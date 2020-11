Victoria López Fuentes: “Este jueves cerramos el GF Victoria ante el descenso de la ocupación de los últimos días”

El Grupo Fedola es referencia en el sector de la hostelería en Canarias. La situación que está atravesando el sector turístico producto de la pandemia ha llevado a su presidenta, Victoria López Fuentes, a tomar la peor decisión posible: cerrar hoteles. El GF Victoria, el establecimiento cinco estrellas GL de GF Hoteles, cerrará este jueves sus puertas temporalmente ante el descenso de ocupación registrado en las últimas semanas. En estos momentos solo mantiene abierto el GF Isabel. El confinamiento de Reino Unido y las duras restricciones de movilidad en Alemania han provocado una caída de las reservas que hacen que sea inasumible mantener abierto el complejo. La presidenta del Grupo indica en una entrevista con DIARIO DE AVISOS que este cierre temporal “es consecuencia del cero turístico propiciado, en gran parte, por la ausencia de decisiones estratégicas de las administraciones para salvar la principal industria de las Islas”. Y coincidiendo con la llegada de la ministra del ramo, Reyes Maroto, pide al Gobierno central que active los corredores seguros y los acuerdos bilaterales para resucitar al sector.

-Parece que el turismo no levanta cabeza. La buena noticia que supuso el fin de las restricciones por parte de Reino Unido quedó, en cuestión de horas, eclipsada por el anuncio de su confinamiento.

“Pues sí. La verdad es que estamos de susto en susto. Esta situación a los empresarios nos tiene en un sinvivir constante. Noticia buena, noticia mala… Siempre me han dicho que tiempo malo pasa y después viene el bueno, pero es que en este caso lo bueno dura muy poco. La pasada semana estábamos contentos. Los que íbamos a cerrar decidimos no hacerlo. Algunos que estaban cerrados comenzaron a programar las aperturas, pero viene esta noticia del confinamiento de Reino Unido y de Alemania que, aunque no ha decretado un confinamiento, son ciudadanos muy disciplinados y si Merkel ha recomendado no viajar, no lo van a hacer. Pensábamos que los corredores seguros iban a funcionar, pero no ha sido así. Esta decisión de Reino Unido de confinarse nos ha roto los números. Hemos tenido que sentarnos a rehacer presupuestos, tablas de ocupaciones y tomar decisiones muy drásticas”.

-¿Se refiere a un posible cierre?

“Sí, ayer comuniqué a mis compañeros el cierre del GF Victoria, el hotel cinco estrellas GL de GF Hoteles y su incorporación al ERTE ante el descenso de ocupación de las últimas semanas. El confinamiento de Reino Unido y las duras restricciones de movilidad en Alemania han provocado una caída de las reservas que hacen que sea inasumible mantener abierto el complejo. Hasta ahora manteníamos funcionando dos de los cinco establecimientos que tenemos. Ahora el GF Isabel es el único complejo abierto de la cadena, a la espera de que el resto de los mercados emisores y la demanda local permitan mantener unos mínimos niveles de ocupación”.

-¿Cuándo cierran?

“El jueves, cuando salgan nuestros últimos clientes. Antes del levantamiento de las restricciones de Reino Unido habíamos decidido cerrar, pero por una cuestión clara: no teníamos viajeros. El turismo local ya no estaba viniendo, el peninsular, tampoco, y sin clientes no tenía mucho sentido tener los dos hoteles (el GF Isabel y el GF Victoria) abiertos. Pero levantan las restricciones un viernes y el sábado ya teníamos reservas y británicos en los hoteles…”.

– ¿En serio, fue tan inmediata la reacción británica?

“Sí, fue inmediata, no en los números que necesitábamos, pero sí suficiente como para tener un cierto optimismo. Empezamos a ver cómo se incrementaban las reservas de un día para otro, e incluso de una hora para otra. Y veíamos un escenario positivo de cara al invierno. Por eso, lo primero que hicimos fue frenar la decisión de cerrar. Las reservas estaban subiendo de forma importante y eso nos dio un cierto optimismo. Fíjese lo importante que fue para la empresa y todos los trabajadores que ya estábamos empezando a organizar cómo íbamos a hacer en Navidad y Fin de Año, qué actividades podíamos ofrecer para que el turista estuviera feliz. Pero nada. Hace dos fines de semana (parece que todas las malas noticias llegan en fin de semana) vino el mazazo”.

