nosotros nos protegen en la misma proporción se podrá cumplir con el actual convenio. Pero no como ahora que hemos firmado un convenio con unas obligaciones que hay que asumir, pero esos recursos que iban a venir para poder cumplir con esas obligaciones aún no han llegado. Por lo tanto nos encontramos peor que nunca, ya que a más obligaciones menos recursos y más exigencias. Nosotros somos un club independiente que nos encontramos un tanto desamparados. Espero que se tome conciencia de lo importante que es ahora mismo este equipo para Canarias y Tenerife por lo que representa. Si hay que hacer una análisis de esa situación habrá que valorarla en su justa medida y tomar una decisión: si es conveniente y rentable dejar caer al club en manos de Dios o apostar por seguir en la élite del fútbol nacional. Somos un equipo que lleva el nombre de Canarias y de Tenerife con bastante dignidad por todo el territorio nacional, y por muchas partes del mundo, debido a la gran diversidad de nacionalidades que componen la plantilla. Está demostrado como promoción al exterior que las jugadoras son auténticas embajadoras y el coste es cero. Todo eso hay que meditarlo, valorarlo, y tenerlo en cuenta a la hora de otorgar las ayudas correspondientes”.

-¿Se le ha pasado por la cabeza abandonar el mundo del fútbol en lo que va de año?.

“Esa idea la tengo siempre en la cabeza, pero en este momento sería inoportuno con la que está cayendo. No sería justo para la gente que me rodea dar un paso al costado. Más adelante lo daré porque esto cansa y agota, pero en este año tan convulso voy a intentar aportar mi granito de arena. Se que puede gustar más o menos como hacemos las cosas, ya que nunca llueve a gusto de todos, pero lo que si garantizo es honestidad y trabajo”.