Jeremías Hernández: “La Federación de Lucha Canaria de Tenerife apuesta por las mujeres”

La Federación de Lucha Canaria de Tenerife ya tiene nuevo grupo de gobierno tras la toma de posesión de la candidatura presidida por Jeremías Hernández, que repite mandato tras haber desembarcado en enero de 2017. Cuatro años más para seguir impulsando y fomentando el deporte vernáculo de la Isla. Con una apuesta totalmente renovada –sólo repiten el presidente, el tesorero actual, el arquitecto Santiago Gutiérrez, y Emiliano Morales- esta Junta Directiva presenta muchas caras nuevas como es la de Berto de la Rosa en el cargo de vicepresidente, la incorporación de seis mujeres relacionadas con la lucha canaria y distintos representantes de los estamentos que conforman la lucha en Tenerife. Son tiempos muy difíciles los que vive el deporte vernáculo ya que su actividad es nula desde el pasado mes de marzo con motivo de la pandemia de la COVID-19. Un equipo entusiasta de hombres y mujeres, amantes de la Lucha Canaria, tiene un reto enorme por delante que no es otro que la vuelta de las competiciones lo antes posible. DIARIO DE AVISOS pulsó la situación convulsa que vive este maravilloso y noble deporte con el recién elegido presidente Jeremías Hernández.

-La nueva junta directiva de la Federación Tinerfeña de Lucha Canaria tomó posesión para cumplir un segundo mandato por los próximos cuatro años. ¿Qué objetivos se marcan para esta nueva legislatura?.

“El primer objetivo es recuperar la actividad de la lucha canaria en la Isla, y que se vuelvan abrir los terreros cumpliendo las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno de Canarias, y las autoridades sanitarias por causa de la pandemia. Hay que quitar la prohibición que está publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) a los deportes de contacto, que se abran los terreros que siguen cerrados desde el pasado mes de marzo con el fin de que no se siga perdiendo la base con los niños y niñas, ya que con la inactividad, se decantan por otras disciplinas deportivas. Nos hemos marcado el reto de que la lucha canaria pueda volver en enero, o febrero a más tardar. El primer paso que hemos dado ha sido la redacción de un protocolo para garantizar una vuelta segura a los terreros, documento que ya está presentado en la Consejería de Sanidad y en el Cabildo de Tenerife. No queremos imponer nada, sino que buscamos consenso con las autoridades sanitarias, y llegar a un acuerdo para que nuestro deporte no continúe de brazos cruzados”.

-La nueva junta directiva que preside ha sufrido una profunda renovación con la entrada de muchas caras nuevas.

“Es el mejor equipo para llevar las riendas de nuestra Federación ante el futuro incierto y complicado que este deporte tiene por delante. Tras la consolidación del proyecto con el que se presentó hace tres años, hoy toca apostar por el futuro y arrimar el hombro para preservar, mantener y potenciar la práctica de la lucha canaria”.

-Otra de las grandes novedades es la presencia en el grupo de gobierno de seis mujeres.

“Es una apuesta clara por la igualdad y la defensa e impulso de la lucha canaria femenina, con la presencia de seis mujeres procedentes de distintos estamentos de la lucha canaria”.

-¿En que ha cambiado la Federación de Lucha Canaria de Tenerife desde que esta junta directiva tomó el mando allá por enero de 2017.

“Institucionalmente, la Federación ha vuelto a estar en el lugar que se merece como bien dice nuestro eslogan. Se le ha dado el mismo trato institucional a los clubes de Segunda, Tercera Categoría y clubes femeninos. Trabajamos por el bien de todos. La política económica que ha llevado a cabo Santiago Gutiérrez como tesorero, y de expansión por parte de Raquel Gutiérrez como directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Federación, ha servido para conseguir el dinero suficiente para hacer frente a todas las deudas que se venían arrastrando, a hacer las justificaciones pertinentes a los organismos públicos, e ir pagando impuestos y demandas que estaban a punto de ejecutarse. Hemos rehabilitado por completo la Casa de la Lucha Canaria que cuando llegamos al cargo estaba hecha una ruina. Ahora da gusto verla y todo el mundo habla maravillas. Ahora es un activo que tiene la Federación y que antes no tenía. Gracias a las reuniones que mantuvimos con el anterior grupo de gobierno del Cabildo Insular que entendió que había que ayudar y empujar a la Lucha Canaria, se consiguió las subvenciones nominativas. También nos pusimos en contacto con el archivo provincial para sacar toda la documentación que había en la Federación, ya que se estaba perdiendo debido a la humedad. Toda la historia de la Lucha Canaria se ha podido recuperar y clasificar. En definitiva, el cambio que se ha hecho es importante y hemos contado con la ayuda de los clubes”.

-¿Considera injusto que la mayoría de deportes estén a pleno rendimiento con sus competiciones y la lucha canaria siga pendiente de la vuelta a los terreros?.

