Pier Cherubino: “Es una pena que en el Tenerife no se termine de dar con la tecla en lo más importante, que es el proyecto deportivo”

Pier Cherubino cuenta los días para volver a Tenerife, ya que el próximo domingo 6 de diciembre su equipo, el Real Betis Femenino, se ve las caras con la UDG Tenerife. El entrenador tinerfeño, que lleva algo más de una temporada en el conjunto verdiblanco, habló para DIARIO DE AVISOS de como le van las cosas en tierras sevillanas, del próximo enfrentamiento ante su exequipo en La Palmera, y como no podía ser de otra manera, de lo que sucede en el club de su vida, el CD Tenerife, con los cambios de entrenador cada temporada y la situación convulsa que vive en los últimos días.

-Emotiva visita para Pier Cherubino la del próximo 6 de diciembre a la Isla con el Real Betis, que se mide a la UDG Tenerife Egatesa.

“Es un partido que marco en rojo cuando se sortea el calendario. Muy feliz de volver a casa y de poder ver a mi gente”.

-¿Esperaba este comienzo fulgurante de su exequipo en la Primera Iberdrola compartiendo liderato con el Atlético de Madrid?.

“Sabía que iban a estar bien, porque es un equipo que trabaja con el mismo bloque desde hace varios años. Con Francis Díaz de entrenador está en buenas manos, ya que está muy preparado, y se ha adaptado rápidamente a las jugadoras desde que cogió las riendas del equipo. Nadie esperaba que estuvieran tan arriba, y por causa de la Covid hay equipos que han jugado menos partidos, pero tiene mucho mérito lo que están haciendo”.

-A estas alturas de Liga se esperaba algo más de su equipo el Real Betis, que no termina de despegar en la clasificación.

“El Betis es un equipo prácticamente nuevo, con muchas caras nuevas, y con el handicap de sufrir una pretemporada larga en la que apenas hemos jugado partidos de preparación para poder acoplar a todas las piezas. Es verdad que nos gustaría estar más arriba, pero estoy convencido que cuando las jugadoras estén más acopladas el equipo dará un salto hacia adelante en la clasificación”

-El Betis se reforzó mucho y bien en el pasado mercado de fichajes con la internacional Angela Sosa como la guinda del proyecto.

“No es un proyecto hecho para diez partidos, sino a más largo plazo para hacer del Betis un equipo puntero de la Liga Iberdrola y eso lleva su tiempo. Es verdad que está costando más de lo que pensaba, pero con trabajo llevaremos al equipo donde todos queremos”.

-¿Qué tal por tierras sevillanas, en su segunda casa en su etapa como futbolista, y ahora también como entrenador del Real Betis femenino.

“Muy feliz porque trabajo en un club muy importante, al que considero mi segunda casa. Me siento muy afortunado, porque me han dado la oportunidad de comandar este proyecto”.

-Hablar con Pier Cherubino es hablar de tinerfeñismo en vena. Lo del CD Tenerife se repite temporada tras temporada con cambios de entrenadores a las primeras de cambio. ¿Como analiza lo que está pasando en el club que usted bien conoce?.

“Es una pena que no se termine de dar con la tecla en lo más importante que es el proyecto deportivo. La Primera División es algo que anhela toda la isla y toda la afición del Tenerife, y por desgracia no se consigue dar ese paso en el terreno deportivo para cambiar la dinámica. Otra vez se cambia de entrenador al principio de temporada, pero no queda otra que apoyar, y con la llegada de Luis Miguel Ramis, esperemos que el equipo vaya hacia arriba”.

-Qué le parece el fichaje de Luis Miguel Ramis, anunciado hace unas horas por la entidad blanquiazul?.

“Lo conozco de su etapa de jugador y luego cuando se hizo entrenador. Trabajó muy bien en la cantera y filial del Real Madrid, y en el Albacete fue elegido mejor entrenador de LaLiga SmartBank en su primera temporada. Su metodología de trabajo es muy buena, se como trabaja porque lo he visto in situ, y es una gran oportunidad que tiene en el CD Tenerife para que se sienta cómodo, y el club acierte con la elección. De todos modos, en la Isla hay muy buenos entrenadores, ahí está Francis Díaz en la UDG Tenerife, que en cualquier momento podría estar en la palestra de posibles candidatos, pero el club se ha decantado por Ramis”.

-La afición blanquiazul está desencantada porque todos los años es más de lo mismo. El entorno del CD Tenerife, que lo conoce muy bien, es muy complicado.

“En todos los clubes hay la misma presión. Tenerife es una isla, un sitio más pequeño, pero con una gran afición. Nos acostumbramos a vivir unas épocas doradas en Primera División y a soñar en grande. Por desgracia, en los últimos tiempos el club no ha conseguido tener un proyecto deportivo que ilusione a la afición. Ahora con la problemática de la Covid y no poder ir al Estadio, la gente se ilusiona quizás más con el Tenerife, del que espera noticias positivas, y al ver que no reacciona y no termina de arrancar, le duele mucho más”.

-Por último, un mensaje a la sufrida afición blanquiazul de parte de uno de sus grandes ídolos, Pier Cherubino.

“Qué sigan apoyando al equipo independientemente de quien esté o quién dirija el club. Lo importante para la afición es apoyar a los jugadores para intentar enderezar el rumbo del CD Tenerife”.