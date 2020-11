Un recurso de última hora evita el pase de Mena al grupo de no adscritos en Arona

El Alcalde de Arona, José Julián Mena, ha evitado “in extremis” su pase al grupo de no adscritos después de que su partido, el PSOE, le comunicara la expulsión de sus filas el pasado de 13.

La presentación de un recurso de última hora del regidor ante la Comisión Federal de Ética y Garantías provocó que el secretario del Ayuntamiento elaborara un informe en el que se especifica que “al no ser un acto firme, no puede darse cuenta al Pleno, sino una vez que se haya resuelto el recurso interpuesto”, por lo que anunció la retirada del punto del orden del día.

En cambio, el secretario sí dio cuenta del paso a miembro no adscrito del ex concejal de Urbanismo Luis García, al no constar la presentación de recurso contra su expulsión del PSOE.