Acerina Amador: “El arte es una herramienta para generar prácticas alternativas a las de la cultura dominante”

Aarder es una nueva muestra cultural que nace en Tenerife con un concepto novedoso: un festival ecofeminista que plantea un cambio de conciencia global a través del arte. Pensamiento crítico para devolver a la cultura su potencia de injerencia en los asuntos de la vida. La artista Acerina Amador adelanta en esta entrevista algunos asuntos claves de una propuesta que llevará a cabo a mediados del mes de diciembre en espacios como TEA Tenerife Espacio de las Artes, Teatro Príncipe Felipe, Mercado del Agricultor de Tegueste y la Sala Prebendado de Tegueste.

-¿Cómo presentaría usted misma el proyecto Aarder?

“Aarder es un festival ecofeminista que está pensando en la inminencia de un cambio radical en la cultura antropocéntrica. Dejar atrás la ficción del excepcionalismo humano, y las atrocidades de la neocolonización, para entender que devenimos con o no devenimos en absoluto. Así, Aarder es un festival que aterriza y hace carne este hecho y lo celebra participando activamente de la transición que ya está ocurriendo. Queremos colaborar con el surgimiento de una forma de vivir que no sabemos exactamente cómo es, pero intuimos que supone vivir y pensar distinto a como lo hemos hecho hasta ahora. Necesitamos impulsar un paradigma del cuidado, y no de la autodestrucción evitable”.

-¿Qué nos puede adelantar de la programación?

“Tendremos una interacción de pensamiento crítico y acción con actividades tanto presenciales como virtuales, talleres experienciales, espacios de visibilidad para ciudadanos haciendo revoluciones, pensadoras y activistas que se mezclan con el público para accionar juntas. Encuentros en el museo, el parque, el teatro, la naturaleza, música, danza, teatro, filosofía, lana. Crear espacios reales y ficcionales para conmovernos, tanto para llorar las pérdidas del planeta, que incluye una crisis sanitaria provocada por la emergencia ecológica, y también para generar experiencias transformadoras, alimentando la imaginación y el deseo en torno a una existencia en comunión con el ambiente. Dando poder a la acción ciudadana, creemos que las acciones pequeñas tienen la capacidad de reverberar y afectar a otros niveles macro, cultivando el poder de la gente para una vida humana. Aarder es, sobre todo, un canto a la vida y a la curiosidad”.

-Un festival de raíz y enfoque feminista…

“Valorando el cuidado tanto entre humanos como al planeta vida y a todo lo que existe, reafectivizando los vínculos, pensarnos en la interacción con un gran ecosistema compuesto por todo, lo orgánico e inorgánico; ahí devenimos. Ralentizar, dejar de consumirlo, generar condiciones para nuevas reconstrucciones que permitan que más especies puedan vivir y morir bien. También desde el feminismo entendemos que las soluciones o las teorías de cómo crear una cultura de la regeneración tienen que ser pensadas desde lo particular, desde lo local. Es por eso que hacemos un movimiento expansivo y de contacto con otras partes del mundo para generar un contagio deseado y positivo de estrategias, a la vez que un movimiento de roces y contactos para adentro de nuestro territorio, mirando hacia atrás en la historia y hacia adelante en el futuro, hacia afuera y hacia adentro, al mismo tiempo”.

-¿Por qué el arte puede ser una herramienta clave para reestructurar conciencias hacia el ecologismo?

“El arte es una herramienta para generar prácticas alternativas a las de la cultura dominante. Esto es fundamental en este momento. Por otro lado, desmercantilizar el arte, devolverle su potencia de injerencia en los asuntos de la vida, es un movimiento político y esencial dentro del cambio de paradigma en el que confiamos. Además, a través de herramientas, artificialidad, artilugios, nuevos relatos, podemos imaginar y cocrear el mundo en el que queremos vivir”.

-A ese gran objetivo de repensar la sociedad desde el punto de vista ecológico, ¿qué puede aportar Aarder?

“Aarder es trenzar la teoría con la práctica, las ideas con la experiencia, imaginar, debatir, visitar distintos saberes ya existentes para encarnar durante el festival el universo que proponemos explorar, donde hay cabida para el arte, la sabiduría de pueblos originarios, para la ciencia, el activismo; todos motores de transformación y revolución. Aarder es un conjuro para atraer acciones que, aún incluyendo los claroscuros, las contradicciones y las dificultades, manifiesten la creación de comunidad, esa que perdimos en el camino. Y es el momento de recuperarla”.