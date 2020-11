Celebrar fin de año en restaurantes con estrellas Michelin y vistas al océano en The Ritz Carlton Abama

Después de unos meses complicados, toca celebrar en compañía de los más allegados el cambio de año, la llegada de una nueva etapa llena de ilusiones y nuevos propósitos. Y que mejor lugar para hacerlo que en The Ritz-Carlton, Abama, el resort de lujo ubicado en la cima de un acantilado en la tinerfeña costa de Adeje rodeado por jardines botánicos e impresionantes vistas del entorno natural y del Océano Atlántico. La isla cálida por excelencia goza de agradables temperaturas y sol incluso en invierno, siendo el destino ideal para una Navidad de descanso en familia, disfrutando de la playa y descubriendo las maravillas que esconde este lugar.

Para hacer la noche de fin de año lo más especial posible, The Ritz-Carlton, Abama ha preparado diversas propuestas de ocio, todas con oferta gastronómica* única para disfrute de sus huéspedes y locales, haciendo honor al alto nivel culinario del resort, el único en Europa en acoger un restaurante galardonado con 3 estrellas Michelin.

Los amantes del glamour de los años 20 y de las elegantes veladas están de enhorabuena, ya que podrán disfrutar de una maravillosa cena de gala en la Terraza M.B al aire libre, al lado de la piscina El Lago. La inspiración Art Decó, detalles dorados y la sofisticada decoración de la época, estarán presentes en esta celebración que comenzará con un cóctel de bienvenida con el mejor Champagne. Un exquisito menú degustación con maridaje a cargo de M.B, el restaurante con dos estrellas Michelin de Martin Berasategui, con creativas elaboraciones y las materias primas de más alta calidad, pondrá la guinda a una cena de gala de excepción, amenizada con música en directo y actuaciones durante toda la noche.

Otros dos reconocidos restaurantes presentes en de The Ritz-Carlton, Abama han preparado un menú degustación especialmente diseñado para la ocasión que hará las delicias de los paladares más exigentes. El restaurante fusión japonés de Ricardo Sanz, Kabuki, que cuenta con una estrella Michelin, ofrece un menú con platos que combinan de forma maestra la tradición nipona y mediterránea desde los entrantes hasta los postres.

El restaurante El Mirador por su parte, organiza una inolvidable cena de gala en el que el entretenimiento y la mejor gastronomía están asegurados. Tras la copa de Champagne de bienvenida, los comensales podrán disfrutar del menú degustación que ha preparado el equipo del chef César González. Creaciones inspiradas en el legado de la cocina canaria y el terramar con ingredientes y mariscos de origen local. Un grupo de música en vivo amenizará la velada que terminará en el bar de la piscina principal, donde podrán probar las mejores combinaciones de sus bartenders.

The Ritz-Carlton, Abama piensa en el bienestar de todos sus huéspedes y ofrece distintas opciones para celebrar fin de año adaptándose a sus necesidades. Los madrugadores o los que prefieran cenar en un horario más europeo, pueden disfrutar de estos menús degustación al completo o reducidos más temprano. Los que prefieran despedir el año desde la tranquilidad de su suite o habitación, pueden hacerlo mientras saborean el menú festivo de pequeños bocados que han preparado los chefs del resort. Además, el Lobby Bar servirá los mejores combinados y cócteles de autor desde su barra.

Precios

M.B: 395€ por adulto con maridaje.

Kabuki: 350€ por adulto con opción de maridaje por 200€ más.

El Mirador: 340€ por adulto con maridaje.

Se pueden solicitar todos los menús reducidos, con bebidas no alcohólicas, para adolescentes y niños.

*Sujeta a posibles modificaciones o cancelaciones debido a las circunstancias actuales.

Villa Club: el nuevo concepto de villas

El símbolo del lujo en Tenerife ha presentado esta temporada un nuevo concepto de alojamiento, Villa Club, especialmente pensado para asegurar el bienestar y privacidad de sus huéspedes. Un conjunto de “casitas” de dos pisos, con un total de 144 habitaciones y suites, en las que los huéspedes pueden disfrutar de increíbles vistas a los jardines o al océano y de una piscina semi-privada. Habitaciones y suites ubicadas en villas solo para adultos o en villas familiares, con estancias interconectadas entre sí.