“No es que sea injusto, sino que es un insulto a la inteligencia de la lucha canaria. Se ha ignorado y despreciado a la gente de nuestro deporte. Desde que hubo que parar el pasado 13 de marzo nadie nos ha tendido la mano. Solo hemos contado con el interés de la consejera de deportes del Cabildo Concepción Rivero, que una vez que salió el protocolo se interesó, nos dijo que le gustaba mucho, y que haría todo lo posible para ayudarnos a sacar las competiciones. No es de recibo que desde agosto del año pasado hayamos solicitado una reunión presencial con el presidente del Cabildo Insular de Tenerife Pedro Martín y no haya ni contestado. El actual presidente no se ha interesado por la Lucha Canaria y su problemática en relación a la formación y economía de la Federación y de los clubes. La directora insular de deportes del Cabildo, Laura Castro, tampoco ha preguntado, ni se ha interesado”.

-Entonces por lo que habla, las relaciones con la actual junta de gobierno del Cabildo Insular son prácticamente inexistentes.

“Con esta corporación lo único que hemos negociado a través de un convenio fueron los Juegos Cabildo, que fueron un fracaso porque hubo problemas con la empresa del servicio de transporte. En el apartado económico, lo que hemos recibido ya estaba negociado con la anterior corporación. Hemos solicitado subvenciones nominativas, pero nos han derivado a gastos de funcionamiento como si fuéramos un club cualquiera de los que están compitiendo. Al presentar unos gastos superiores a 40.000 euros nos han concedido una subvención de 8.000 euros. En Gran Canaria la subvención nominativa anual que tiene la Federación de Lucha de Gran Canaria por parte de su Cabildo es de 120.000 euros para las competiciones. Aparte de eso, la Federación de Gran Canaria le costea la mitad del importe de las licencias ya sean masculinas o femeninas de todos los clubes desde categorías benjamines hasta senior. Además, invierten en un programa que se llama Escuelas Insulares con un total de 205.530 euros, de los cuales 80.000 van destinados al transporte y 125.530 a gastos de personal. Por si esto fuera poco, la corporación de Gran Canaria llevó a cabo una reunión con todos los estamentos de la lucha canaria para salvar la competición y la Primera Categoría, ofreciendo 25.000 euros a todos los clubes que quisieran participar en Primera para que salieran a competir. A la Federación de Lucha Canaria de Tenerife se le ha concedido 8.000 euros por parte de la actual corporación, por lo que se hace insufrible seguir con esta diferencia comparativa. Nosotros no pedimos algo fuera de lo normal a lo que reciben otras disciplinas deportivas por parte del Cabildo. Por ejemplo en gastos de funcionamiento, la Federación Canaria de Motociclismo, que no hay ni circuito en la Isla, recibe 30.800 euros de subvención. La Federación de Montañismo 14.000 euros. Un equipo, Tenerife Bike Point de Costa Adeje se le concede 7.500 euros, o a la Federación de Arrastre Canario 30.000 euros, y ya no digamos la Ciudad Deportiva del CD Tenerife SAD con una cantidad de un millón de euros. Y así muchas más. Todas estas son subvenciones nominativas y la Federación de Lucha de Tenerife no tiene ni una miserable subvención nominativa. Solo puede optar a unos gastos de funcionamiento como si se tratase de un club. La ley Canaria del Deporte en sus artículos específicos al deporte vernáculo señala a la Lucha Canaria como bien de interés cultural, por lo que tiene que estar especialmente protegida. Esa “especial protección” viene de cada una de las Federaciones Insulares con sus Cabildos respectivos, y la Federación Regional con el Gobierno de Canarias. Las Federaciones no solo organizan competiciones, sino hacen actividades de promoción y desarrollo de la Lucha Canaria, por lo que se está incumpliendo de forma flagrante la Ley Canaria del Deporte con la Federación de Lucha Canaria de Tenerife. Nuestra Federación maneja 561 licencias, 495 hombres y 66 mujeres, con equipos de élite en Primera Categoría que compiten a nivel regional y que viajan a otras islas, y no recibe ni una miserable subvención nominativa. Es una situación indigna porque estamos administrando miseria. La Federación Tinerfeña de Lucha Canaria es de las más potentes de Canarias, con más de 75 años de historia, y no se merece este trato vejatorio. El Cabildo no trata bien a la Federación de Lucha Canaria de Tenerife”.

-¿Cómo valora el aterrizaje de Francisco Rivero y su junta directiva en la Federación Regional de Lucha Canaria?.

“Peor que como estábamos no creo que vayamos a estar. La Federación de Tenerife y algunos miembros han sufrido en muchas ocasiones un trato dictatorial, sectario, denigrante e irrespetuoso por parte de algunos miembros de la junta regional anterior. De la nueva junta directiva que preside Francisco Rivero conozco a la gran mayoría, y lo que espero es que tengan mucho diálogo, colaboración, ayuda, consenso y el respeto, que se ha echado en falta con la anterior junta directiva·”.