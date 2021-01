María Estella: “Tenerife es mágico para mí porque he desarrollado mis dos grandes pasiones: fútbol y música”

María Estella del Valle llegó hace seis años a Tenerife, con apenas 20 años, para recalar en una UDG Tenerife aún en pañales, tras su ascenso a la élite del fútbol femenino español. Desde ese período hasta la fecha la futbolista catalana ha pasado por situaciones de diversa índole que la han ayudado a evolucionar como persona. Una inoportuna lesión la apartó cerca de un año de los terrenos de juego en enero de 2019 cuando disputaba un partido con la selección de Cataluña. Meses de mucho sacrificio y duro trabajo tuvo que padecer para llegar a la actual María Estella, una habitual en el once inicial de Francis Díaz. Por si esto fuera poco, la jugadora de Palamós ha desarrollado en Tenerife su otra gran pasión: la música.

-Tras la desafortunada lesión que sufrió en enero de 2019, y tras un largo período de recuperación, María Estella vuelve a rendir al más alto nivel en la UDG Tenerife Egatesa.

“Enero de 2019 fue un antes y un después en mi carrera deportiva y en mi vida personal. En ese período que estuve de baja me perdí partidos muy bonitos de jugar como el del Barça, pero me ayudó para madurar como persona. Ahora me encuentro en el mejor momento y disfruto cada día en la UDG Tenerife”.

-Cumple su sexta temporada en el club. ¿Qué ha cambiado como persona y como futbolista a la María Estella que llegó a la Isla en la temporada 2015-16 con apenas 20 años?

“He cambiado como persona y como futbolista en Tenerife. Me he adaptado muy bien a la isla en todos los aspectos de la vida. Además estoy en un club muy familiar. Ahora tengo 26 años y si miro hacia atrás está claro que soy otra María Estella”.

-¿La actual UDG Tenerife Egatesa es la de más nivel desde que milita en este equipo?

“Si, los resultados lo demuestran. Estamos recogiendo los frutos de muchos años. La llegada de Francis Díaz y de su cuerpo técnico nos ha hecho subir a un nivel estratosférico. Cualquier compañera hubiese firmado antes de empezar la Liga en el momento que estamos, y más teniendo en cuenta la atípica pretemporada a causa de la pandemia. El trabajo que se está haciendo es impresionante y ahí están los resultados. Sin duda es el mejor momento del club y espero que llegue más lejos aún”.

-Al margen del fútbol, una de sus grandes pasiones es la música. ¿Qué tal marcha su carrera como cantante?

“Va genial. Es una aventura totalmente diferente que también me está ayudando en mi profesión de futbolista. Es una faceta nueva que hago sin presión, y que espero siga avanzando. Personalmente me encuentro muy bien, siento que he vuelto a coger ritmo y fuerza en mi vida. Con muchas ganas de seguir caminando para evolucionar como persona, deportista y cantante”.

-Tiene seis trabajos musicales que se pueden escuchar en la plataforma musical Spotify: “Apuestas”, “Cebola ou Marilia”, “Tal vez”, “Bailar en la oscuridad”, “Playa Chica” y “Todo pasa”. ¿Son compuestas por usted y están relacionadas con Tenerife?

“Todas esas canciones son de mi puño y letra. Cuento con el apoyo de Álex Lapena, productor y coautor, y Alex Vivero, mezclador que ha ayudado a producir las canciones. Ellos me han ayudado a colgar mi música en Spotify. Quién lo diría hace dos años cuando las estaba escribiendo en mi habitación, y ahora todo el mundo las puede escuchar. Cada una tiene trocitos de esta isla, sobre todo “Playa Chica” que hablo 100% de esta maravillosa isla. Tenerife, esté donde esté, siempre la llevaré en mi corazón, porque será parte de mi cuando ya no esté aquí. En la isla empecé a componer canciones que nunca me hubiese imaginado. Tenerife es mágico para mi, ya que mis dos pasiones, fútbol y música, las he desarrollado aquí”.

-¿Qué grado de importancia tiene la música en la vida de María Estella?.

“Desde mi lesión, la música ha supuesto una paz mental en mi vida. Cuando estoy bien con la música y tengo creatividad eso luego se refleja en el terreno de juego. Lo he podido comprobar , sobre todo, este último año que me está yendo muy bien a todos los niveles”.

-Ya lleva seis años en Tenerife. Usted es natural de la localidad gerundense de Palamós. ¿La tierra tira o le gustaría prolongar su estancia en Tenerife?

“Soy catalana de pura cepa, y siempre es bonito pisar tierra de mi Cataluña querida, aunque hay una parte de mi corazón que ya es canario. Estoy viviendo un gran año en la UDG Tenerife Egatesa, por las compañeras que tengo y por todo lo que se está generando alrededor del club. Es obvio que me veo más tiempo aquí, pero nunca sabes lo que puede pasar. Quiero imaginarme mi futuro viviendo y jugando en Tenerife”.

-Lo único que le queda a la UDG Tenerife Egatesa es lograr algún título y jugar competición europea. La Champions, ¿es una ilusión o una quimera?

“¿Qué futbolista no tiene ilusión de poder disputar la Champions?…Para ello tenemos que sumar todos los puntos posibles. Cada año hacemos un poco más de historia, y este año en puertas de empezar la segunda vuelta hemos logrado clasificarnos para la Copa de la Reina. Este club se merece ganar algún título, ¿porque no puede ser esta competición?. Seguiremos luchando para seguir arriba y llegar a las últimas fechas con opciones de entrar entre los tres primeros y jugar la próxima temporada la Champions”.

-Por desgracia no ha podido viajar a su tierra porque el partido que debían jugar ayer el Barça y la UDG Tenerife Egatesa fue suspendido por dos positivos por Covid en la plantilla blanquiazul. Una verdadera lástima no poder volver a tierras catalanas.

“Ha sido un palo duro, porque llegábamos en el mejor momento para afrontar este partido ante el Barça. A la UDG Tenerife Egatesa no se le había suspendido ningún partido por la COVID, incluso jugamos contra el Levante UD en medio del temporal Filomena. Lo que ha pasado nos tenía que tocar, porque les va a tocar a todos. Hay que pasarlo de la mejor manera. Hasta que podamos volver a jugar, Pablo Borges, el preparador físico, nos mantendrá en el nivel más óptimo. Teníamos muchas ganas de jugar contra el Barça, pero se ha pospuesto para otra fecha. Cuando llegue ese momento ojalá que la gente ya pueda entrar al estadio, y así tanto familiares como amistades podrán ir a verme. Si hubiésemos jugado ayer ninguno de ellos habría podido ir”.