-¿El decreto del Gobierno no puede ayudar a esos corredores seguros?

“Mire, como hotelera no puedo estar más de acuerdo con el decreto, puesto que es importante que se tomen medidas para salvaguardar la salud de todos los canarios, aunque todos sabemos que los contagios no vienen por el turismo. Pero, a pesar de que ayuda, le tengo que decir que el decreto no me convence del todo, porque nos hace responsables de los turistas que se hospedan en nuestros establecimientos. Pero, ¿qué pasa con aquellos pasajeros que vienen a las Islas y se alojan en otros establecimientos que no son turísticos? Nosotros, por eso, siempre hemos querido hablar de pasajeros, no de turistas. El control debe realizarse a cualquier pasajero que entre en las Islas, venga de donde venga, no solo al turista, porque hay muchos pasajeros que vienen a viviendas vacacionales o a segundas residencias, y esos no van a tener control de test, por eso le digo que, al final, se nos traslada a nosotros toda la responsabilidad”.

-¿Por qué es tan difícil? Desde abril llevan pidiendo test en origen, pero, ocho meses después, no hay nada. Cuando un turista quiere ir a Estados Unidos, para poder volar debe tener el documento ESTA (Electronic System for Travel Authorization)…

“Nosotros estamos de acuerdo con el test en origen para poder viajar a las Islas. Es verdad que los británicos son bastante susceptibles de las decisiones que se toman en sus destinos preferidos. Sobre este asunto lo que dicen los británicos es que hacerse estos test en su país, además de costar tres veces más, es inviable por el volumen, es decir, a qué centros pueden acudir 48 horas antes de venir a Canarias los miles de británicos que quieren viajar a las Islas. Pero estoy segura de que esto se puede resolver. No creo que sea inviable. Lo que hay que hacer es llegar a acuerdos. Pero también es verdad que el decreto sale y no cuenta con la opinión ni la valoración de los turoperadores británicos, y no nos olvidemos que estos son nuestro principal partner. Sin ellos, no hay turismo. Nos puede gustar más o menos, pero es así. Vendrán turistas de manera independiente, pero sin turoperación no hay turismo en Canarias. Y le aseguro que les ha sentado bastante mal que el Gobierno no les haya consultado esta medida. ¿Qué hemos ganado con esto? Pues que TUI cierra Canarias, Jet 2 hace lo mismo… y ¿de qué vamos a vivir nosotros?”.

-Esa es la pregunta. ¿De qué vamos a vivir sin turismo?

“Pues de las residuales. De los que vengan en Ryanair, Easyjet… De aquellos países que todavía no nos han puesto en el foco de destino inseguro. Y, por eso, estamos bastante preocupados. Nos gustaría que ahora el Gobierno central busque una solución, que no pasa por otra cosa que establecer los corredores seguros que desde el principio se dijo. Y en este punto es el Ejecutivo regional el que tiene que presionar para que el Estado haga esos acuerdos bilaterales que ya estaban establecidos. Sobre todo, porque en Canarias si en invierno no tenemos turismo, difícilmente vamos a tenerlo en verano, sobre todo cuando abran nuestros destinos competidores y empiecen a sacar ofertas brutales. Turquía, Grecia, Baleares… se llevarán todo el turismo. Y es una pena, porque le aseguro que éramos el único destino que tenía la posibilidad de trabajar en invierno en toda Europa. No hemos aprovechado este tirón. Es verdad que las medidas han llegado, pero llegan tarde. Y se lo digo con franqueza, este cierre temporal de los hoteles es consecuencia del cero turístico propiciado, en gran parte, por la ausencia de decisiones estratégicas de las administraciones para salvar la principal industria de las Islas”.

