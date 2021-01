CC presiona al presidente de Canarias ante la demora con el informe de Machín, la consejera palmera vacunada antes de tiempo

Tal como ha venido relatando DIARIO DE AVISOS, las presiones para que la Ejecutiva federal del PSOE y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias den sus veredictos sobre el caso de la supuesta vacunación irregular de COVID-19 a la consejera insular palmera Susana Machín son cada vez mayores. Detrás, según fuentes consultadas por esta redacción, posibles motivaciones de carácter político, estando en juego un cambio de siglas en el pacto suscrito en el Cabildo, que actualmente conforman PP-PSOE y que podría dar un giro a un PSOE-CC.

Ayer era Coalición Canaria la que movía ficha, y, por segundo día consecutivo, instaba a miembros del Gobierno regional a que den las explicaciones pertinentes; si se saltó o no el orden de vacunación diseñado por el Ministerio de Sanidad. En concreto, la formación nacionalista apuntó a que el presidente de la comunidad autónoma, el socialista Ángel Víctor Torres, “se ponga al frente de este asunto para resolverlo y garantizar que se corregirán los errores cometidos, que no se vacunará a ninguna otra persona saltándose el protocolo y que se depurarán responsabilidades”.

A través de su líder en La Palma, Nieves Lady Barreto, señalaban, además, que “esto es tan grave que requiere no solo una explicación, sino que alguien salga a asumir la responsabilidad de lo que ha pasado”, poniendo una diana sobre la Consejería de Sanidad, que dirige Blas Trujillo, y el Área de Salud en la Isla, cuyo máximo responsable es Kilian Sánchez. Incluso se hacía referencia en el comunicado de CC a un error en la información facilitada este miércoles por el Departamento autonómico, ya que, en un primer momento, se dijo que las concejalas de Servicios Sociales de Puntagorda y Puntallana, a las que también les fue inoculado el remedio de Pfizer, no recibirían la segunda dosis. Sin embargo, poco después se aclararía que no podían negársela, dado que ya se les había aplicado a ambas.

La única que sí queda a la espera de las investigaciones internas en la Consejería para culminar su inmunización de la enfermedad es Susana Machín, quien deberá vacunarse por segunda vez más allá de los 21 días indicados -que se habrían cumplido ayer-, siempre que se determine, bien por optimización de recursos o por corresponderle, que debe recibirla. En la sede de su partido, el PSOE, todo parece apuntar a que no solo se tendrá en cuenta la información que recabe el Ejecutivo canario en torno a en qué condiciones se produjo la vacunación de la responsable pública, sino las secuelas que deje en el tablero político insular.