Todas las reservas en Villa Club incluyen desayuno a la carta en el restaurante El Mirador y accesos a The Ritz-Carlton Spa y El Mirador Lounge.

App STAY

Para mejorar la experiencia de sus huéspedes desde antes de su llegada, The Ritz-Carlton Abama ha creado la aplicación web STAY. Todos los usuarios de la nueva app podrán, sin esfuerzo y sin contacto con el personal del hotel, hacer reservas en los restaurantes, gimnasio y The Ritz-Carlton Spa, acceder a menús digitales, así como explorar el complejo con sólo pulsar un botón.

La aplicación STAY proporcionará a los huéspedes conectividad en tiempo real, revelando la programación diaria y el calendario de actividades, destacando cualquier evento especial, así como una guía de destinos de la zona y un mapa interactivo del complejo. Además esta permite reducir el contacto físico entre las personas, y simplificar las actividades cotidianas, permitiendo una experiencia más segura, que garantiza el acceso a la información en tiempo real.

Para más información y reservas, visite ritzcarlton.com/abama

Sobre The Ritz-Carlton, Abama

Ubicado en Guía de Isora, una joya de la naturaleza en la costa suroeste de Tenerife, este exclusivo complejo de cinco estrellas está operado por The Ritz-Carlton Hotel Company LLC, y se ubica en un impresionante entorno de belleza natural, rodeado por una exuberante vegetación, paisajes volcánicos y vistas panorámicas al océano Atlántico.

Diseñado por Melvin Villarroel con una inspiración en la arquitectura árabe, el complejo cuenta con siete piscinas, acceso a la exclusiva playa de Abama, cascadas y exuberante vegetación subtropical, compuesta por 90.000 árboles con 300 especies diferentes de palmeras y arbustos.

Este oasis de lujo ofrece una amplia variedad de alojamiento. Los huéspedes que se alojen en el nuevo Villa Club, disfrutarán de un servicio exclusivo y personalizado en las lujosas habitaciones y suites, ubicadas entre preciosos jardines tropicales con acceso a sus exclusivas piscinas. Toda una calle de villas está reservada exclusivamente para adultos, donde los huéspedes podrán disfrutar de una estancia verdaderamente relajante. La sección de villas para las familias, ofrece una experiencia a medida incluyendo habitaciones de lujo interconectadas y suites de un dormitorio, ideales para grupos grandes que quieran permanecer juntos mientras disfrutan de una amplia variedad de servicios. Su cuidado Spa de 2.500 m2 ofrece una gran variedad de tratamientos con ESPA, la marca española SEPAI e ingredientes autóctonos de la isla.

The Ritz-Carlton, Abama también alberga instalaciones para niños, como el Ritz Kids, un club infantil con un programa inmersivo diseñado por el reconocido oceanógrafo Jean-Michel Cousteau. Un paraíso gourmet y un viaje culinario, con los restaurantes El Mirador de César González, Beach Club, Txoko de Martin Berasategui y Kabuki, galardonado con una estrella Michelin. Los huéspedes también pueden disfrutar de acceso cercano al galardonado campo de golf diseñado por Dave Thomas, uno de los campos de golf de 18 hoyos más desafiantes en España, así como a siete pistas de tenis y cuatro de pádel.

Sobre The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., of Chevy Chase, MD., parte de Marriott International, Inc., actualmente opera más de 100 hoteles y 45 propiedades residenciales en 30 países. Para más información y reservas, por favor visite nuestra web: www.ritzcarlton.com, y para conocer las últimas novedades de la compañía, visite news.ritzcarlton.com y participe online a través de #RCMemories. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. es una entidad subsidiaria de Marriott International, Inc. (NASDAQ:MAR).

The Ritz-Carlton se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy, el nuevo nombre del programa de viajes de Marriott que reemplaca a Marriott Rewards®, The Ritz- Carlton Rewards®, y Starwood Preferred Guest® (SPG). El programa ofrece a los miembros un portfolio extensor de marcas en el mundo y experiencias en Marriott Bonvoy Moments y beneficios incomparables como la acumulación de puntos con los que se podrán obtener noches de hotel gratuitas y el reconocimiento como Elite status. Para registrarse y para más información sobre el programa, visite MarriottBonvoy.marriott.com.