-¿Y qué es lo que pasa para ir siempre a remolque?

“Pues la verdad es que no lo sé. Hemos trabajado este verano con el turismo local y nacional esperando a que llegara un invierno más o menos bueno, pero es que vemos que las decisiones se toman de una forma desorganizada, a destiempo”.

-De hecho, hay hoteles que están siendo acechados por los fondos buitres.

“Bueno, como en todo. A mar revuelto, ganancia de pescadores. Habrá empresas que no van a poder soportar la bajada de la producción y los préstamos, y tengan que recurrir a la venta. Nosotros somos fuertes, pero no estamos para nada libres de tener problemas financieros, pero de la misma forma le digo que esto no es sostenible durante muchos meses. Tenemos que ser cautos. Las decisiones que estamos tomando siempre son para salvaguardar nuestra salud financiera. Los fondos buitres siempre estarán al acecho para aprovecharse del mal ajeno”.

-¿Se ha prolongado esta situación más de la cuenta? ¿Ustedes pensaban cuando se decretó este cero turístico que la crisis se prolongaría tanto?

“Pues sí. Esta crisis se está prolongando peligrosamente mucho más de la cuenta. La escena que no se me quita de la cabeza es cuando reuní a todos mis compañeros y les dije: ‘¡Mañana no vengan a trabajar, en tres días cerramos todos los hoteles!’. Algo impensable. Mire, lo que tenemos que tener claro es que Canarias sin turismo no puede vivir y no tiene futuro. Tenemos que luchar para que vengan los turistas y, por eso, insisto en que el Gobierno de Canarias tiene que exigirle al Ejecutivo central que active los acuerdos bilaterales”.

-El sector turístico, que tanto aporta al PIB (el 35%), ¿se siente solo? ¿Cree que no se le ha ayudado acorde a lo que ustedes aportan a la riqueza de Canarias y España?

“No solo no nos han escuchado, sino que nos duele la boca de hablar, los oídos de escuchar cosas que no van en la dirección adecuada y los ojos de leer, leer y leer y no encontrar soluciones. El Gobierno canario se tiene que dar cuenta de que las empresas turísticas somos un sector vulnerable. El otro día tuve el valor de decirle a un político lo siguiente: ‘Si ustedes fueran ejecutivos de una empresa estarían ya todos despedidos por la mala gestión que han hecho para salvaguardar el sector’. No entiendo por qué se ha hecho todo tan lento. No sé si es estrategia, problemas internos políticos u otra cosa, pero si hay alguien que puede reconstruir Canarias, son las empresas, porque somos las que damos la mayor riqueza que se le puede dar a las Islas: empleo. Mire, la gente lo que quiere es trabajar. Nosotros queremos trabajar, hemos hecho la tarea tomando las medidas de seguridad, en algunas ocasiones, hasta rayando la impertinencia. Y, gracias a ello, por ahora, no ha habido un solo caso en un turista alojado”.

-¿Es hora de dar un puñetazo en la mesa y que el Gobierno reaccione?

“Mire, yo no sé lo que pasa en los despachos de los políticos y tampoco sería justo meter en el mismo saco a todos. Nosotros entramos con síntomas en marzo en el hospital. En agosto empezamos a sentirnos mejor, pero cuando los británicos y los alemanes nos cerraron las fronteras, nos pusieron un respirador en la UCI. Cuando se levantaron las restricciones, salimos de la UCI, pero después nos han vuelto a enchufar. Con esto lo que le quiero decir es que el sector está en la UCI y lo que le pido a los políticos que fueron elegidos hace dos años para que nos defendieran es que saquen al sector turístico adelante y que no nos desenchufen, porque, si lo hacen, lo más probable es que muchas empresas no sepan respirar ya por sí mismas. Algunas no podrán y las que podamos, lo haremos a duras penas, y no podremos tirar de todo el empleo. Hay familias completas que están en ERTE desde marzo. Vivir así es absolutamente inviable, porque se les acaba la esperanza de tener un futuro. Necesitamos reactivar la economía produciendo y dando empleo”.