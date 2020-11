Un enfermero con covid graba un vídeo para tranquilizar a su familia y fallece poco después

Siguen aumentando los casos de covid19 en el mundo. También el número de fallecidos. A muchos de ellos no se les pone cara, pero a otros, sí. Es el caso de Sergio Humberto Padilla Hernández, enfermero de la ciudad mexicana de Chihuahua, que falleció a los 28 años y que antes de morir grabó un vídeo para tranquilizar a sus familiares. Sergio pensaba que no iba a morir, solo que iba a ser intubado, pero falleció poco después por complicaciones provocadas por el virus.

En el vídeo se al joven enfermero, de 28 años, tumbado en la cama del hospital, con oxígeno y dificultades para hablar, despidiéndose de su familia. Con estas palabras comenzaba: “Llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraqueal, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mí reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy porque voy a volver. No es un adiós”.

El enfermero se mostraba así esperanzado. En ningún momento pensó que iba a fallecer. “Vamos a salir adelante. Os volveré a ver, amigos y amigas. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, no más que me recupere y vamos a seguir adelante”, continuaba hablando el joven.

Y así se despedía Sergio: “Yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”.

Últimas palabras de Sergio Humberto Padilla Hernández, antes de ser intubado y horas después fallecer 😞 pic.twitter.com/7Op9RHVTAc — Ismael (usa el cubrebocas) (@1979_isma) November 7, 2020

Las complicaciones llegaron para el joven enfermero de 28 años, que no pudo resistir y falleció. Un hecho que ha provocado que el vídeo sea viral, en estos momentos, en las redes sociales.